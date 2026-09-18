Planul național pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, aprobat de Comisie

Planul de Acțiune al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine a fost aprobat joi de Comisia Europeană.

Soluția aprobată pune accentul pe protejarea exporturile de carcase și produse prin intermediul schemei diferențiate de vaccinare, care nu afectează în niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte.

Aplicarea schemei complete de imunizarese va face exclusiv în cele două județe din Dobrogea.

Documentul strategic elaborat de către experții Autorității din România a fost aprobat, fără modificări, de către toți cei 27 de reprezentanți ai statelor-membre ale Uniunii Europene (UE), în Comitetul de specialitate din cadrul CE.

Mecanismele de compensare guvernamentală justă rămân pe deplin active pentru a sprijini fermierii afectați direct de focare în procesul de repopulare a exploatațiilor, transmite ANSVSA.

Calendarul reluării exporturilor

Astfel, reluarea livrărilor intra-comunitare și către țări terțe va fi realizată conform următorului calendar structural:

adoptarea unei noi decizii oficiale de către Comisia Europeană

activarea acordurilor comerciale cu statele non-UE

demararea efectivă a campaniei naționale de vaccinare – implementarea imunizării în teren, operațiune susținută direct de Executivul european, care pune la dispoziția României, cu titlu gratuit, un contingent de 1,3 milioane de doze de vaccin. Toate cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la forul european vor fi administrate în totalitate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescătorii de animale.

Strategia națională de vaccinare, aplicată diferențiat, în funcție de nivelul de risc epidemiologic regional

Pentru zona de risc maxim (Județele Tulcea și Constanța) se va aplica schema completă de imunizare prin administrarea concomitentă a vaccinurilor împotriva Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și a Variolei Ovine și Caprine (VOC). Din această zonă logistică specială, exportul se va realiza exclusiv către statele terțe care acceptă în mod expres importul de pe teritorii unde se practică vaccinarea.

În cazul restului teritoriului național, Planul prevede exclusiv vaccinarea împotriva Variolei Ovine și Caprine (VOC). „Această abordare nuanțată menține restul țării cu statutul oficial de ‘liber de PMR’, protejând acordurile comerciale tradiționale și livrările de animale din zonele neafectate”, menționează ANSVSA.

Controalele, intensificate

„Până la publicarea noii decizii europene și începerea oficială a vaccinării, structurile teritoriale (DSVSA), în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, vor intensifica controalele rutiere și în exploatații. ANSVSA avertizează ferm că mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal subminează direct eforturile tehnice și diplomatice și pot bloca sau amâna adoptarea noii decizii de către Comisia Europeană. Având în vedere identificarea unor dezinformări recurente în spațiul public, experții ANSVA recomandă ca informarea pe acest subiect să fie făcută din surse oficiale și verificate”, mai precizează Autoritatea.

În anul 2026, numărul de ovine sacrificate până în acest moment, cu respectarea totală a normelor naționale și europene și pentru protejarea împotriva răspândirii PMR și VOC, este de aproximativ 19.000, ceea ce reprezintă 0,13% din numărul total estimat de capete de la nivel național.

Acorduri de export semnate în continuare cu state din Orientul Mijlociu

Concomitent cu aprobarea planului, ANSVSA a securizat șase piețe terțe de export în condiții de vaccinare în schemă completă, prin semnarea de tratate internaționale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.

În paralel, alte șapte acorduri similare se află în curs de negociere avansată, garantând un spectru larg de debușee comerciale imediat ce noul statut epidemiologic devine activ.

Oierii au protestat marți în Piața Victoriei, cerând reluarea exporturilor la oi și capre.

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