Planul pe 5 ani al Chinei privind AI și cipurile și obiectivele sale – Principalele perevederi

Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China și Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă au prezentat marți un nou plan cincinal pentru industria electronică și IT, care vizează progrese semnificative în domeniul inteligenței artificiale (AI) și al circuitelor integrate, pentru a reduce dependența de tehnologia occidentală.

Dezbaterea actuală capătă o importanță sporită în perspectiva vizitei președintelui chinez Xi Jinping la Washington, prevăzută pentru această lună, pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump. Între timp, ministrul chinez al securității de stat, Chen Yixin, a avertizat într-un articol publicat duminică că inteligența artificială prezintă amenințări care variază de la manipularea ideologică la atacuri cibernetice, numind-o „o nouă arenă a rivalității strategice între marile puteri”, menționează South China Morning Post.

O competiție tehnologică din ce în ce mai intensă cu Statele Unite, alături de eforturile Beijingului de a atinge autonomia tehnologică, i-au determinat pe liderii Chinei să acorde o importanță și o urgență sporite progreselor în sectoare ce variază de la inteligența artificială la circuitele integrate și cipuri.

Planul prevede că veniturile operaționale ale întreprinderilor și producătorilor din sectoarele conexe vor depăși 30 de trilioane de yuani (4,5 trilioane de dolari SUA) până în 2030. Până atunci, China își propune să dezvolte o gamă de tehnologii și produse – de la cipuri, calcul avansat, electronice de larg consum, componente electronice de bază și electronice energetice – cu un avantaj competitiv copleșitor față de rivalii străini.

Elaborarea planului a durat mai mult de un an, începând din iulie 2025, iar publicarea acestuia a avut loc într-un moment în care China și SUA nu au dat semne că și-ar reduce eforturile de dezvoltare, testare și implementare a IA.

Principalele prevederi

Printre obiectivele cheie se numără progresul cuprinzător în întreaga industrie a circuitelor integrate, inclusiv dezvoltarea circuitelor integrate RISC-V cu standard deschis, pentru a contribui la reducerea dependenței Chinei de tehnologia occidentală.

Planul prevede, de asemenea, un rol mai important pentru sistemul autohton de navigație prin satelit BeiDou, care concurează cu Sistemul Global de Poziționare (GPS) condus de SUA.

De asemenea, China acordă prioritate tehnologiilor de ultimă generație în domeniul bateriilor și al energiei solare, inclusiv celulelor solare tandem din perovskit, care combină un strat de perovskit cu o celulă convențională din siliciu pentru a capta mai multă lumină solară și a îmbunătăți eficiența conversiei energetice.

Cipurile avansate reprezintă elementul fundamental al acestor ambiții. Dezvoltarea cipurilor de ultimă generație – inclusiv procesoare de înaltă performanță, memorie de înaltă densitate și cipuri analogice și cu semnal mixt de înaltă fiabilitate – constituie un element central al planului.

În ceea ce privește AI, planul conține măsuri specifice pentru a stimula dezvoltarea, inclusiv creșterea substanțială a capacității de furnizare a puterii de calcul. AI se află acum în prim-planul competiției dintre China și SUA pentru dominația globală, iar alimentarea cu energie electrică fiabilă și accesibilă este unul dintre factorii cheie ai expansiunii acestei tehnologii.

Planul prevede, de asemenea, o creștere semnificativă a „penetrării” și adoptării terminalelor inteligente de nouă generație, inclusiv a roboților umanoizi dotați cu AI și a sistemelor de conducere autonomă.

Documentul solicită, de asemenea, o compatibilitate sporită între cipurile de AI, modelele la scară largă și bazele de date.

Pentru consumatorii chinezi, planul prezintă o gamă mai largă de opțiuni, întrucât China își propune să stimuleze îmbunătățirea și modernizarea produselor bazate pe AI, de la smartphone-uri, PC-uri și ochelari inteligenți cu AI până la terminale audiovizuale și terminale integrate în vehicule. Beijingul urmărește să extindă domeniile de aplicare ale acestei tehnologii, considerate pe scară largă drept unul dintre avantajele cele mai distinctive ale Chinei față de SUA în cursa pentru AI.

Valul de modele chineze de AI performante reduce decalajul

China reduce rapid decalajul în materie de capacități de inteligență artificială față de Statele Unite, afirmându-se ca o superputere aproape egală în domeniul IA, în pofida anilor de restricții americane la exportul de cipuri, potrivit unei convergențe a evaluărilor experților și a noilor rapoarte guvernamentale din ambele țări.

