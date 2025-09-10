Platforme de tranzacționare criptomonede. 10 mari burse globale

Printre cele mai cunoscute platforme de tranzacționare criptomonede se numără Binance, Bybit, Coinbase Exchange, Upbit sau OKX, arată datele publicate pe platforma CoinMarketCap, ce clasifică și evaluează bursele de criptomonede pe baza traficului, a lichidității, a volumelor de tranzacționare și a încrederii în legitimitatea volumelor de tranzacționare raportate.

1. Binance este cea mai mare bursă de criptomonede din lume după numărul de utilizatori și volumul tranzacțiilor, cu un volum zilnic de peste 217 miliarde de dolari pe piețele spot și futures, potrivit datelor din iunie 2025.

Fondată în 2017, Binance deservește peste 280 de milioane de utilizatori la nivel global, care au acces la peste 500 de criptomonede și peste 1.500 de perechi de tranzacționare.

2. Bybit este a doua cea mai mare bursă de criptomonede din lume ca volum de tranzacționare, deservind o comunitate globală de peste 60 de milioane de utilizatori.

Fondată în 2018, Bybit a listat mai multe monede (peste 1.680) decât Binance, potrivit chainplay.gg.

3. Coinbase Exchange este o platformă americană de tranzacționare și investiții în criptomonede, unde utilizatorii pot cumpăra, vinde, schimba și stoca monede digitale.

Lansată în 2012, Coinbase este disponibilă în peste 100 de țări, deși unele funcții pot fi restricționate în anumite zone, mai notează sursa citată. Potrivit coinmarketcap.com, la ora actuală, pe Coinbase Exchange pot fi tranzacționate peste 300 de active cripto.

4. Upbit Korea este cea mai mare bursă de criptomonede din Coreea de Sud în ceea ce privește volumul tranzacțiilor și baza de clienți, cu peste 180 de token-uri cripto listate și peste 300 de perechi de tranzacționare disponibile.

5. OKX este o companie globală care oferă servicii de schimb valutar și Web3, cu birouri în Hong Kong, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Silicon Valley (SUA) și Bahamas. Compania deține bursa omonimă pentru tranzacționarea criptomonedelor, ce a fost lansată în 2017.

Bursa este accesibilă în peste 200 de țări, listează peste 350 de criptomonede și acceptă peste 500 de perechi de tranzacționare.

6. Bitget. Lansată în 2018, Bitget este una dintre cele mai mari burse de tranzacționare a criptomonedelor din lume. Deservește peste 100 de milioane de utilizatori din peste 150 de țări și regiuni, punând la dispoziția acestora o gamă vastă, de peste 800 de token-uri cripto listate și peste 900 de perechi de tranzacționare spot.

7. MEXC este o bursă globală de criptomonede care se poziționează drept cea mai ușor de utilizat platformă de tranzacționare cripto. Înființată în 2018, MEXC este cunoscută pentru interfața sa ușor de utilizat, lichiditatea mare și gama largă de active cripto, notează coinmarketcap.com.

Cu peste 40 de milioane de utilizatori în peste 170 de țări și regiuni, MEXC oferă o platformă unde utilizatorii pot tranzacționa peste 3.000 de criptomonede.

8. Gate este o bursă centralizată de criptomonede înființată în 2013 ce se numără printre cele mai importante burse la nivel global. Deservește peste 23 de milioane de utilizatori și acceptă peste 3.900 de criptomonede.

9. KuCoin. Fondată în 2017, platforma de tranzacționare are peste 41 de milioane de utilizatori în peste 200 de țări din lume. Platforma oferă peste 1.000 de criptomonede pentru cumpărare, vânzare și tranzacționare.

10. HTX este un ecosistem cuprinzător de afaceri blockchain care acoperă tranzacționarea de active digitale și instrumente financiare derivate.

HTX deservește clienți, inclusiv instituții, market makers, brokeri și utilizatori individuali, în peste 160 de țări. Bursa acceptă peste 700 de active virtuale, are peste 45 de milioane de uilizatori înregistrați și un volum de tranzacționare zilnic de peste 4 miliarde de dolari.

