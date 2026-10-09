Trezoreria s-a împrumutat cu 20 mld. lei prin plasamente private în acest an: o soluție de avarie la dimensiune record

Guvernul a împrumutat în acest an, până la data de 10 septembrie, aproximativ 20 de miliarde de lei prin plasamente private, împrumuturi luate de pe piața internă și externă de finanțare care implică negocieri mai discrete cu băncile și finanțatorii mari ai României.

De pe piața externă, Trezoreria de stat din cadrul Ministerului Finanțelor a împrumutat prin plasamente private echivalentul a 1,9 miliarde de euro, prin 6 astfel de finanțări, în timp ce de pe piața internă au fost atrase 9,4 miliarde de lei prin 8 plasamente private.

La această dimensiune record (practic echivalentul unui împrumut extern de 3,7 mld. euro la cursul de schimb recent), plasamentele private interne și externe au reprezentat o soluție de avarie pentru Trezorerie, atât în contextul conflictului SUA-Iran și al turbulențelor produse de război pe piețele internaționale, cât și pe fondul crizei politice prelungite produse de ruperea Coaliției de guvernare pro-europene de către PSD, prin introducerea și votarea unei moțiuni de cenzură comune cu AUR împotriva Guvernului Bolojan.

Notă: Ultimele plasamente private ale Finanțelor au avut loc în final de lună iulie.

Criza politică și războiul din Golful Persic au grevat finanțarea celor 270 miliarde lei lipsă ai Guvernului din acest an: până la 10 septembrie a acoperit doar 65% din necesar

În acest an, Ministerul Finanțelor s-a împrumutat mai mult de pe piața internă. Prelungirea crizei politice a limitat și limitează încă fereastra în care România poate reveni cu euroobligațiuni pe piețele externe în condiții favorabile, iar Trezoreria așteaptă formarea unui nou guvern înainte de a decide o nouă emisiune pe piețele externe, după cum a declarat luna trecută șeful Trezoreriei din Ministerul Finanțelor, Ștefan Nanu (foto), la o conferință JPMorgan de la Londra, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Până acum, România a atras 4,7 miliarde de euro de pe piețele internaționale, prin emisiuni în euro și dolari. Conform Bloomberg, Nanu a mai spus la conferința de la Londra că Finanțele vor reduce probabil volumul împrumuturilor planificate pentru acest an de pe piețele externe, stabilit inițial la 10 miliarde de euro, și nu va lansa o nouă emisiune de eurobonduri până la clarificarea situației politice interne.

Plasamente private pe piața internă, în 2026:

Plasamente private pe piața externă, în 2026:

Finanțele au utilizat intens plasamentele private în special în perioada martie-mai: 6,4 mld. lei doar de pe piața internă + sute de mil. euro de pe piața externă

Finanțele au realizat aceste plasamente private pentru investitori (adică titlurile nu sunt vândute la licitații publice precum cele regulate de luni și joi) în special în perioada cea mai volatilă a războiului SUA-Iran din Orientul Mijlociu, adică lunile martie-mai, când piețele au digerat cu mari dificultăți perturbările produse în special în materie de aprovizionare cu petrol.

”La data de 14 mai 2026, plasamentele private în format tap și împrumut pe piața externă au totalizat echivalentul a 1,68 miliarde de euro, în timp ce pe piața internă plasamentele private în format de împrumut au totalizat echivalentul a 9,4 miliarde de lei”, arată Ministerul Finanțelor în raportul privind execuția planului de finanțare din luna mai.

Comparativ, la data de 31 martie 2026, plasamentele private în format tap și împrumut pe piața externă au totalizat echivalentul a 1,33 miliarde de euro, în timp ce pe piața internă plasamentele private în format de împrumut au totalizat 400 de milioane de euro și 3,01 miliarde de lei.

Până la data de 10 septembrie, Ministerul Finanțelor a împrumutat de pe piețele interne și externe, 172,76 miliarde de lei, echivalentul a 65% din necesarul net de finanțare al Guvernului din acest an, conform celor mai recente date publicate de Ministerul Finanțelor, consultate de CursDeGuvernare.ro .

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