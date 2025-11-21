Planul SUA în 28 de puncte prevede concesii majore și „garanții de securitate solide” pentru Ucraina, detaliate într-un proiect de acord separat. Volodimir Zelenski anunță că vrea „o pace demnă”. Documentul integral

Planul de pace în 28 de puncte, elaborat de negociatorii americani şi ruşi, și aprobat de preşedintele Donald Trump, prevede concesii majore din partea Ucrainei, dar și și garanții de securitate. Mai exact, pe lângă recunoașterea anexării Peninsulei Crimeea, sunt menționate cedarea regiunilor Donețk și Lugansk și împărțirea de-a lungul liniei actuale a frontului a regiunilor Herson și Zaporojie.

Potrivit planului, armata ucraineană s-ar retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează și care ar deveni apoi o zonă tampon demilitarizată aparținând Rusiei.

Dacă planul ar fi acceptat în forma actuală, Kievul ar renunța la aderarea la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și ar înscrie acest angajament în Constituția sa. La rândul său, NATO ar exclude în statutele sale orice viitoare aderare a țării.

Textul mai prevede că armata ucraineană va fi limitată la 600.000 de soldați, că NATO se va angaja să nu staționeze trupe în Ucraina, iar în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă europene.

De asemenea, în plan se menționează că „Ucraina va primi garanții de securitate solide”, fără alte amănunte. Potrivit Wall Street Journal, un document separat al SUA prezintă garanțiile de securitate pe care oficialii Casei Albe sunt pregătiți să le ofere Ucrainei în cazul în care Rusia reia războiul, inclusiv „asistență în materie de informații și logistică” sau „alte măsuri considerate adecvate” după consultări cu aliații. Garanțiile ar avea o durată de 10 ani și ar putea fi prelungite.

Documentul include garanții de securitate inspirate din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, conform unei versiuni obținute de Axios. Acest text include linii de semnătură pentru Ucraina, Statele Unite, Uniunea Europeană, NATO și Rusia.

Propunerile de garanții

Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut al Federației Ruse peste linia de armistițiu convenită pe teritoriul ucrainean va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice. Într-o astfel de situație, președintele Statelor Unite, în exercitarea autorității constituționale și după consultări imediate cu Ucraina, NATO și partenerii europeni, va stabili măsurile necesare pentru restabilirea securității. Aceste măsuri pot include forța armată, asistență în domeniul informațiilor și logistică, acțiuni economice și diplomatice, precum și alte măsuri considerate adecvate. Un mecanism de evaluare comun cu NATO și Ucraina va evalua orice încălcare reclamată.

Membrii NATO, inclusiv Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Finlanda, afirmă că securitatea Ucrainei este parte integrantă a stabilității europene și se angajează să acționeze în concert cu Statele Unite pentru a răspunde la orice încălcare calificată, asigurând o poziție de descurajare unificată și credibilă.

Prezentul cadru intră în vigoare la data semnării și rămâne valabil timp de zece ani, putând fi reînnoit de comun acord. O comisie mixtă de monitorizare condusă de partenerii europeni, cu participarea Statelor Unite, va supraveghea respectarea acestuia.

Reacția Ucrainei

„Ucraina are nevoie de pace. (…) O pace demnă, astfel încât condițiile să respecte independența noastră, suveranitatea noastră și demnitatea poporului ucrainean”, a declarat Volodimir Zelenski în discursul său zilnic difuzat pe rețelele de socializare, după ce a avut o întrevedere cu secretarul american al armatei, Daniel Driscoll. Zelenski intenționează să discute „în zilele următoare” cu omologul său american, Donald Trump.

Oficialii ucraineni au declarat că administraţia Trump le-a comunicat lui Zelenski şi altor membri ai echipei sale că la Casa Albă se lucrează la un calendar „agresiv” pentru finalizarea propunerii, cu scopul de a pune capăt războiului înainte de sfârşitul anului, scrie FT. Sursele au adăugat că oficialii americani se aşteaptă ca Zelenski să semneze acordul „înainte de Ziua Recunoştinţei”, adică până joia viitoare, cu scopul de a prezenta acordul de pace Moscovei la sfârşitul acestei luni şi de a încheia procesul până la începutul lunii decembrie.

Președintele Consiliului European, António Costa, a recunoscut deschis, vineri, că UE nu a fost informată cu privire la planul SUA, astfel încât „nu are sens să comenteze” pe acest subiect.

Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor și europenilor pentru a funcționa, a declarat joi șefa diplomației UE, Kaja Kallas, opinie susținută și de miniștrii de externe din statele membre. „Ceea ce noi, ca europeni, am susținut mereu este o pace echitabilă și de lungă durată și salutăm orice eforturi pentru a realiza acest lucru. Bineînțeles, pentru ca orice plan să funcționeze, trebuie ca ucrainenii și europenii să fie implicați, este foarte clar”, a precizat Kallas.

Planul integral

Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.

Se va încheia un acord complet și cuprinzător de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate neclaritățile din ultimii 30 de ani vor fi considerate rezolvate.

Se preconizează că Rusia nu va invada țările vecine și că NATO nu se va extinde în continuare.

