Prețul aurului spot a depășit pentru prima dată 4.000 de dolari uncia, pe fondul îngrijorărilor privind economia SUA și închiderea guvernului de la Washington, care au adăugat un nou impuls unei creșteri deja puternice.

S-a trecut de un nou prag pentru prețul lingourilor de aur, care se tranzacționau sub 2.000 de dolari în urmă cu doar doi ani, randamentele depășind cu mult pe cele ale acțiunilor în acest secol, relatează Reuters.

Tensiunile geopolitice accentuate au stimulat, de asemenea, cererea de active refugiu în acest an, în timp ce băncile centrale au continuat să cumpere metalul prețios într-un ritm accelerat.

Viteza de apreciere a aurului este pe cale să atingă cea mai bună creștere anuală de după anii 1970, un deceniu în care presiunile inflaționiste și renunțarea la standardul aur au declanșat o ascensiune cu 150% a metalului prețios. La acel moment, președintele SUA de atunci, Richard Nixon a făcut presiuni asupra Fed pentru a reduce ratele dobânzilor.

Banca centrală aflată sub conducerea lui Arthur Burns, în mod evident nu era independentă, iar unii speculează că o subordonare similară a politicii monetare ar putea apărea anul următor, după ce Jerome Powell va fi înlocuit cu un președinte al Fed ales de Donald Trump.

Creșterea prețului aurului a fost determinată de un cocktail de factori, inclusiv așteptările de reducere a ratelor dobânzii, incertitudinea politică și economică continuă, achizițiile solide ale băncilor centrale, plasamentele în fondurile tranzacționate la bursă bazate pe aur (ETF-uri) și un dolar slab. În plus, tulburările politice din Franța și Japonia au stimulat, de asemenea, cererea pentru lingourile de aur considerate refugiu sigur.

Închiderea guvernului SUA a intrat în a doua săptămână, ceea ce a amânat publicarea indicatorilor economici-cheie, forțând investitorii să se bazeze pe date secundare, neoficiale, pentru a evalua momentul și amploarea reducerilor ratelor Fed.

Investitorii anticipează o reducere de 25 de puncte de bază a dobânzii-cheie la reuniunea Fed din această lună, fiind anticipată o reducere suplimentară de 25 de puncte de bază în decembrie.

Recenta reluare a ciclului de reducere a ratelor dobânzii de către Fed a fost, de asemenea, în avantajul aprecierii aurului, care se petrece de fiecare dată când Fed injectează lichiditate în sistem, așa cum se întâmplă acum. Investitorii au reacționat prin investiții în fondurile tranzacționate la bursă – ETF-urile garantate cu aur – înregistrând în septembrie cel mai mare flux lunar de investiții din ultimii peste trei ani, potrivit Bloomberg.

