PNL cere PSD să înceteze atacurile politice și destabilizarea guvernării, în această perioadă de incertitudini şi tensiuni internaţionale

PNL cere PSD să renunţe la atacurile politice care pun la încercare stabilitatea guvernării şi a Coaliţiei, în această perioadă de incertitudine şi tensiuni internaţionale.

Criticile PNL la adresa social-democraților

„Nu considerăm potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției.”

„De aceea, cerem PSD să renunțe la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a coaliției, să oprească atacurile politice în această perioadă de tensiune internațională.”

„România are nevoie urgentă de un buget onest, solid și previzibil. Este momentul unei abordări realiste în Coaliție, axate pe colaborare și consens, care să depășească diferențele punctuale de viziune și să transmită românilor un mesaj unitar de seriozitate și încredere.”

Reamintim că social-democrații spun însă că nu vor vota bugetul în Parlament în cazul în care nu vor fi alocate anumite sume de bani pentru investiții în autostrăzi, bani pentru investiții locale prin Ministerul Dezvoltării Regionale și, nu în ultimul rând, dacă nu vor fi alocați bani pentru pachetul de solidaritate pe care îl cere Partidul Social Democrat.

PSD discută dacă va condiționa rămânerea la guvernare de înlocuirea premierului Ilie Bolojan și eliminarea USR din coaliție

Biroul Permanent Naţional al PSD a votat, luni, în unanimitate, pentru extinderea mandatului privind consultarea internă referitoare la analiza prezenţei social-democraţilor la guvernare.

Consultarea vizează două chestiuni considerate esențiale de către PSD chiar și acum, în actualul context geopolitic:

rămâne partidul la guvernare pe mandatul de premier al lui Ilie Bolojan?

rămâne PSD la guvernare dacă USR nu este eliminat USR?

Sorin Grindeanu, președintele formațiunii, este cel care a făcut propunerea acestei extinderi, așa cum a anunțat săpămâna trecută. El a explicat că ”protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, întrucât coaliţia ”scârţâie rău” în actuala formulă:

”M-am gândit şi o să le propun colegilor să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. În vara anului trecut, aproape 5.000 de colegi (…) au votat şi, într-o proporţie destul de mare, într-un procent mare, au spus da, mergem în această formă în această coaliţie. De data aceasta aş face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care ţin de buget, de modul în care funcţionează coaliţia, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noştri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliţie în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Şi dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR şi cu un alt prim-ministru dat de PNL”.

Reamintim că PSD s-a opus reformei pensiilor magistraților, reformei administrației publice și acum s-a pronunțat împotriva creșterii vârstei de pensionare a angajaților din instituțiile de forță ale statului, poziționări ce au dus la amânarea unor pachete legislative importante pentru corecția bugetară.