„Decalajul dintre modelele americane și cele chineze este redus și fragil”, a declarat Samm Sacks, cercetător principal la Școala de Studii Internaționale Avansate a Universității Johns Hopkins, într-o declarație preluată marți de ABC News. Institutul Stanford pentru Inteligență Artificială Centrată pe Om a constatat într-un raport recent că China pare să elimine avantajul SUA în acest an, relatează ABC News.

Companiile chineze au lansat o serie de modele competitive în ultimele luni. Modelul Kimi K3 al companiei Moonshot AI, cu sediul la Beijing, s-a clasat pe locul al treilea la nivel mondial în ceea ce privește inteligența modelului în luna iulie, în urma modelelor Claude Fable 5 al companiei Anthropic și GPT-5.6 Sol al OpenAI, potrivit platformei de evaluare comparativă a AI, Artificial Analysis.

DeepSeek a prezentat în avanpremieră modelul său V4 în aprilie, în timp ce startup-ul Z.ai a lansat GLM-5.2 în iunie și GLM-5.3 în august, cu capacități îmbunătățite de programare și de acțiune autonomă. Alibaba a prezentat în avanpremieră modelul său Qwen3.8-Max în iulie.

Disputa privind distilarea agravează tensiunile

Pe 8 septembrie, FBI, Agenția Națională de Securitate și Agenția pentru Securitatea Cibernetică și a Infrastructurii au publicat ceea ce ABC News a descris drept cel mai cuprinzător raport guvernamental de până acum pe această temă, acuzând dezvoltatorii chinezi de AI de „activități de distilare agresive, rău intenționate și țintite” menite să extragă capacități din modelele de vârf ale SUA.

În aceeași zi, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat: „Chinezii ne distilează modelele, dar nu vor reuși niciodată să ne depășească”.

China a respins acuzațiile, calificând distilarea drept o tehnică standard în industrie și acuzând SUA că urmăresc un „monopol asupra industriei AI”.

Reamintim că distilarea este o tehnică prin care un model de inteligență artificială mai mic și mai simplu este antrenat folosind datele și răspunsurile generate de un model avansiad (de frontieră).

Lizzi C. Lee, cercetătoare la Asia Society Policy Institute, a remarcat că implicațiile strategice sunt deja clare: „Laboratoarele americane cheltuiesc resurse de calcul enorme pentru a împinge limitele tehnologiei. Însă dezvoltatorii chinezi pot învăța din aceste sisteme”.

Președinții SUA și Chinei, pe aceeași lungime de undă – fără pauză în implementarea AI, competiția dintre cele două rivale nu permite acest lucru

Marți, președintele SUA, Donald Trump, într-o convorbire telefonică cu directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, în cadrul unei mese rotunde transmise în direct din Los Angeles, a respins îngrijorările legate de riscurile inteligenței artificiale și a subliniat necesitatea de a câștiga competiția geopolitică, în special împotriva Chinei.

La rândul său, China s-a pronunțat împotriva unei pauze în implementarea IA. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, a respins luni apelurile de a încetini avansul tehnologiei, subliniind în schimb că progresul global trebuie să rămână deschis și incluziv.

Schimbări structurale în sectorul AI chinez, investiția companiilor – 89 mld. $, anul acesta

Sectorul AI din China trece printr-o schimbare structurală, îndepărtându-se de construirea unor modele de bază din ce în ce mai mari și orientându-se către implementarea agenților IA la scară largă, potrivit unui raport al Institutului de Cercetare China Telecom difuzat sâmbătă de postul public de televiziune CCTV. Raportul estimează că inferența – costul de calcul al rulării modelelor în timp real – va reprezenta 80% din piața puterii de calcul a Chinei până în 2029, depășind sarcinile de antrenare care au dominat cererea până acum.

Se preconizează că companiile chineze din domeniul tehnologiei vor cheltui aproape 600 de miliarde de yuani, aproximativ 89 de miliarde de dolari, pe A în acest an — mai mult de o zecime din totalul investițiilor din țară, potrivit raportului.

Se estimează că agenții vor genera o creștere anuală de aproape zece ori a cererii de putere de calcul în următorii doi-trei ani, conform The New Web.

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