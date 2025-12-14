Stadiul proiectelor cu fonduri europene din Regiunea Vest poate fi urmărit pe o platformă digitală

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a lansat o platformă digitală pe care oricine poate urmări stadiul proiectelor cu fonduri europene din această zonă, atât din punct de vedere al lucrărilor, cât și al absorbției banilor.

Informațiile sunt disponibile într-un format digital, interactiv și ușor de explorat, prin intermediul site-ului vest.ro.

Platforma permite vizualizarea proiectelor finanțate în fiecare județ și localitate, precum și urmărirea progresul financiar al fiecărui proiect, de la contractare și până la plata efectivă, anunță ADR Vest într-un comunicat de presă.

În această etapă, tabloul de bord include informații despre aproape 200 de proiecte, cu o valoare eligibilă de peste 760 milioane euro, dintre care peste 190 de milioane euro au fost deja plătite beneficiarilor.

Instrumentul va fi actualizat continuu, pe măsură ce noi contracte sunt semnate și implementate.

„Oferim publicului informații vizuale, structurate și actualizate zilnic despre proiectele finanțate prin Programul Regional Vest. Cu doar câteva click-uri, orice cetățean poate vedea ce investiții sunt în derulare în comunitatea sa – de la grădinițe și școli, la infrastructură, transport public sau regenerare urbană. Scopul este clar: să facem investițiile publice vizibile, accesibile și ușor de înțeles pentru toți”, a declarat Sorin Maxim, director general al ADR Vest.

Platforma a fost lansată la finalul unui an în care ținta de absorbție a fost depășită cu aproape 50%, adică de la 129 de milioane de euro estimați, s-a ajuns la atragerea la 191,41 milioane de euro investiți.

Peste 600 de proiecte, cu o valoare totală de aproape 1,3 miliarde de euro, depuse până acum în cadrul Programului Regional Vest

Pentru jumătate dintre acestea au fost deja semnate contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă totală de peste 880 de milioane de euro.

Printre proiectele în curs de implementare se numără rețele de drumuri județene modernizate în toate cele patru județe, promenade și piste de biciclete la Reșița, tramvaie noi la Arad, piste de biciclete și pasarelă la Petroșani, parcuri noi în Deva, Reșița sau Lugoj și proiecte de regenerare urbană în Timișoara, Sânnicolau Mare și Hunedoara.

Pentru anul viitor se estimează lansarea unor apeluri cu un buget total nerambursabil de 300 de milioane de euro. 2026 va veni și cu o serie de proiecte strategice, printre care Hubul Regional de Inovare (cu Instrumentul de Accelerare a Afacerilor, Instrumentul Venture Capital și Agenția Regională pentru Inovare), Noul Bauhaus European, precum și sistemul de transport public inter și intra-județean.

În ceea ce privește Programul Tranziție Justă (PTJ), cel mai recent apel încheiat este cel dedicat microîntreprinderilor, pentru care în județul Hunedoara au fost depuse 346 de proiecte, cu o valoare totală nerambursabilă de 88 de milioane de euro.

Acestea se adaugă celor peste 100 de proiecte implementate de IMM-uri; dar și celor 17 proiecte aflate în evaluare, în cadrul acțiunii „Sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice în declin sau în transformare”.

Cel de-al treilea program aflat în portofoliul ADR Vest, Programul Sănătate, are în faza de contractare 46 de proiecte, cu o valoare totală nerambursabilă de 86 de milioane de euro.

Printre proiectele ce urmează să fie implementate în domeniul Sănătății se numără:

dotarea ambulatoriilor din Hunedoara, Petroșani, Lupeni, Sânnicolau Mare, Făget, Jimbolia, precum și a celor din Jebel și Gătaia, unde vor avea loc și lucrări de modernizare;

zece centre de îngrijiri paliative în toate cele patru județe din regiune;

secțiile de oncologie de la Spitalele Județene din Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

„Investițiile realizate în regiune arată că fondurile europene reprezintă un adevărat motor de dezvoltare pentru Vestul României. Ele înseamnă școli moderne pentru copii, spitale mai bine pregătite, drumuri care leagă comunități și creează oportunități, afaceri care cresc și generează locuri de muncă. În fiecare județ vedem cum investițiile europene schimbă ritmul orașelor, dau încredere oamenilor și construiesc un viitor mai stabil pentru întreaga regiune. Misiunea noastră rămâne aceeași: să transformăm cât mai multe dintre aceste proiecte în realități vizibile, cu impact direct în viața de zi cu zi a locuitorilor din Regiunea Vest”, a declarat Sorin Maxim, director general al ADR Vest.

****