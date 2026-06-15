Ședință decisivă la PNL – Biroul Politic hotărăște poziția partidului față de desemnarea lui Adrian Veștea să formeze guvernul

Biroul Politic Național (BPN) al PNL a fost convocat pentru luni, de către președintele Ilie Bolojan, pentru a discuta poziția partidului față de noua formulă de guvern propusă de președintele Nicușor Dan, care l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea cu formarea unui executiv politic.

Adrian Veștea a fost desemnat premier duminică dimineață de președintele Nicușor Dan, fără ca șeful statului sau Veștea să se fi consultat cu PNL sau alt partid parlamentar, ci doar cu cei din tabăra anti-Bolojan din partid.

„Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”, a explicat Ilie Bolojan, care acuză că mișcarea șefului statului este în beneficiul PSD și vizează vulnerabilizarea formațiunea pe care premierul demis o conduce.

Ilie Bolojan a anunțat convocarea de urgență a Biroului Politic Național al PNL, organism care urmează să stabilească poziția oficială a partidului față de desemnarea lui Adrian Veștea și față de eventualele negocieri pentru formarea unui nou guvern, urmând ca ulterior să se discute și eventuala demitere a premierului desemnat.

Aceasta, spun analiștii politici, dacă mișcarea declanșată de Veștea – Herbert Thuma (președinte al Cj Ilfov) și alți baroni liberali apropiați PSD, nu va duce la înlăturarea de la conducerea formațiunii a lui Ilie Bolojan și a grupării reformatoare dinPNL.

Aproximativ 20 de parlamentari liberali ar face parte din acest „complot” și vor vota pentru guvernul politic dorit de președintele Dan

Adrian Veștea susține că are deja voturile necesare pentru a fi învestit și va obține în unanimitatea susținerea conducerii PNL

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat duminică la că se așteaptă la ”unanimitate” la ședința de luni din PNL, deși majoritatea liderilor PNL l-au acuzat public de trădare, iar unii au cerut chiar excluderea sa din partid.

Veștea a explicat că majoritatea parlamentară de care are nevoie pentru a trece, minimum 233 de voturi, a fost evalută de Nicușor Dan și Eugen Tomac.

”Majoritatea parlamentară a fost evaluată de cele două persoane cu care am discutat, președintele Nicușor Dan și Eugen Tomac. Au făcut aceste evaluări, au considerat de cuviință că eu sunt o persoană care voi aduce și voturile pe care Tomac nu le-a avut. Mâine aștept unanimitate în PNL pentru intrarea la guvernare”, a spus Veștea.

Reamintim că și fostul premierul desemnat, Eugen Tomac, se declara foarte optimist în ceea ce privește susținerea parlamentară, însă a fost silit să-și depună mandatul, întrucât nu avea șanse să obțină cele 233 de voturi.

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