Pactul economic în 7 puncte propus de Kremlin pentru administrația Trump. SUA urmăresc să dezbine binomul Rusia-China

Kremlinul urmărește să propună administrației Trump un amplu parteneriat economic, inclusiv revenirea Rusiei la sistemul de decontare în dolari și investiții comune în hidrocarburi și resurse minerale, potrivit Bloomberg, care citează un document intern al Moscovei.

Memorandumul, redactat în debutul acestui an, detaliază șapte domenii în care, în viziunea Kremlinului, interesele economice ale Rusiei și SUA ar putea să conveargă după un eventual acord de încheiere a războiului din Ucraina.

Documentul prevede colaborarea celor două țări pentru promovarea combustibililor fosili în detrimentul alternativelor verzi, precum și investiții comune în gaze naturale, petrol offshore și materii prime critice, dar și beneficii financiare pentru companiile americane.

SUA urmăresc să dezbine binomul Rusia-China

Conform Bloomberg, setul de propuneri, distribuit în rândul oficialilor ruși de rang înalt, oferă o perspectivă până acum necunoscută asupra modului de gândire și a tacticilor Kremlinului, într-un moment în care posibile acorduri economice bilaterale, între SUA și Rusia, sunt negociate ca parte a unui eventual acord de pace pentru Ucraina.

În centrul ofertei se află revenirea Rusiei la sistemul de decontare în dolari, o mișcare care ar reprezenta o inversare spectaculoasă a politicii Kremlinului, arată Bloomberg. Asta ar însemna și o schimbare majoră pentru sistemul financiar global.

Bloomberg mai punctează că SUA au propus deja ridicarea treptată a sancțiunilor asupra Rusiei ca parte a unui acord de pace, un prim pas necesar pentru ca Rusia să poată efectua din nou tranzacții în dolari. Însă ceea ce prevede memorandumul Kremlinului merge mult mai departe.

Până acum, găsirea unor alternative la dolar, nu restabilirea legăturilor cu sistemul financiar dominat de SUA, a fost un obiectiv central al Rusiei, pe măsură ce președintele rus Vladimir Putin și-a aprofundat relația cu China. Din acest motiv, oficiali guvernamentali occidentali familiarizați cu documentul consideră extrem de puțin probabil ca Putin să urmărească în final un acord care ar contraveni intereselor Beijingului.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale Bloomberg, iar în prezent nu este clar dacă Rusia a prezentat oficial către administrația SUA punctele din document.

Propunerea Rusiei

Memorandumul identifică șapte potențiale domenii de convergență economică între Rusia și SUA:

Contracte pe termen lung în domeniul aviației pentru modernizarea flotei civile rusești și posibila participare a SUA la producția industrială din Rusia. Proiecte comune în petrol și LNG, inclusiv exploatări offshore și zăcăminte dificile, care ar permite companiilor americane să își recupereze pierderile anterioare. Condiții preferențiale pentru revenirea companiilor americane pe piața de consum din Rusia. Cooperare în domeniul energiei nucleare, inclusiv pentru proiecte legate de inteligența artificială. Revenirea Rusiei la sistemul de decontare în dolari, inclusiv pentru tranzacții energetice. Cooperare în domeniul materiilor prime critice, precum litiu, cupru, nichel și platină. Promovarea combustibililor fosili ca alternativă la politicile climatice și tehnologiile cu emisii reduse favorizate de Europa și China.

Conform Bloomberg, Putin încerca încă de dinaintea declanșarea războiului cu Ucraina să reducă dependența Rusiei de dolar, ca parte a unui efort mai amplu al puterilor economice revizioniste de a contesta hegemonia financiară a SUA. După declanșarea războiului în 2022, sancțiunile occidentale au accelerat aceste eforturi, Rusia dezvoltând comerț în alte valute, în special cu China și India.

Bloomberg notează că revenirea Rusiei la dolar ar însemna, pe de o parte, o reacceptare a dominației financiare americane și ar anula eforturile Rusiei de a-și reduce vulnerabilitatea față de presiunile Washingtonului. Pe de altă parte, ar oferi administrației Trump o victorie strategică majoră, slăbind relația dintre Moscova și Beijing.

Unele elemente ale planului par concepute pentru a se alinia obiectivelor politice ale lui Donald Trump, mai scrie Bloomberg.

Planul ar fi fost scurs în presă de serviciile de informații ucrainene

Oficialii occidentali consideră că unele propuneri ar putea fi menite să creeze diviziuni între SUA și aliații europeni ai Ucrainei, în timp ce altele ar putea reprezenta promisiuni ambițioase, dar nesigure, destinate să atragă interesul Washingtonului.

Aceștia au precizat, de asemenea, că este puțin probabil ca Rusia să se îndepărteze de China, care a devenit un furnizor esențial de componente și materii prime pentru industria militară rusă.

Memorandumul susține însă că revenirea la sistemul dolarului ar permite Rusiei să își extindă piața valutară și să reducă volatilitatea balanței sale de plăți. Pentru SUA, documentul afirmă că o astfel de mișcare ar consolida poziția dolarului ca monedă de rezervă globală și ar putea reduce dezechilibrele comerciale globale prin echilibrarea costurilor energetice între China și SUA.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la începutul lunii că Rusia și SUA discută acorduri economice bilaterale majore în paralel cu negocierile de pace.

Informațiile despre oferta Moscovei, denumită de Zelenski „Pachetul Dmitriev”, după negociatorul Kremlinului Kirill Dmitriev, au fost obținute de serviciile de informații ucrainene. Dmitriev conduce și fondul suveran de investiții al Rusiei.

