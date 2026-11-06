NATO lansează o platformă de tip „e-commerce” pentru achizițiile de capacități antidronă ale statelor membre

NATO a anunţat joi lansarea unei platforme comune care le va permite celor 32 de state membre să se doteze mai rapid şi mai eficient cu capacităţi antidrone.

„Ideea este de a propune un fel de experienţă de tip ‘e-commerce’ pentru achiziţionarea, printr-un sistem foarte simplu”, a acestor mijloace antidrone, a explicat în faţa presei Claudio Palestini, şeful departamentului de Inovare și Adoptare a Tehnologiilor din cadrul Diviziei de Investiții în Apărare, Inovare și Armament a NATO.

Bazându-se pe expertiza sa, NATO a lansat apeluri de oferte pentru a selecta cele mai eficiente şi mai puţin costisitoare echipamente înainte de a le prezenta membrilor săi.

Proiectul funcționează ca o piață digitală în cadrul căreia aliații pot consulta specificațiile echipamentelor disponibile, prețurile acestora și condițiile de achiziție, în funcție de nevoile lor operaționale. Toate acestea au avut loc după ce NATO a organizat o competiție între companiile din sectorul apărării pentru a selecta cele mai potrivite tehnologii.

Principalul avantaj – scurtarea procedurilor

Prin acest sistem, Alianța dorește să ocolească unul dintre principalele obstacole în ceea ce privește adăugarea de noi capacități militare: procesele îndelungate de achiziții publice, care necesită elaborarea documentelor de licitație, primirea ofertelor și analizarea acestora înainte de atribuirea unui contract – un parcurs care durează, de obicei, aproape un an.

„Problema cu care ne-am confruntat este că procesul de achiziții este foarte lung”, a explicat Cristian Coman, cercetătorul șef al Agenției NATO pentru Comunicații și Informații (NCIA), în cadrul unei sesiuni de informare desfășurate joi la Bruxelles, în care a precizat că o procedură convențională poate dura „între nouă și douăsprezece luni” doar pentru a ajunge la semnarea unui contract.

După cum a indicat acesta, aceste termene nu se datorează unei lipse de agilitate din partea managerilor responsabili cu achizițiile, ci cerințelor administrative, care impun acordarea unor termene companiilor pentru pregătirea ofertelor și, ulterior, evaluarea fiecăreia dintre acestea.

Din acest motiv, NATO a optat să „facă lucrurile altfel” și să stimuleze concurența între furnizori chiar înainte ca țările să-și prezinte cerințele specifice. „Nu vrem să așteptăm până când ni se va prezenta o cerință operațională”, a spus Coman, susținând că acest model reduce semnificativ timpul de reacție atunci când un aliat are nevoie să achiziționeze echipament, citat de publicația spaniolă Democrata.

Un catalog digital cu 16 sisteme anti-drone

Au fost primite 80 de oferte şi au fost semnate 16 contracte cu cinci companii din domeniul industriei de apărare: Alta Ares (start-up francez), Quantum Systems (Germania), Northrop Grumman şi Axon (SUA), OSL Technology (Marea Britanie).

Produsele lor, toate selectate după o fază de evaluare de câteva luni, sunt acum disponibile pentru cele 32 de state membre NATO pentru cumpărare sau leasing pe termen lung.

Aceste echipamente sunt destinate protecţiei frontierelor sau altor locuri strategice, şi oferă soluţii diferite: bruiaj, utilizarea dronelor interceptoare sau chiar a altor tipuri de armament (artilerie etc.).

Fiecare dintre aceste capacităţi costă între 1,6 milioane de euro şi 25 de milioane de euro, a precizat NATO.

Pentru lansarea platformei, NCIA a organizat un concurs la care au manifestat interes peste o sută de companii și au fost primite peste 80 de oferte. După aproximativ patru luni de evaluare, au fost selectate 16 soluții dezvoltate de cinci companii.

