Platforma Viromet pentru fabrica de pulberi a Rheinmetall – Investiție de 2,6 mld. lei – Probleme cu rejudecarea procesului privind exproprierea

Procesul în care Viromet, aflată în reorganizare judiciară, contestă exproprierea platformei sale industriale din Victoria, destinată proiectului unei fabrici de pulberi pentru muniție dezvoltat de Rheinmetall și Pirochim Victoria, va fi rejudecat de Curtea de Apel Brașov, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul companiei.

ÎCCJ a casat în parte sentința pronunțată de Curtea de Apel Brașov la 1 iulie 2025 și a trimis cauza spre rejudecare, în limitele acțiunii formulate de Viromet împotriva Pirochim Victoria și a Guvernului României. Soluția ÎCCJ, pronunțată la 15 septembrie 2026, este definitivă.

Exproprierea pentru Fabrica de Pulberi Victoria

Guvernul a aprobat, prin HG nr. 1570 din 4 decembrie 2024, declanșarea procedurii de expropriere pentru toate imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Fabrica de Pulberi Victoria”.

Actul normativ prevede că expropriatorul este statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin Pirochim Victoria. Pentru imobilele supuse exproprierii au fost prevăzute despăgubiri estimate la 71,626 milioane de lei.

Suprafața vizată este de aproape 370 de hectare. Viromet a cerut în instanță anularea hotărârii de Guvern, după ce anterior a solicitat și suspendarea procedurii de expropriere.

Ce a reclamat Viromet

În acțiunea formulată în instanță, Viromet a susținut că HG nr. 1570/2024 a fost emisă fără aprobarea prealabilă, prin hotărâre de Guvern, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și fără o justificare suficientă privind stabilirea coridorului de expropriere.

Compania a invocat și lipsa unui studiu prealabil privind impactul socioeconomic și a contestat proporționalitatea măsurii.

Potrivit argumentelor prezentate de Viromet în proces, exproprierea a vizat întreaga platformă industrială, inclusiv active funcționale, în timp ce alte terenuri din zonă nu au fost incluse în coridorul de expropriere.

Compania a susținut că ar fi fost posibilă exproprierea unei suprafețe mai mici, de aproximativ 270 de hectare, cu păstrarea terenurilor pe care se află platformele și construcțiile industriale. Viromet a invocat, de asemenea, pierderi viitoare de peste 200 de milioane de lei și costuri de relocare de peste 8 milioane de euro.

Curtea de Apel Brașov a respins în iulie 2025 cererea Viromet privind anularea HG nr. 1570/2024. Compania a declarat recurs.

Potrivit soluției ÎCCJ, instanța supremă a casat în parte sentința atacată, exclusiv în ceea ce privește acțiunea Viromet împotriva Pirochim Victoria și a Guvernului, și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță. Soluția privind excepțiile a fost menținută.

Pirochim pregătește apărarea în noul proces

Pirochim Victoria a început la 28 august 2026 demersurile pentru contractarea unor servicii de asistență juridică de specialitate pentru proces.

Compania de stat a început în februarie 2026 și demersuri pentru identificarea unor servicii de consultanță tehnică privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul fabricii de pulberi.

La 3 septembrie 2026, au fost transmise către Pirochim și Ministerul Economiei solicitări privind stadiul proiectului, demersurile juridice și tehnice efectuate, eventualele întârzieri și stadiul constituirii societății mixte dintre Rheinmetall și Pirochim. Potrivit informațiilor prezentate în materialul de referință, cele două entități nu transmiseseră un răspuns.

Investiție de 2,584 miliarde de lei

Investiția totală estimată oficial pentru fabrica de pulberi pentru muniție de la Victoria este de 2,584 miliarde de lei, fără TVA, echivalentul a peste 519 milioane de euro.

Din această sumă, 1,01388 miliarde de lei reprezintă finanțarea Rheinmetall Waffe Munition GmbH, iar 1,57052 miliarde de lei reprezintă contribuția Pirochim Victoria.

Structura investiției este următoarea:

investiție totală: 2,5844 miliarde lei;

2,5844 miliarde lei; echipamente: 1,988 miliarde lei;

1,988 miliarde lei; infrastructură: 596,4 milioane lei;

596,4 milioane lei; contribuția Rheinmetall la echipamente: 1,01388 miliarde lei, reprezentând 51%;

1,01388 miliarde lei, reprezentând 51%; contribuția Pirochim la echipamente: 974,12 milioane lei, reprezentând 49%;

974,12 milioane lei, reprezentând 49%; contribuția Pirochim la infrastructură: 596,4 milioane lei.

Contribuția Pirochim ar urma să fie finanțată din bugetul propriu, de la bugetul de stat, din fonduri europene rambursabile și nerambursabile și prin credite bancare externe.

Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 47 de milioane de euro prin Fondul European de Apărare.

Termenul prevăzut pentru finalizarea și punerea în funcțiune a fabricii este februarie 2027.

***