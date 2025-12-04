Plata CASS pentru pensionari. Ghid cu 3 exemple detaliate

Plata CASS pentru pensionari a fost introdusă începând din august 2025, însă doar pentru veniturile care depășesc un anumit prag.

Ce spune legea

Legea nr. 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii de Guvernul Bolojan, a introdus mai multe măsuri fiscal-bugetare pentru a corecta deficitul de peste 9% la care a ajuns România la finalul anului 2024.

Una dintre măsurile menite să crească veniturile bugetare a constat în introducerea contribuției la sănătate (CASS) pentru anumiți pensionari.

Concret, Legea nr. 141/2025 a modificat Codul fiscal, prin adăugarea unei noi categorii de contribuabili obligați să plătească CASS. Astfel, la articolul 154 alineatul (1) din Codul fiscal, după litera h^1) s-a introdus o nouă literă, lit. h^2), cu următorul cuprins:

Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate: h^2) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii de până la suma de 3.000 lei lunar inclusiv, pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Așadar, pensionarii care au o pensie mai mare de 3.000 de lei vor plăti CASS, însă numai pentru suma care depășește acest prag.

CASS la pensie – exemple de calcul

Înțelegem mai bine cum se face plata CASS pentru pensionari din câteva exemple. De pildă, dacă un pensionar are o pensie de 2.900 de lei, atunci el nu va plăti contribuția la sănătate. De asemenea, el nu va plăti nici impozit deoarece, conform legii, acesta este datorat doar de pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei.

Să luăm și exemplul unui pensionar care are o pensie de 3.100 de lei. Conform modului în care se calculează contribuția la sănătate și impozitul, pensionarul în cauză nu va plăti nimic pentru suma de 3.000 de lei, ci doar pentru suma care depășește acest nivel.

Astfel, el va plăti contribuția la sănătate pentru suma de 100 de lei, adică va plăti 10% din 100 de lei sub formă de CASS. Cu alte cuvinte, va plăti 10 lei la fondul de sănătate.

Plata CASS pentru pensionari – exemple

Pentru a afla care este suma pe care pensionarul din exemplul nostru o va plăti sub formă de impozit trebuie să detaliem cum se stabilește venitul impozabil lunar din pensii.

Conform prevederilor în vigoare, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 3.000 lei și, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate.

Așadar, impozitul de 10% se aplică asupra sumei obținute după ce din ea s-au scăzut atât suma de 3.000 de lei, cât și CASS-ul. În exemplul de mai sus, impozitul de 10% se va aplica la suma de 90 de lei (3.100 – 3.000 – 10 = 90 de lei), ceea ce înseamnă că pensionarul va plăti un impozit de 9 lei.

La final, după scăderea atât a CASS, cât și a impozitului, el va rămâne cu o pensie netă de 3.081 de lei.

Plata CASS pentru pensionari – exemplu de calcul

Să folosim un alt exemplu pentru a vedea cum se face plata CASS pentru pensionari. Dacă o persoană are o pensie de 5.000 de lei, atunci ea nu datorează nimic statului pentru suma de 3.000 de lei.

Va trebui însă să plătească sănătatea pentru partea care depășește pragul de 3.000 de lei, adică va avea de plătit o cotă CASS de 200 de lei (10% din 2.000 de lei).

Pentru a afla care este venitul impozabil lunar, pensionarul trebuie să scadă suma neimpozabilă de 3.000 de lei și cota CASS din pensia sa, adică din 5.000 de lei să scadă 3.200 de lei (5.000 – 3.000 – 200 = 1.800 de lei).

Suma de 1.800 de lei reprezintă venitul impozabil. Asupra acestei sume se va aplica impozitul de 10%, pensionarul urmând să plătească 180 de lei impozit.

La final, pensionarul din acest exemplu va rămâne cu un venit net de 4.620 de lei (5.000 – 200 – 180 = 4.620 de lei).

