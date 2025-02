Plata CAS pentru PFA. Ghid cu exemple pentru fiecare prag

Persoanele fizice autorizate au obligația de a plăti contribuția pentru asigurări sociale (contribuția la pensie) dacă nivelul veniturilor obținute într-un an depășește un anumit prag. În acest articol detaliem cum se face plata CAS pentru PFA.

Plata contribuției la pensie pentru PFA

Din punct de vedere fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice autorizate sunt incluse în categoria veniturilor din activități independente. Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente este reglementată în Titlul V, Capitolul II, Secțiunea a V-a din Codul fiscal.

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice autorizate este definită în articolul 148 din Codul fiscal.

Astfel, PFA-urile care în anul fiscal pentru care se depune declaraţia unică au realizat venituri a căror valoare anuală cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, datorează contribuţia de asigurări sociale la o bază de calcul stabilită potrivit legii.

Plata CAS pentru PFA – cine nu are obligația de plată

Acest fapt înseamnă că persoanele fizice autorizate care au obținut într-un an venituri sub pragul de 12 salarii minime brute pe țară nu sunt obligate să plătească CAS. În prezent, începând cu 1 ianuarie 2025, nivelul salariului minim brut în România este de 4.050 de lei. Cu alte cuvinte, PFA-urile care au obținut venituri anuale sub pragul de 48.600 de lei nu au obligația să achite contribuția la pensie.

De exemplu, dacă un PFA obține în 2025 venituri totale de 40.000 de lei, atunci nu trebuie să plătească CAS. În schimb, dacă veniturile depășesc nivelul de 48.600 de lei, atunci persoana fizică autorizată are obligația de a plăti CAS.

Plata CAS pentru PFA – pragul de 12 salarii minime brute pe țară

În funcție de nivelul veniturilor sale, va plăti un CAS mai mic sau mai mare. Codul fiscal prevede două praguri, astfel:

A. În cazul în care veniturile realizate sunt cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară, atunci contribuabilul va plăti un CAS la nivelul a cel puțin 12 salarii minime brute pe țară. Dacă dorește să aibă o pensie mai mare, contribuabilul poate să opteze să plătească CAS-ul aferent unui venit mai mare, însă nu are această obligație din punct de vedere legal.

Obligația sa este să achite CAS-ul aferent pentru 12 salarii minime brute pe țară. De exemplu, dacă PFA-ul respectiv a obținut în 2025 venituri de 50.000 de lei, atunci va trebui să plătească un CAS egal cu 12.150 de lei (25% din baza de anuală de calcul, ce este 48.600 de lei în acest caz).

Contribuția la pensie pentru PFA

Să luăm un alt exemplu pentru a înțelege mai bine cum se face plata CAS pentru PFA. Dacă persoana fizică autorizată a obținut într-un an venituri egale cu 70.000 de lei, atunci va plăti ca CAS aceeași sumă ca în exemplul anterior, adică 12.150 de lei. Chiar dacă a obținut venituri mai mari decât PFA-ul din exemplul precedent, nu a depășit pragul următor prevăzut de lege, care este de 24 de salarii minime brute pe țară (70.000 de lei înseamnă 17,3 salarii minime brute pe țară).

Plata CAS pentru PFA – pragul de 24 de salarii minime brute pe țară

B. În cazul în care veniturile realizate de un PFA într-un an sunt cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară, atunci contribuabilul va plăti un CAS la nivelul a cel puțin 24 de salarii minime brute pe țară. Și în acest caz, dacă dorește să aibă o pensie mai mare, contribuabilul poate să opteze să plătească CAS-ul aferent unui venit mai mare, însă nu are această obligație din punct de vedere legal.

Obligația sa este să achite CAS-ul aferent pentru 24 de salarii minime brute pe țară (24 x 4.050 lei = 97.200 lei). De pildă, dacă PFA-ul respectiv a obținut în 2025 venituri de 101.250 de lei (adică egale cu 25 de salarii minime brute pe țară), atunci va trebui să plătească un CAS egal cu 24.300 de lei (25% din baza de anuală de calcul, ce este 97.200 de lei în acest caz).

Într-un alt exemplu pentru modul în care se face plata CAS pentru PFA, dacă persoana a obținut venituri egale cu 200.000 de lei într-un an (adică 49,4 salarii minime brute pe țară), atunci va plăti același CAS precum PFA-ul din exemplul anterior, adică 24.300 de lei (25% din baza de anuală de calcul, ce este 97.200 de lei și în acest caz). Se întâmplă așa deoarece Codul fiscal nu prevede niciun alt prag peste nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară.

Plata CAS pentru PFA în cazul veniturilor sub 12 salarii minime brute pe țară

Mai trebuie menționat că încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară sau de cel puţin 24 de salarii minime brute pe ţară se efectuează prin cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în anul pentru care se datorează contribuţia.

Persoanele fizice autorizate care nu se încadrează în plafonul de cel puţin 12 salarii minime brute pe țară (cu alte cuvinte, cele care obțin venituri sub acest plafon) pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul de realizare a venitului la un venit ales, care nu poate fi mai mic decât nivelul de cel puţin 12 salarii minime brute pe țară.

Așadar, persoanele care nu ating primul plafon stabilit de lege pot opta să achite CAS dacă vor să beneficieze de pensie după ce ies din câmpul muncii. Însă nu pot plăti o contribuție mai mică decât cea aferentă nivelului de 12 salarii minime brute pe țară, adică 12.150 de lei la ora actuală.

Foto: Firmbee / wir_sind_klein / pixabay.com

Dacă acest articol despre plata CAS pentru PFA vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Randamente fonduri de pensii pilonul 2. Listă cu 7 fonduri

Comisioane fonduri de pensii private obligatorii și facultative. Listă

Fonduri de pensii private România. 17 fonduri și administratorii lor

Cât este contribuția la pilonul 3 de pensii. Ghid cu exemple

Ce este pensia privată obligatorie și cine beneficiază de Pilonul 2

Ce este pensia privată facultativă. Exemple de calcul

Cât este contribuția la pilonul 2 de pensii, inclusiv în IT și construcții

Schimbarea fondului de pensii private. Ce penalități se plătesc