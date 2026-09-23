PMI-ul zonei euro urcă la maximum-ul ultimilor trei ani, datorită sectorului serviciilor: „Cifrele sunt aproape prea bune pentru a fi adevărate”

Indicele PMI compozit al zonei euro, care urmărește evoluția activității economice, a urcat în septembrie la 53,1 puncte, de la 52,0 puncte în august, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Creșterea a fost susținută în principal de servicii, al căror PMI a urcat de la 51,6 la 53,0 puncte. În Germania, indicele serviciilor a crescut de la 49,7 la 52,9 puncte.

„O privire mai atentă asupra datelor arată că activitatea mai dinamică provine în principal din servicii”, notează economiștii ING, într-o notă transmisă investitorilor. Aceștia arată că evoluția are loc în condițiile unor presiuni mai mari asupra prețurilor.

Capital Economics consideră că datele PMI susțin o creștere a PIB în trimestrul al treilea.

„Îmbunătățirea PMI-ului compozit susține opinia noastră că, în pofida slăbiciunii datelor oficiale din iulie, PIB-ul va crește în trimestrul al treilea”, afirmă economiștii.

Pe baza relației istorice dintre PMI și PIB, Capital Economics estimează o creștere a PIB-ului zonei euro, excluzând Irlanda, de aproximativ 0,3% în trimestrul al treilea față de trimestrul anterior.

În Franța, PMI-ul compozit a urcat la cel mai ridicat nivel din peste doi ani. În Germania, indicele a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimul an.

În sectorul manufacturier, PMI-ul zonei euro a avut o evoluție mai moderată, iar în Franța indicatorul s-a apropiat de pragul de 50 de puncte.

Presiunile asupra prețurilor au crescut

Indicii privind costurile de producție și prețurile de vânzare au crescut în septembrie, ajungând la cele mai ridicate niveluri din ultimele patru luni. Companiile au raportat costuri mai mari pentru energie, componente și metale.

„Costurile salariale mai ridicate nu au fost menționate, ceea ce sugerează că, până acum, nu au existat efecte de runda a doua în urma creșterii prețurilor la energie”, afirmă Capital Economics.

ING notează că datele au fost publicate în contextul unor prețuri mai ridicate ale petrolului, al nivelurilor scăzute ale apei și al perturbărilor lanțurilor de aprovizionare. „Cifrele PMI sunt aproape prea bune pentru a fi adevărate”, afirmă economiștii ING.

Indicele PMI privind ocuparea forței de muncă a rămas neschimbat în septembrie. Capital Economics estimează că evoluția sa este compatibilă cu o creștere a ocupării cu aproximativ 0,2% în trimestrul al treilea.

Economiștii mai notează că nivelul indicelui privind costurile de producție este, pe baza evoluțiilor istorice, compatibil cu majorări ale dobânzilor BCE.

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