PNL a decis să voteze pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu şi intrarea partidului în opoziţie/ Ilie Bolojan va semna un acord de susținere cu premierul desemnat pentru respectarea țintelor de deficit

PNL a deci să voteze pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu şi interarea formaţiunii în opoziţie, a anunţat sâmbătă, după o şedinţă de peste trei ore a liderilor liberali, preşedintele partidului, premierul demis Ilie Bolojan. El a precizat că demnitarii PNL îşi vor depune demisiile la începutul săptămânii viitoare, ca efect al deciziei de intra în opoziţie.

„Am decis intrarea PNl în opoziîie şi acordarea unui vot de necesitate condiţionat şi punctual pentru învestirea premierului desemnat de preşedintele României”, a spus Bolojan după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, potrivit News.ro.

„Acest vot nu ar fi fost acordat în condiţii normale de către partidul nostru, dat fiind componenţa acestui guvern, dar România, după o perioadă de criză politică prelungită de peste cinci luni, are nevoie de un guvern funcţional, în aşa fel încât în perioada următoare să evite intrarea în colaps a unor instituţii şi a unor servicii publice de bază, pentru ca ţara noastră să poată funcţiona”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că un guvern interimar nu poate face rectificări bugetare, iar sumele prevăzute în bugetul inițial de mai multe ministere pentru câteva servicii de bază au fost epuizate.

„Un guvern interimar nu are capacitatea de a emite ordonanţe, deci de a face rectificări de buget şi sumele care au fost prevăzute iniţial de mai multe ministere pentru câteva servicii de bază au fost epuizate într-o primă etapă, s-au făcut rectificările de buget în interiorul ministerelor, dar fără o rectificare de buget care poate fi făcută de către un guvern cu puteri depline, aceste servicii riscă să nu mai funcţioneze. Şi totul este bine până când o unitate de primire urgenţă nu mai poate primi cazurile de urgenţă, o ambulanţă rămâne pe drum pentru că nu mai are combustibil şi aşa mai departe. În aceste condiţii, am decis să acordăm acest vot de responsabilitate”, a subliniat preşedintele PNL.

El a precizat că demnitarii PNL îşi vor depune demisiile la începutul săptămânii viitoare.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziţie, demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute astăzi cu sprijinul Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan: Voi semna cu Luca Niculescu un acord de susţinere în care premierul desemnat se angajează să păstreze ţintele de deficit

Preşedintele PNL a anunţat totodată că va semna, duminică după amiază, cu premierul desemnat Luca Niculescu, un acord de susţinere în care acesta se va angaja să păstreze ţintele de deficit asumate de România.

Bolojan a precizat că acordul are o durată până la aprobarea legii bugetului de stat.

„Acest acord de susţinere este unul condiţonat şi mâine după amiază voi semna cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu acest acord în care premierul desemnat se angajează să păstreze ţintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, şi le-a asumat, în aşa fel încât să putem accesa fondurile europene, să rămânem o ţară sigură pentru investitori, să ne putem corecta cheltuielile bugetare în perioada următoare şi să putem crea condiţii pentru relansare economică şi pentru prosperitate. Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului, o lege foarte importantă atât pentru ratingul României, pentru stabilitate şi pentru normalitate în anii următori.”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că dacă această situaţie ar fi continuat, ar fi dus la o scădere totală a încrederii cetăţenilor în instituţiile statului.

„Această situaţie, dacă ar mai fi continuat, în afara problemelor instituţionale pe care le avem, ar fi generat şi o situaţie de scădere totală a încrederii cetăţenilor României în instituţiile statului şi în faţa deciziei iresponsabile a PSD şi AUR, care în primăvară au pregătit această moţiune de cenzură fără să pună nimic în loc. PNL s-a comportat în toată această perioadă responsabil, a propus soluţii pentru a ieşi din această situaţie de blocaj politic, iar în această perioadă de peste cinci luni, cu instrumentele limitate pe care un guvern interimar le are la dispoziţie, am asigurat finalizarea procesului de absorbţie a fondurilor europene prin PNRR, am trecut prin evaluările agenţiilor de rating, am păstrat direcţia corectă în care se găseşte România şi am asigurat funcţionarea de bază a instituţiilor”, a subliniat liderul PNL.

El a adăugat că PNL poate pierde politic prin acest gest de susţinere a guvernului Niculescu, dar a explicat că este un vot dat pentru ţară.

”„Continuarea acestei situaţii ar fi generat o şi mai mare neîncredere a cetăţenilor noştri şi nu ne mai puteam permite acest lucru. Şi le mulţumesc tuturor colegilor noştri care astăzi au acordat acest vot cu responsabilitate şi, pot să spun, cu patriotism, pentru că ştim că este un vot din care PNL poate fi criticat politic, poate să piardă, dar este un vot pe care l-am dat, aşa cum am făcut şi în vara anului trecut, pentru ţara noastră”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

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