Se va purta un dialog între Rusia și NATO, cu medierea Statelor Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și a crea condiții pentru detensionarea situației, asigurând astfel securitatea globală și sporind oportunitățile de cooperare și dezvoltare economică viitoare.

Ucraina va primi garanții de securitate solide.

Efectivul forțelor armate ale Ucrainei va fi limitat la 600.000 de persoane.

Ucraina acceptă să consacre în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO acceptă să includă în statutul său o prevedere conform căreia nu va accepta Ucraina în viitor.

NATO acceptă să nu desfășoare trupe în Ucraina.

Avioane de luptă europene vor fi staționate în Polonia.

Garanții ale SUA:

Statele Unite vor primi o compensație pentru garanție. Dacă Ucraina invadează Rusia, va pierde garanția. Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă o reacție militară coordonată decisivă, toate sancțiunile globale vor fi reinstituite, recunoașterea noilor teritorii și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate. Dacă Ucraina lansează fără motiv o rachetă asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului, garanția de securitate va fi considerată nulă.

Ucraina își păstrează dreptul de aderare la UE și va beneficia de acces preferențial pe termen scurt la piața europeană în timp ce problema este în curs de examinare.

Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, incluzând, dar fără a se limita la:

Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru a investi în sectoare cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de procesare a datelor și inteligență artificială. Statele Unite vor coopera cu Ucraina în ceea ce privește reconstrucția, dezvoltarea, modernizarea și exploatarea în comun a infrastructurii de gaze a Ucrainei, inclusiv conductele și instalațiile de stocare. Eforturi comune pentru refacerea teritoriilor afectate de război, inclusiv reconstrucția și modernizarea orașelor și a zonelor rezidențiale. Dezvoltarea infrastructurii. Extracția mineralelor și a resurselor naturale. Banca Mondială va elabora un pachet special de finanțare pentru a accelera aceste eforturi.

Rusia va fi reintegrată în economia globală:

Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită treptat și în mod individual. Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung care vizează dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de procesare a datelor, proiectelor de exploatare a pământurilor rare în Arctica și altor oportunități corporative reciproc avantajoase. Rusia va fi invitată să revină în G8.

Activele înghețate vor fi utilizate în felul următor: 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile de reconstrucție și investiții conduse de SUA în Ucraina. Statele Unite vor primi 50% din profiturile obținute din această întreprindere. Europa va adăuga încă 100 de miliarde de dolari pentru a crește investiția totală disponibilă pentru reconstrucția Ucrainei. Activele europene înghețate vor fi dezghețate. Restul activelor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul de investiții american-rus separat, care va implementa proiecte comune americano-ruse în domenii care urmează a fi stabilite. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor bilaterale și creșterea intereselor comune, pentru a crea o motivație puternică de a nu reveni la conflict.

Va fi înființat un grup de lucru comun americano-rus pe probleme de securitate, pentru a facilita și asigura îndeplinirea tuturor prevederilor prezentului acord.

Rusia va consacra legislativ o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina.

Statele Unite și Rusia vor conveni să prelungească valabilitatea tratatelor privind neproliferarea armelor nucleare și controlul armamentului, inclusiv START-1.

Ucraina este de acord să rămână un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

Centrala nucleară de la Zaporijia va fi repusă în funcțiune sub supravegherea AIEA, iar energia electrică generată va fi împărțită în mod egal între Rusia și Ucraina (50:50).

Ambele țări se angajează să introducă programe educaționale în școli și în societate care să promoveze înțelegerea și toleranța față de culturi diferite și eliminarea rasismului și a prejudecăților

Teritorii:

Crimeea, Luhansk și Donetsk vor fi recunoscute de facto ca aparținând Rusiei, inclusiv de către Statele Unite.

Herson și Zaporijia vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna recunoașterea de facto de-a lungul liniei de contact. Rusia renunță la alte teritorii anexate pe care le controlează, în afara celor cinci regiuni. Forțele ucrainene se vor retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent; această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră și demilitarizată, recunoscută internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.

După ce se vor conveni viitoarele aranjamente teritoriale, atât Federația Rusă, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Nicio garanție de securitate nu se va aplica în cazul încălcării acestui angajament.

Rusia nu va împiedica utilizarea comercială a râului Dnipro de către Ucraina și se vor încheia acorduri privind transportul liber al cerealelor pe Marea Neagră.

Se va crea un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante



Toți prizonierii și cadavrele rămase vor fi schimbați pe baza principiului „toți pentru toți

Toți deținuții civili și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii.

Se va implementa un program de reunificare a familiilor

Se vor lua măsuri pentru a atenua suferința victimelor conflictului.

Ucraina va organiza alegeri la 100 de zile după semnarea acordului.

Toate părțile implicate în conflict vor beneficia de amnistie totală pentru acțiunile comise în timpul războiului și se vor angaja să nu depună plângeri sau să nu inițieze acțiuni în justiție în viitor.

Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată și garantată de un Consiliu de pace condus de președintele Trump. În cazul încălcării acordului, se vor aplica sancțiuni prestabilite.

Odată ce toate părțile au convenit și au semnat acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se vor retrage în pozițiile convenite, astfel încât punerea în aplicare a acordului să poată începe.

***