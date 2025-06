Planurile-cadru pentru învăţământul liceal, aprobate; „Au fost definite, și vor fi respectate, specializările” – ministrul David

Ministrul Educaţiei Daniel David a semnat Ordinul privind aprobarea planurilor – cadru pentru învăţământul liceal cu frecvenţă la zi, documentul urmând să fie publicat luni în Monitorul Oficial.

Reamintim că noile planuri se aplică începând cu cohorta care va intra în această toamnă în clasa a IX-a.

Forma aprobată diferă de proiectul inițial și de formele ulterioare și, printre altele, respectă cu adevărat specializările liceale, astfel încât, spre exemplu, în profilul matematică-informatică, spre exemplu, informatica să fie cu adevărat centrală. „Am încercat să dăm cu adevărat conținut specializărilor pe care noi le-am definit”, explică ministrul Daniel David, în raportul său online săptămânal.

”Ordinul privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământ liceal – frecvenţă, zi – a fost semnat de ministrul Educaţiei şi Cercetării, prof. dr. univ. psih. Daniel David, după şedinţa comisiei de validare şi după primirea avizului Comisiei de Dialog Social. Ordinul urmează a fi publicat şi în Monitorul Oficial”, a anunţat sâmbătă Ministerul Educaţiei.

Această formă finală pornește de la ideea unei descentralizări progresive, cu transferul treptat al unor ore în segmentele de curriculum la decizia elevului (CDEOȘ) și în curriculumul de specialitate flexibil, a explicat ministrul David.

De asemenea, oficialul anunță lansarea în consultare publică a unei variante pilot, pentru liceele ce doresc un curriculum cu și mai multă autonomie. Ele ar urma să primească un buget anual de ore și libertatea de a decide distribuția acestora și structura disciplinelor, cu condiția asumării publice a propunerii și obținerii avizului ministerial. Nu facem altceva decât să spunem că toate disciplinele intră într-un trunchi comun obligatoriu. În rest, fiecare școală care pilotează își construiește propriul plan, adaptat profilului de absolvent și realității locale”, a explicat ministrul.

Declarațiile lui Daniel David referitoare la planurile-cadru adoptate

„În formula pe care o avem sunt câteva modificări foarte importante, atât față de planurile-cadru funcționale în acest moment, cât și față de variantele cu care am pornit în luna ianuarie, în sensul că în această formă accentuăm și dăm conținut, adică respectăm specializările pe care le-am definit. Dacă ai specializare matematică-informatică, nu se poate ca disciplina informatică să aibă mai puține ore decât multe alte discipline din planul-cadru. Până atunci, nu înțelegem despre ce discutăm. Am încercat să dăm cu adevărat conținut specializărilor definite la nivelul învățământului liceal. De asemenea, am adus o componentă de cultură națională care nu era bine reprezentată în variantele puse în dezbatere în luna ianuarie. Am spus că da, întoarcem ore care se leagă de cultura națională, dar nu pentru istorie în general, ci pentru Istoria României; nu pentru geografie în general, ci pentru Geografia României.

Am discutat, desigur, cu asociațiile de specialitate, cu Academia Română, iar componenta legată de cultura națională este bine reprezentată în această variantă. Am păstrat și elementul de descentralizare, care este mult mai puternic decât ce avem acum, dar nu la fel de extins ca în varianta inițială din ianuarie. Am învățat pe parcursul dezbaterilor că școala, profesorii și elevii nu sunt încă pregătiți pentru un nivel atât de ridicat de descentralizare. Am progresat, așadar, cu descentralizarea, dar într-o formă acceptabilă pentru sistem, așa cum am promis. Încă unii colegi profesori îmi reproșează și nu înțeleg că faptul că orele nu mai au același număr ca înainte nu înseamnă că s-au tăiat. Ele se regăsesc în zona descentralizată, în curriculumul de specialitate flexibil, în curriculumul care ține de alegerea elevilor din oferta școlii.

Dacă faci educație de calitate și dacă convingi școala și elevii că ceea ce faci contează, poți avea chiar mai multe ore decât în curriculumul actual. Cred că este o formă acceptabilă. Știu că nu pot mulțumi pe toată lumea, dar este un pas absolut important. Dacă vor mai fi lucruri de corectat, le vom ajusta din mers, inclusiv la nivelul programelor și al conținuturilor. Ca să dau maximă satisfacție tuturor, am pus în consultare publică și o altă variantă de planuri-cadru pe care ministerul o pilotează. Nu aștept să vină de la o unitate specifică – aceste planuri sunt mult mai flexibile.

Nu fac altceva decât să spun că în planurile-cadru trebuie să intre toate disciplinele într-un trunchi comun, ca o condiție obligatorie. Nu mai spunem noi ce ore și câte ore trebuie să aibă fiecare disciplină. Există un buget general de ore pe parcursul unui an. Planurile specifice vor fi gândite de unitățile care doresc să piloteze acest plan-cadru, uitându-se la profilul absolventului, la structura bacalaureatului. Ministerul va avea un grup de experți care va oferi consultanță școlilor interesate să implementeze un plan-cadru mai personalizat, și o comisie care va aviza sau nu varianta rezultată din această personalizare. Unitățile care pilotează planul-cadru specific trebuie să anunțe clar acest lucru pe site-ul propriu și să includă varianta aprobată de minister în contractul educațional.

Așadar, cine dorește să aloce altfel orele sau să introducă alte discipline dincolo de trunchiul comun, față de cele propuse în varianta standard, va putea face acest lucru în cadrul acestei variante de pilotare”.

