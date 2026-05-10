Platforma PMAT, lansată – Cele 4 procese digitale esențiale în relația dintre stat și mediul de afaceri

“Platforma pentru stimularea competitivității mediului de afaceri, asigurarea transparenței legislative, debirocratizare și simplificare procedurală” (PMAT), instrumentul digital promis de guvernanți pentru simplificarea relației mediului de afaceri cu statul, a fost lansată, a anunțat sâmbătă ministrul Economiei, Irineu Darău (foto).

Cele patru procese esențiale digitalizate prin lansarea platformei:

Inițiative legislative și Testul IMM. Atunci când o autoritate publică pregătește un proiect de act normativ care poate afecta mediul de afaceri, aceasta poate lansa prin platformă un chestionar, numit Testul IMM, prin care consultă direct întreprinderile mici și mijlocii. Răspunsurile sunt colectate și consolidate digital, iar dosarul este transmis membrilor Grupului de Evaluare a Impactului Economic al Actelor Normative, care pot vota electronic. Avizul – favorabil, nefavorabil sau de balotaj – este emis direct din platformă.

Incubatoare de afaceri. Operatorii economici care vor să obțină titlul de incubator de afaceri pot depune cererea, încărca documentele justificative și urmări parcursul dosarului online, de la depunere la evaluare, raportare anuală și emiterea actelor.

Reprezentanțe ale firmelor românești în străinătate. Companiile românești care vor să deschidă, să prelungească, să modifice sau să închidă o reprezentanță în afara țării pot gestiona procesul de autorizare integral online, prin depunerea cererii, încărcarea documentelor, semnarea digitală și descărcarea autorizației.

Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat. Membrii Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat vor avea un canal digital dedicat pentru transmiterea de propuneri și comunicări pe teme de politică antreprenorială, iar Ministerul Economiei va putea gestiona fluxul intern aferent în platformă.

Dosare urmărite în timp real și notificări automate

Principalele beneficii ale platformei, descrise de ministrul Darău:

Utilizatorii vor interacționa cu statul printr-un singur portal și un singur cont.

Dosarele vor putea fi depuse digital, cu semnătură electronică.

Platforma va transmite notificări automate pentru fiecare etapă: termene-limită, solicitări de clarificări sau emiterea documentelor.

Fiecare dosar va putea fi urmărit în timp real din contul propriu, potrivit ministrului.

