Planul de pace: UE se angajează să sprijine Ucraina în continuare, cu fonduri și armament, pe măsură ce discuțiile avansează

Președintele Consiliului European, Antonio Costa (foto stânga), a promis luni că Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina, salutând „un nou impuls” în negocierile de pace pentru a pune capăt războiului declanșat de invazia Rusiei.

„Uniunea Europeană se angajează să continue să îi ofere președintelui Zelenski tot sprijinul de care are nevoie – sprijin diplomatic, militar și economic”, a declarat el reporterilor în capitala Angolei, Luanda, după ce a prezidat o reuniune a liderilor UE privind Ucraina, în marja summitului cu Uniunea Africană.

„Este vorba în special de sprijinul financiar acordat Ucrainei”, a adăugat Costa, reamintind că liderii UE au convenit luna trecută să acopere nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani. „Ne-am angajat să livrăm … și vom livra la Consiliul European din decembrie”, a spus el, potrivit Reuters.

Comisia Europeană a sugerat utilizarea activelor rusești înghețate în Europa pentru a finanța un „împrumut de reparații” pentru Ucraina, dar liderii nu au convenit încă să urmeze această cale. Belgia, care deține cea mai mare parte a activelor din depozitul Euroclear, a insistat că orice astfel de măsură trebuie să fie legală, iar riscurile ar trebui împărțite între statele membre ale UE.

Miniștrii de externe ai Germaniei, Regatului Unit, Franței, Finlandei, Italiei și Poloniei au pledat luni, într-o discuție cu omologul lor ucrainean, Andrii Sîbiga, pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei și o decizie rapidă de confiscare a activelor rusești înghețate în Occident pentru a fi folosite în sprijinul Ucrainei. Ministrul ucrainean i-a informat pe miniștri europeni despre rezultatele întâlnirii care a avut loc duminică în Elveția între reprezentanții Washingtonului și Kievului asupra planului de pace cu Rusia propus de SUA.

Ursula von der Leyen: Doar Ucraina își poate hotărî destinul

„Angajamentul european eficient și coordonat, precum și prezența europeană puternică la Geneva ne-au permis să înregistrăm progrese semnificative în negocierile pentru o pace justă și durabilă în Ucraina. Deși mai sunt multe de făcut, există acum o bază solidă pentru a merge mai departe. În acest demers, trebuie să rămânem uniți și să continuăm să punem interesele Ucrainei în centrul eforturilor noastre. Este vorba despre securitatea întregului nostru continent, în prezent și în viitor. Reuniunea de astăzi de la Luanda a reafirmat faptul că suntem uniți în sprijinul nostru pentru Ucraina”, a spus, la rândul său, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Acestea sunt principiile noastre europene fundamentale pentru viitor: teritoriul și suveranitatea Ucrainei trebuie respectate. Numai Ucraina, ca țară suverană, poate lua decizii cu privire la forțele sale armate, alegerea destinului său fiind în propriile sale mâini”, a adăugat ea.

Potrivit Ursulei von der Leyen, discuțiile pentru încetarea focului în Ucraina vor continua, marți, în cadrul Coaliției celor care vor.

***