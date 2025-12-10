Plata CASS pentru PFA. Ghid cu exemple clare

Persoanele fizice autorizate au obligația de a plăti contribuția pentru asigurări sociale de sănătate la un nivel determinat în funcție de veniturile lor anuale. În acest articol detaliem cum se face plata CASS pentru PFA.

Încadrarea PFA-urilor în Codul fiscal

Din punct de vedere fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice autorizate sunt incluse în categoria veniturilor din activități independente.

Acestea sunt definite în Capitolul II, Articolul 67 din Codul fiscal. Astfel, veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.

Cum se stabilește baza de calcul pentru contribuția la sănătate pentru PFA

În ceea ce privește plata CASS pentru PFA, Codul fiscal prevede că persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente datorează CASS la o bază anuală de calcul egală cu suma rezultată prin cumularea venitului net anual realizat sau a normei anuale de venit, după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egale cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe țară.

După stabilirea bazei anuale de calcul, asupra acesteia se aplică cota de contribuție de 10% pentru a determina exact suma de bani pe care o persoană fizică autorizată trebuie să o plătească la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Contribuția la sănătate pentru PFA

Să folosim câteva exemple pentru a înțelege mai bine cum se face plata CASS pentru PFA. Așadar, baza de calcul pentru CASS la PFA este limitată la nivelul a 60 de salarii minime brute pe țară. Indiferent dacă o persoană fizică autorizată va obține într-un an venituri mult peste acest plafon, ea va plăti sănătatea la nivelul a 60 de salarii minime brute (în 2025, salariul minim brut pe țară este de 4.050 de lei).

De pildă, dacă un PFA a obținut în 2025 venituri egale cu 243.000 de lei (adică 60 de salarii minime brute pe țară), atunci datorează o contribuție la sănătate de 24.300 de lei (10% din baza de calcul).

Un alt PFA, ce a obținut în 2025 venituri egale cu 70 de salarii minime brute pe țară, adică 283.500 de lei, va datora o contribuție la sănătate tot de 24.300 de lei pentru anul 2025, deoarece pragul este setat la nivelul de 60 de salarii minime brute pe țară.

Plata CASS pentru PFA – exemple

Codul fiscal introduce și un prag minim, egal cu 6 salarii minime brute pe țară. Astfel, o persoană fizică autorizată trebuie să plătească CASS cel puțin la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, chiar dacă a realizat un venit net în anul respectiv sub acest nivel.

De exemplu, dacă un PFA a obținut în 2025 un venit net egal cu 20.250 de lei (adică 5 salarii minime brute pe țară), atunci contribuția CASS de plătit va fi de 2.430 de lei (adică 10% din 24.300 de lei, echivalentul a 6 salarii minime brute pe țară).

Dacă un PFA a obținut venituri nete de 24.300 de lei în 2025, atunci contribuția CASS va fi tot de 2.430 de lei.

Există însă și excepții (cazuri în care PFA-urile ce obțin venituri sub nivelul de 6 salarii minime brute pe țară nu trebuie să plătească CASS la nivelul de 6 salarii). De pildă, dacă o persoană fizică autorizată a realizat într-un an și venituri din salarii/asimilate salariilor la nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe țară, sau din pensii, atunci ea nu va trebui să plătească CASS pentru PFA până la nivelul de 6 salarii minime brute pe țară, ci doar la nivelul venitului net realizat.

Plata CASS pentru PFA – rolul pragului de 6 salarii minime brute

Să folosim câteva exemple pentru a înțelege mai bine cum se face plata CASS pentru PFA în aceste cazuri.

Dacă o persoană fizică autorizată a obținut în 2025 un venit net de 16.200 de lei (echivalentul a 4 salarii minime brute pe țară) și a obținut din salarii un venit de 28.350 de lei (7 salarii minime brute pe țară), atunci va plăti CASS pentru PFA doar 1.620 de lei (10% din venitul net realizat).

Dacă, în schimb, un PFA a avut venituri de 16.200 de lei în 2025, iar persoana respectivă a obținut și venituri din salarii sau asimilate salariilor egale cu 12.150 de lei (3 salarii minime brute pe țară), atunci plata CASS pentru PFA va fi de 2.430 de lei (va fi obligatorie plata CASS la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară).

Plata CASS pentru PFA – ce prevede legea

PFA-urile ce obțin într-un an venituri nete egale cu cel puțin 6 salarii minime brute pe țară vor plăti la sănătate 10% din venitul realizat.

De pildă, dacă un PFA a obținut în 2025 venituri de 200.000 de lei (adică echivalentul a circa 49 de salarii minime brute pe țară), atunci persoana va avea de plată 20.000 de lei la Fondul de Sănătate.

Foto: Myriams-Fotos / geralt / pixabay.com

Dacă acest articol despre plata CASS pentru PFA vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

