Planul naţional de paturi de spital pentru perioada 2026-2028 – Numărul va fi redus cu 14.000 în următorii 3 ani – Gradul de ocupare actual e 60% la pacienții cronici

Numărul paturilor destinate spitalizării continue va fi redus cu 14.000, în mod etapizat, pe parcursul următorilor trei ani, potrivit unei hotărâri aprobate miercuri de Guvern, transmite Agerpres.

În prezent, gradul de ocupare a paturilor pentru spitalizare continuă este de 51% în cazul pacienților acuți și de 60% pentru pacienții cronici, a precizat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, într-o conferință de presă la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, specialiștii estimează că o rată optimă de ocupare a paturilor într-un spital este de aproximativ 80%.

Planul național de paturi pentru perioada 2026–2028, aprobat de Guvern, vizează optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă finanțate de casele de asigurări de sănătate.

„Acest plan național de paturi nu afectează calitatea serviciilor medicale din unitățile sanitare. În prezent, România are 728 de paturi la 100.000 de locuitori, față de media UE de 511, situându-se pe locul al treilea în Europa la acest indicator”, a declarat Cseke Attila.

Hotărârea de Guvern va intra în vigoare la 1 mai, iar ministrul a subliniat că planul asigură „predictibilitate, stabilitate și eficiență” în sistemul de spitalizare continuă. Proiectul a fost în transparență decizională timp de 40 de zile pe site-ul Ministerului Sănătății.

Oficialul a mai arătat că, în ultimii ani, se observă o scădere a gradului de ocupare inclusiv în spitalele județene. În afara spitalelor de urgență din București, nicio unitate similară din țară nu depășește o rată de ocupare de 70%.

„Este ineficient să contractezi servicii pentru 100 de paturi când gradul real de ocupare este de 50–60% sau chiar mai mic”, a explicat ministrul.

La finalul anului trecut, erau contractate 116.650 de paturi, dintre care 94,8% în spitale publice și 5,2% în spitale private.

Cseke Attila a mai subliniat că reducerea numărului de paturi este corelată cu investițiile din sistemul sanitar – dotări moderne, echipamente noi, medicamente inovatoare – precum și cu extinderea spitalizării de zi. În 2024, aproximativ 6 milioane de pacienți au beneficiat de spitalizare de o zi, în creștere cu 15% față de 2023.

Distribuția paturilor pe județe va fi stabilită prin ordin al ministrului Sănătății, pe baza indicatorilor furnizați de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de Ministerul Sănătății, în funcție de gradul de ocupare din 2025.

Planul nu se aplică paturilor destinate pacienților din sistemul de măsuri educative sau de siguranță, penitenciarelor-spital și unităților de îngrijiri paliative, unde gradul de ocupare este de aproape 100%.

