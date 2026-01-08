Planul în 3 faze al SUA pentru stabilizarea Venezuelei. Ce spun oficialii administrației Trump despre comercializarea petrolului

Oficialii administrației Trump au explicat în cursul zilei de miercuri, în diverse discuții cu parlamentarii americani, în conferințe de presă și în anunțuri oficiale, următorii pași cu privire la stabilizarea Venezuelei după preluarea controlului politic asupra Caracasului și asupra vastei industrii de petrol din țara sud-americană.

Secretarul de stat Marco Rubio a detaliat miercuri, într-o scurtă conferință de presă la Washington, că procesul de stabilizare a Venezuelei este unul în 3 faze: prima vizează acorduri politice , juridice și economice pentru industria de petrol și gestionarea profiturilor după preluarea controlului de către SUA, a doua fază vizează procesul de reconciliere națională în Venezuela și amnistiere a opoziției, inclusiv în vederea reconstrucției societății civile, iar a treia fază vizează predarea suveranității către clasa politică venezueleană într-un eventual proces de tranziție.

Declarațiile lui Rubio au fost făcute după o întâlnire cu senatorii americani în care aceștia din urmă au fost informați în detaliu cu privire la acest proces de stabilizare.

Ce detalii a dat Rubio. S-a convenit deja un acord petrolier

”Procesul nostru cu privire la Venezuela este unul în 3 faze, pe care l-am explicat (senatorilor americani). Primul pas este stabilizarea țării. Nu vrem ca lucrurile să meargă către haos. Parte din această stabilizare și motivul pentru care considerăm că avem cea mai mare putere de negociere (eng. leverage n.r.) este carantina noastră (blocada maritime și economică a Venezuelei de către Marina SUA – n.r.). După cum ați văzut (ieri) alte două nave (ce transportau petrol venezuelean) au fost capturate. Acum suntem în mijlocul unei înțelegeri, defapt suntem aproape de finalizarea unei înțelegeri pentru a lua tot petrolul – au petrol care este blocat în Venezuela și nu îl pot muta din cauza carantinei noastre, din cauza faptului că este sancționat. Vom lua între 30 și 50 de milioane de barili de petrol. Îl vom vinde în piață, la prețuri de piață și nu la prețuri cu discount cum primea Venezuela. Acei bani vor fi apoi administrați în așa fel încât vom controla redistribuția banilor și într-un mod care va aduce beneficii poporului venezuelean, nu corupției și nu regimului. Deci avem multă forță de negociere ca să ne mișcăm pe frontul stabilizării”, a spus Rubio.

Potrivit Reuters, acest petrol redirecționat către SUA era, în bună parte, petrol destinat Chinei. Comercializarea acestui petrol la prețuri de piață de către SUA ar urma să ajute compania de stat venezueleană PDVSA să evite noi reduceri de producție.

Acesta a continuat spunând că ”faza a doua va fi faza redresării”.

”Asta înseamnă să ne asigurăm că firmele americane, vestice și alte firme vor avea acces la piața venezueleană, într-o modalitate care să fie justă. În același timp, să începem procesul de reconciliere națională, intern, în Venezuela, astfel încât forțele de opoziție să fie amnistiate și eliberate din închisoare sau aduse înapoi în țară, să înceapă reconstrucția societății civile. Apoi, a treia fază va fi una de tranziție. Unele din acestea trei se vor suprapune, le-am descris (senatorilor) toate acestea în mare detaliu. Vom veni cu mai multe detalii în zilele ce vor urma”, a mai declarat miercuri secretarul american de stat.

Sancțiunile americane vor fi retrase ca parte a acordului – Cele până la 50 de milioane de barili de țiței reprezintă doar prima tranșă

Întrebat despre faptul că la putere în Caracas au rămas oamenii din regimul Maduro, Rubio a spus că SUA au ”un control și un leverage extraordinar asupra a ceea ce fac și pot să facă autoritățile interimare” din Venezuela.

Acesta a mai spus că ”autoritățile interimare” de la Caracas au cerut ca și țițeiul de pe navele capturate miercuri de SUA să fie parte din înțelegerea cu administrația Trump – adică să fie comercializat pe piața internațională.

”Ei înțeleg că singura cale prin care pot muta petrolul și pot genera venituri și să nu aibă un colaps economic este să coopereze și să lucreze împreună cu SUA”, a afirmat ministrul american al externelor.

SUA vor relua importurile de petrol venezuelean, în cantități record – Ministrul energiei de la Washington: Vom vinde țițeiul venezuelean pentru o perioadă încă nedeterminată

În același timp, Chris Wright, secretarul Energiei de la Washington, a anunțat la rândul lui miercuri, la o conferință pe energie de la Miami, că vânzările de petrol venezuelean vor fi gestionate de către SUA și veniturile vor fi depozitate într-un cont controlat de către guvernul american.

În același timp, oficialul american a spus că SUA vor fi ”furnizorul de diluant care trebuie să ajungă acolo pentru a permite producția” de petrol.

Întrebat despre planul SUA de a prelua cele între 30 și 50 de milioane de barili de țiței venezuelean aflat sub sancțiuni, Wright a declarat:

”Lucrez în cooperare directă cu venezuelenii. Și vom… acesta este țițeiul care este blocat în stocare și în stocare offshore, pe unități flotante. Vom face să reînceapă să circule acel țiței. Și îl vom vinde. Exact cum facem și în afacerile noastre. Vom comercializa țițeiul care iese din Venezuela, mai întâi acest țiței stocat, iar apoi, pe termen nedeterminat, de acum înainte, vom vinde pe piață producția care iese din Venezuela. SUA vor fi furnizorul de diluant care trebuie să ajungă acolo pentru a permite producția. Vom face ca acesta să curgă din nou. Iar pe măsură ce facem progrese cu guvernul, vom facilita importul de piese, echipamente și servicii, pentru a împiedica prăbușirea industriei, pentru a stabiliza producția și apoi, cât mai repede posibil, să începem să o vedem crescând din nou. Și, desigur, pe termen lung, să creăm condițiile ca marile companii americane – care erau acolo înainte, poate nu erau, dar vor să meargă – să intre din nou în Venezuela”.

În prezent, fluxul de petrol venezuelean către SUA este controlat integral de Chevron, partener major al PDVSA în mai multe joint-venture-uri, care operează în baza unei autorizații americane. Chevron a exportat însă, în ultimele luni, doar între 100.000 și 150.000 de barili pe zi.

Trump anunță că Venezuela va importa bunuri și echipamente din SUA cu banii din comercializarea petrolului

Totodată, președintele american Donald Trump a anunțat miercuri seară, într-o postare pe Truth Social, că Venezuela va cumpăra bunuri de origine americană cu banii pe care Caracasul îi va încasa din comercializarea petrolului la prețuri de piață de către Washington.

”Tocmai am fost informat că Venezuela va cumpăra doar produse fabricate în America, din banii pe care îi va primi în urma noului nostru acord petrolier. Aceste achiziții vor include, printre altele, produse agricole americane, precum și medicamente fabricate în America, dispozitive și echipamente medicale și echipamente pentru îmbunătățirea rețelei electrice și a instalațiilor energetice ale Venezuelei. Cu alte cuvinte, Venezuela se angajează să facă afaceri cu Statele Unite ale Americii ca partener principal – o alegere înțeleaptă și un lucru foarte bun pentru oamenii din Venezuela și din Statele Unite”, a scris Trump.

