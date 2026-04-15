Planul marilor puteri europene pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz după război, fără implicarea SUA. Germania ar urma să joace un rol major

Țările europene elaborează un plan pentru o coaliție care să contribuie la deblocarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, inclusiv prin trimiterea de nave de deminare și a altor nave militare. Însă planul ar urma să fie pus în aplicare doar după încheierea conflictului actual și ar putea exclude SUA, scrie Wall Street Journal.

Obiectivul planului european este de a oferi companiilor de transport maritim încrederea necesară pentru a utiliza strâmtoarea după încetarea luptelor, ceea ce, potrivit oficialilor, ar putea dura ceva timp.

Planul european va include probabil Germania, care până acum s-a arătat public reticentă chiar și în a lua în considerare orice implicare militară, potrivit unui înalt oficial german. Germania, care s-a confruntat cu obstacole politice și juridice majore pentru a participa la operațiuni militare în străinătate de la al Doilea Război Mondial încoace, și-ar putea exprima angajamentul încă de joi, potrivit oficialului.

Implicarea Berlinului înseamnă că misiunea ar putea fi mai substanțială decât se aștepta inițial. Germania dispune de o putere financiară mai mare decât Marea Britanie și Franța, precum și de unele resurse militare cheie necesare pentru această misiune specifică.

Vineri, președintele francez Emmanel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer vor găzdui o reuniune online a câteva zeci de țări pentru a discuta despre cea mai bună modalitate de a asigura ordinea în Strâmtoarea Ormuz odată ce ostilitățile vor înceta.

Starmer va participa personal la evenimentul de la Paris, în timp ce majoritatea celorlalte țări se vor alătura prin videoconferință. Statele Unite nu vor participa, au declarat oficiali francezi și britanici. China și India au fost invitate, dar nu este clar dacă vor participa, a spus un oficial francez.

„Misiunea la care ne referim ar putea fi desfășurată doar după ce se va restabili calmul și vor înceta ostilitățile”, a declarat marți ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, adăugând că coaliția internațională se va coordona cu țările riverane strâmtorii, inclusiv Iranul și Omanul. Acest lucru sugerează că nicio misiune nu va avea loc fără aprobarea Iranului.

Încă mai trebuie rezolvate unele divergențe între europeni. Diplomații francezi consideră că orice implicare a SUA în operațiune ar face-o mai puțin acceptabilă pentru Teheran, în timp ce oficialii britanici se tem că excluderea americanilor îl va supăra pe președintele Trump și va limita amploarea operațiunii, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Relațiile transatlantice sunt tensionate

Dezbaterea privind excluderea americanilor este un semn al relațiilor transatlantice din ce în ce mai tensionate, după un an în care Trump a impus tarife asupra exporturilor europene, și-a retras sprijinul pentru Ucraina în apărarea sa împotriva Rusiei și a amenințat că va folosi forța militară pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca, un aliat NATO. Tensiunile s-au adâncit din cauza războiului cu Iranul, pe care majoritatea liderilor europeni îl consideră ilegal și un șoc economic nedorit.

Președintele american Donald Trump a făcut presiuni timp de săptămâni ca aliații europeni să trimită nave de război în Golf pentru a ajuta la redeschiderea forțată a strâmtorii.

Dar oficialii europeni au refuzat. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că redeschiderea strâmtorii prin forță ar fi „nerealistă”, ar dura o perioadă infinită de timp și ar expune navele care trec prin ea la amenințări de pe coastă și la rachete balistice. Iar mai mulți lideri au apreciat că o astfel de mișcare ar însemna să fie atrași într-un conflict care este profund nepopular în rândul alegătorilor europeni.

Trump a făcut acum apel la Europa să sprijine eforturile actuale ale SUA de a bloca porturile iraniene. Scopul este de a provoca Iranului suficiente daune economice încât acesta să accepte redeschiderea acestei căi navigabile vitale, care transportă aproximativ o cincime din petrolul mondial și alte mărfuri valoroase, precum îngrășămintele.

Starmer și alții au refuzat, de asemenea, afirmând că prioritatea europenilor este de a elibera traficul, nu de a-l restricționa și mai mult.