Firmele alese sunt Alta Ares (Franța), Axon Enterprise (SUA), Northrop Grumman (SUA), OSL (Regatul Unit) și Quantum Systems (Germania). Sistemele lor au fost deja utilizate în operațiuni sau manevre militare, inclusiv în cadrul unor desfășurări de forțe în Ucraina și în alte țări aliate.

Claudio Palestini, șeful departamentului de Inovare și Adoptare a Tehnologiilor din cadrul Diviziei de Investiții în Apărare, Inovare și Armament a NATO, a precizat că obiectivul este de a oferi guvernelor o experiență de achiziție similară cu cea din comerțul electronic, printr-o platformă unde pot analiza tehnologiile disponibile și pot demara procesul de achiziție în doar câțiva pași.

„Ideea este de a devansa competiția într-o fază mai timpurie și de a semna toate aceste contracte”, a declarat Palestini, subliniind că acest sistem permite țărilor să cunoască din avans capacitățile, termenele de livrare ale tehnologiilor de care au nevoie și prețurile, care variază între 1,6 și 25 de milioane de euro pe unitate.

„Orice țară își poate transmite cerințele începând de astăzi”, a subliniat Coman, precizând că, odată semnat contractul, termenele de livrare prevăzute variază între 90 și 180 de zile, în funcție de sistemul ales.

Un alt element inovator constă în faptul că statele vor putea obține aceste sisteme atât prin achiziție directă, cât și prin contracte de închiriere, ceea ce le va oferi acces temporar la aceste capacități fără a le integra permanent în arsenalele lor. În plus, NATO a alocat 3,1 milioane de euro pentru finanțarea testelor echipamentelor înainte ca aliații să decidă să le achiziționeze din propriile bugete.

„Orice țară își poate prezenta necesitățile începând de astăzi”, a subliniat Coman, precizând că, odată semnat contractul, termenele de livrare prevăzute variază între 90 și 180 de zile, în funcție de sistemul ales.

De la baze militare la frontiere și infrastructură critică

Catalogul reunește sisteme concepute pentru a proteja bazele militare, aeroporturile, nodurile logistice, infrastructura critică și secțiunile de frontieră, precum și soluții mobile capabile să însoțească convoaiele militare și să detecteze amenințările în timpul deplasării.

Printre tehnologiile oferite se numără radare, camere video și senzori electromagnetici pentru localizarea și urmărirea aeronavelor fără pilot, precum și echipamente de bruiaj electronic pentru întreruperea comunicațiilor acestora, drone de interceptare pentru neutralizarea altor dispozitive și sisteme care încorporează mitraliere sau rachete de mic calibru.

Deși instrumentul a fost conceput inițial având în vedere nevoile Forțelor Armate, NATO a confirmat că forțele de poliție ale statelor membre vor putea, de asemenea, să îl utilizeze, în special atunci când preiau protecția frontierelor sau a instalațiilor strategice.

Pot fi făcute achiziții și pentru forțele de poliție naționale

Deși instrumentul a fost conceput inițial ținând cont de nevoile Forțelor Armate, NATO a confirmat că forțele de poliție ale statelor membre vor putea, de asemenea, să îl utilizeze, în special atunci când sunt însărcinate cu protecția frontierelor sau a instalațiilor strategice.

Palestini a dezvăluit că Alianța a primit deja semnale de interes din partea forțelor de poliție din mai multe țări și din partea operatorilor de infrastructură critică, inclusiv din sectorul energetic. În același timp, el a precizat că platforma vizează sistemele anti-dronă destinate neutralizării amenințărilor reprezentate de alte aeronave, și nu sarcini de monitorizare a persoanelor sau de control al fluxurilor migratorii.

Deocamdată, niciun aliat nu a finalizat încă achiziții prin acest nou mecanism, deși mai multe guverne și-au exprimat deja interesul față de catalog, care este integrat în programul „Drone Edge”, prezentat în cadrul summitului de la Ankara (Turcia) din iulie 2026, în cadrul căruia membrii NATO s-au angajat să investească împreună peste 40 de miliarde de dolari în capacități anti-drone în următorii cinci ani.

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