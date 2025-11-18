Planul lui Trump în Gaza – adoptat printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Hamas respinge documentul

Consiliul de Securitate al ONU a votat în favoarea unei rezoluții redactate de SUA care susține planul în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump pentru Gaza.

Planul include înființarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF), la care, potrivit SUA, mai multe țări s-au oferit să contribuie, relatează BBC.

Rezoluția a fost susținută de 13 țări – printre care Marea Britanie, Franța și Somalia – iar Rusia și China s-au abținut. Adoptarea acesteia a fost un „pas important în consolidarea încetării focului”, a declarat un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU, Antonio Guterres.

Hamas a respins rezoluția, afirmând că aceasta nu respectă drepturile și cererile palestinienilor. Gruparea armată palestiniană a transmis, pe Telegram, după adoptarea rezoluției că planul „impune un mecanism internațional de tutelă asupra Fâșiei Gaza, pe care poporul nostru și facțiunile sale îl resping”.

„Atribuirea de sarcini și roluri forței internaționale în interiorul Fâșiei Gaza, inclusiv dezarmarea rezistenței, o privează de neutralitate și o transformă într-o parte a conflictului în favoarea ocupației”, a adăugat gruparea.

Ce mandat are ISF

În conformitate cu rezoluția, ISF va colabora cu Israelul și Egiptul, împreună cu o forță de poliție palestiniană recent instruită și verificată, pentru a contribui la securizarea zonelor de frontieră și a asigura procesul de dezarmare permanentă a grupurilor armate nestatale, inclusiv Hamas. Până în prezent, poliția din zonă a funcționat sub autoritatea Hamas.

Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, a declarat Consiliului că ISF va avea „sarcina de a asigura securitatea zonei, de a sprijini demilitarizarea Gazei, de a demantela infrastructura teroristă, de a elimina armele și de a asigura siguranța civililor palestinieni”.

Consiliul de Securitate a aprobat, de asemenea, crearea unui organism de guvernare tranzitoriu numit Consiliul pentru Pace, care va supraveghea guvernarea unui comitet tehnocratic și apolitic palestinian și va supraveghea reconstrucția Gazei și furnizarea de ajutor umanitar. Finanțarea pentru reconstrucția Gazei după doi ani de război va proveni dintr-un fond fiduciar susținut de Banca Mondială, potrivit rezoluției.

Conform rezoluției, atât ISF, cât și Consiliul vor colabora cu un comitet palestinian și cu forțele de poliție.

Reacția lui Donald Trump

Trump a calificat votul Consiliului de Securitate drept „istoric” și a afirmat că acesta reprezintă o modalitate de „recunoaștere și susținere” a Consiliului pentru Pace, a cărui componență finală va fi anunțată în curând. Se preconizează că el va prezida consiliul. „Acest lucru va rămâne în istorie ca una dintre cele mai importante aprobări din istoria Organizației Națiunilor Unite, va duce la o pace mai profundă în întreaga lume și este un moment cu adevărat istoric!”, a scris Trump pe platforma sa socială Truth Social.

Spre deosebire de proiectele anterioare, rezoluția face referire la o cale credibilă către autodeterminarea și statalitatea palestiniană. Este o formulare pe care au insistat mai mulți membri ai Consiliului de Securitate.

Israelul se opune ferm creării unui stat palestinian – un obstacol semnificativ în calea viitoarei statalități. Statele arabe cheie au exercitat presiuni asupra autorilor rezoluției pentru a include autodeterminarea palestiniană în text.

Purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU a subliniat că rezoluția trebuie „transpusă… în măsuri concrete și urgente pe teren” și să conducă la „un proces politic pentru realizarea soluției cu două state”.

Statele Unite, Autoritatea Palestiniană și mai multe țări arabe și cu majoritate musulmană, printre care Egiptul, Arabia Saudită și Turcia, au solicitat adoptarea rapidă a rezoluției. Autoritatea Palestiniană (AP) a declarat într-un comunicat că termenii rezoluției trebuie implementați „urgent și imediat”.

Rusia și China nu și-au exercitat dreptul de veto, ci s-au abținut pentru a permite adoptarea rezoluției, în mare parte deoarece AP și alte opt țări arabe și musulmane au susținut-o.

Faza inițială a planului – încetarea focului între Israel și Hamas și predarea ostaticilor și a deținuților – a intrat în vigoare la 10 octombrie. Planul de pace al lui Trump a suspendat efectiv luptele dintre Israel și Hamas, care au izbucnit după ce militanții Hamas au atacat Israelul pe 7 octombrie 2023. Aproximativ 1 200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatici în acel atac.

De atunci, peste 69 483 de palestinieni au fost uciși în urma acțiunilor militare israeliene în Gaza, potrivit ministerului sănătății condus de Hamas.

