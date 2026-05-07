7 mai, 2026

Preşedintele Consiliului Concurenţei: ”Planul actual de restructurare e ultima şansă pentru TAROM. Nu le mai pot fi dați bani”

De Vladimir Ionescu

Planul de restructurare al TAROM, care include şi un ajutor de stat, este ultima şansă pentru companie, pentru că legal statul nu îi mai poate da bani, a declarat, joi, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

„Există un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, dar banii sunt naţionali. Dacă vreţi, este o ultimă şansă pentru TAROM, pentru că legal nu mai putem să le dăm bani. Deci, planul ăsta de restructurare trebuie să ducă TAROM la viabilitate economică, dar legal nu mai avem voie să mai dăm bani după acest ajutor de salvare. TAROM-ul real n-a mai avut profit din 2008. A vândut nişte active, dar, din activitatea de transport aerian, n-a mai făcut profit din 2008. Deci, evident că o companie nu poate să meargă să piardă bani 20 de ani la rând. De asta spun acum că e o ultimă şansă pentru restructurarea TAROM. Sper să ajungă la viabilitate, conform planului de restructurare. Dacă nu, vor trebui găsite alternative”, a declarat Chiriţoiu, pentru Agerpres.

În opinia acestuia, închiderea companiei e un caz extrem, deşi au fost cazuri când s-a întâmplat acest lucru, însă în cazul Tarom se poate găsi un investitor, un partener comercial, în opinia președintelui CC: „Închiderea companiei e un caz extrem, dar s-au întâmplat lucrurile astea în Bulgaria. În Ungaria s-au întâmplat situaţii de genul ăsta. Alte situaţii sunt, dacă ne uităm la Italia, de exemplu, să găseşti un investitor, un partener comercial”.

Planul de restructurare în derulare – 95,3 mil. euro

Compania TAROM se află în implementarea unui Plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termene, indicatori şi angajamente clare ale statului român până la finalul anului 2026. Planul de restructurare include un ajutor total de până la 95,3 milioane euro, care presupune ştergere de datorii şi injecţie de capital.

Operatorul și-a dublat datoriile, din 2009 și până acum, când au depășit 900 de milioane de lei.

În ultimii trei ani, a avut 17 directori.

Printre condiţiile impuse de Comisia Europeană se află reducerea flotei de la 18 la 14 aeronave şi scăderea numărului de rute, pentru a limita distorsiunile concurenţiale.

Preşedintele autorităţii de concurenţă a participat, joi, la conferinţa „Future of Governance International”, o ediţie centrată pe una dintre temele-cheie ale momentului: „The Great Governance Reset”.

(Citește și: Comisia Europeană a aprobat ajutorul de stat acordat TAROM)

****



