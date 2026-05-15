Platforme care acceptă Bitcoin. 5 mari portaluri online

Printre cele mai mari platforme care acceptă Bitcoin se numără portaluri prin care se pot face rezervări de hoteluri, de zboruri și de vacanțe, site-uri de unde se pot cumpăra electronice ori software, precum și magazine online și platforme de tip market place.

Site-uri care acceptă Bitcoin – bilete de avion, hoteluri

1. Travala.com este unul dintre cele mai mature platforme de rezervări de hoteluri, zboruri și activități de vacanță ce acceptă plata în criptomonede. Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot nu doar să rezerve bilete de avion și cazări, ci și să închirieze mașini sau să achiziționeze tururi, excursii și diverse alte experiențe.

În total, utilizatorii pot să facă rezervări la peste 3 milioane de hoteluri, zboruri și activități, se arată pe travala.com. Clienții au la dispoziție peste 100 de opțiuni de plată prin criptomonede și pot primi până la 10% înapoi prin recompense.

2. AlternativeAirlines.com este o altă platformă de rezervări de zboruri prin care se pot cumpăra bilete de avion folosind criptomonede. Site-ul, ce are în jur de 100.000 de clienți pe an, le pune acestora la dispoziție bilete de avion de la peste 600 de companii aeriene, acceptând plata în peste 90 de criptomonede, inclusiv monede digitale cunoscute precum Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT), Dashcoin (DASH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) și meme coins precum Dogecoin (DOGE).

Platforme care acceptă Bitcoin – comerț, retail, plăți online

3. PayPal este una dintre cele mai importante platforme de plăți online care acceptă criptomonede. Pentru a folosi cripto, utilizatorii aplicației trebuie să își activeze din cont funcția crypto, după care vor putea să cheltuiască monedă digitală prin intermediul wallet-ului PayPal. De asemenea, ei vor putea să trimită, să primească, să cumpere sau să vândă criptomonede în aplicație, se arată pe platformă.

Astfel, utilizatorii pot să își folosească soldul cripto pentru a face achiziții la milioane de comercianți care acceptă PayPal. Mai exact, platforma gestionează fluxul de plăți cripto, convertind automat criptomoneda în moneda locală a comerciantului. În acest fel clientul plătește în cripto, iar comerciantul primește monedă fiat.

Platforme care acceptă Bitcoin – market place

4. Shop.com este un mare magazin online care acceptă plata în diverse criptomonede prin intermediul BitPay. Practic, market place-ul folosește BitPay ca procesator, ceea ce înseamnă că shop.com poate primi monedă fiat, în timp ce clienții plătesc în crypto.

Sunt acceptate monedele Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Wrapped Bitcoin (WBTC), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) și 5 stablecoins fixate la dolarul american (GUSD, USDC, PAX, DAI și BUSD).

Pentru a plăti în criptomonede, utilizatorii trebuie să aleagă opțiunea BitPay la checkout, să selecteze apoi walletul BitPay și criptomoneda în care plătesc, iar la final să scaneze codul QR în aplicația BitPay sau să plătească din wallet. Printre produsele pe care le pot achiziționa de pe platforma shop.com se numără cosmetice și produse de înfrumusețare, bijuterii, produse pentru copii sau pentru animalele de companie, suplimente alimentare, alimente etc.

Magazine online ce acceptă criptomonede

5. Newegg.com este una dintre cele mai vechi platforme care acceptă Bitcoin. Magazinul online cunoscut pentru comercializarea de PC hardware, laptopuri, componente și alte electronice accepta plata prin Bitcoin încă din anul 2014, fiind unul dintre primii retaileri importanți ce au acceptat BTC. În prezent, clienții magazinului online pot plăti cu criptomonede prin intermediul sistemului BitPay.

Printre monedele acceptate se numără Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Wrapped BTC (WBTC), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu Token (SHIB), Dai, Tether (USDT), Gemini Dollar (GUSD), USDC, BUSD, PAX, XRT și câteva monede suplimentare adăugate de BitPay.

Platforme care acceptă Bitcoin – cum se face plata

Pentru a plăti cu monede digitale, utilizatorii trebuie să selecteze opțiunea „Plătiți cu BitPay”, care în prezent este disponibilă în prezent doar pe site-ul desktop al Newegg, nu și în aplicația mobilă. După ce au selectat opțiunea, următorul pas este să își aleagă portofelul, ca de exemplu aplicația BitPay sau un alt wallet cripto compatibil. Urmează selectarea criptomonedei în care utilizatorul dorește să facă plata, iar la final acesta trebuie fie să scaneze codul QR cu aplicația BitPay de pe telefon, fie să apese pe „Plătiți în portofel” pentru a finaliza tranzacția dintr-un portofel conectat pe același dispozitiv.

Printre produsele pe care clienții le pot achiziționa de pe newegg.com se numără computere, componente pentru servere, diverse electronice și electrocasnice, dar și jocuri video, Play Stations și Xbox, software, drone etc.

