Platformă cu studiile clinice derulate în România – pacienții pot afla informații despre posibilele beneficii și riscuri, și despre condițiile de participare

Pacienții și aparținătorii se pot informa despre studiile clinice, despre beneficiile și riscurile acestora, precum și despre condițiile de includere în studiile pentru diferite tratamente accesând platforma lansată miercuri de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și Hubul de Inovație în Sănătate.

„Platforma este mai mult decât un site. Este pe de o parte o platformă educațională, și o să găsiți acolo, începând de astăzi, pe studiiclinice.anm.ro, o parte dedicată informării corecte pe un limbaj comun adresat pacienților, aparținătorilor și nu neapărat specialiștilor, ce înseamnă studiile clinice, care sunt beneficiile, care sunt riscurile, cum se produce autorizarea, cum se face înrolarea și toate lucrurile care trebuie cunoscute înainte de a lua decizia de a face parte dintr-un astfel de trial. (…)

Aduce la un loc toate informațiile la zi despre toate studiile clinice și, în funcție de stadiul acestora, autorizate, care au început, care sunt deja în desfășurare; există filtre dedicate pe diferite tipuri de afecțiuni, pe vârste, sex, toate zonele țării”, a explicat, la evenimentul de lansare, președintele Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDM), Răzvan Prisada.

Alte informații oferite de platformă

cui îi este adresat studiul

care sunt criteriile de includere și excludere

unde se desfășoară

datele de contact ale echipei de cercetare.

Datele privind studiile clinice derulate în România, valabile în mai 2025, conform sistemului european de informații privind studiile clinice (CTIS):

sunt în desfășurare 550 de studii în 336 de centre medicale din România

dintr-un total de 8979 de trialuri derulate în Europa.

Țările unde pacienții pot accesa cele mai multe studii clinice sunt Spania, Franța, Germania, Italia.

Special dedicată pacienților pentru care ultima soluție ar fi participarea la studii clinice

„Este pentru pacienții cărora nu le pot fi recomandate tratamentele tipice din protocoale și la care de multe ori o ultimă soluție este participarea la trialuri clinice, desfășurarea unor studii cu medicamente, cu substanțe medicamentoase care vor fi autorizate ulterior. Cel puțin studiile clinice de fază trei înseamnă că acele substanțe și-au dovedit deja parametrii esențiali de eficacitate și siguranță. În cazul acestor studii se stabilesc toți acești parametri, astfel încât ulterior medicamentul este autorizat. Dar, din păcate, de multe ori, în multe dintre aceste afecțiuni timpul nu este un ajutor și mulți din acești pacienți nu au cum. Boala nu le oferă timpul necesar pentru a aștepta procesul destul de lung birocratic de la momentul la care studiile clinic se termină până la momentul în care acel medicament este autorizat, pus pe piață, rambursat și așa mai departe”, a explicat R[zvan Prisada.

Cele mai multe studii clinice sunt dedicate ariei oncologiei, dar și altora, precum dermatologia, reumatologia, neurologia și psihiatria.

Potrivit reprezentantului ANMDM, în acest moment sunt mai mult de 550 de studii clinice în desfășurare.

„Decizia este a medicului curant dacă acel pacient corespunde criteriilor de includere și dacă există criterii de excludere”, a adăugat Prisada, care a precizat că în cadrul studiilor clinice toate investigațiile și analizele sunt gratuite.

