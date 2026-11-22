Consiliul General al Capitalei urmează să dezbată săptămâna viitoare două proiecte de hotărâre pentru aprobarea unor împrumuturi în valoare totală de aproximativ 364 de milioane de euro, pentru a plăti restanțele pentru energia termică subvenționată furnizată bucureștenilor.

Proiectele

Conform unuia dintre proiecte, se propune contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare, în valoare de maximum 75 de milioane de lei, cu o maturitate de 10 ani, din care 12 luni perioadă de graţie, relatează Agerpres.

Împrumutul se face pentru plata facturilor restante necesare prestării serviciului public de alimentare cu energie termică.

În raportul de specialitate este invocată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2026 privind acordarea sprijinului pentru asigurarea energiei termice în sezonul rece. Se menţionează, de asemenea, că facturile restante ale municipalităţii către Termoenergetica, reprezentând compensaţii pentru diferenţa de preţ la energia termică, au ajuns la 230,8 milioane de lei. La acestea se adaugă compensaţia estimată pentru luna octombrie, în valoare de 89,3 milioane lei. În acest fel, suma totală de achitat se ridică la 320,18 milioane de lei.

Celălalt proiect ce va fi supus votului Consiliului General propune contractarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 350 de milioane de euro, cu o perioadă de maturitate de până la 20 de ani.

Proiectul vizează demararea procedurii pentru garantarea finanţării de către Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (MIGA), instituţie financiară internaţională membră a Grupului Băncii Mondiale.

Procedura de selecție a creditorilo se va realiza de către Municipiul Bucureşti printr-un proces competitiv de tip cerere de oferte, deschis instituţiilor de credit care îndeplinesc cerinţele de eligibilitate aplicabile de MIGA.

Contractarea finanţării se realizează pentru finanţarea următoarelor investiţii publice: modernizarea sistemului de transport cu tramvaiul, extinderea reţelei de tramvai pe Prelungirea Ghencea, achiziţia de troleibuze şi creşterea capacităţii de transport public, alimentarea centralizată cu energie termică, infrastructura de apă şi canalizare, modernizarea sistemelor de energie termică, implementarea sistemului SCADA de automatizare.

Conform raportului de specialitate, realizarea acestor obiective presupune mobilizarea unor resurse financiare semnificative, ce nu pot fi susţinute exclusiv din bugetul local.

Lucrări la pasajul rutier Basarab

De asemenea, Consiliul General urmează să modifice hotărârea din 2025 privind contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei. Astfel, la obiectivele de investiţii finanţate urmează să se adauge pasajul rutier denivelat superior Basarab (25 de milioane de lei) şi modernizarea magistralei de termoficare aparţinând SACET pentru patru obiective însumând o lungime de traseu de 12,9 kilometri (2 milioane de lei). În schimb, vor fi diminuate sumele destinate altor proiecte.

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