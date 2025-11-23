Donald Trump: Planul pentru pace în Ucraina nu este ”ultima ofertă” a SUA pentru Kiev. Negocieri SUA – Ucraina, programate în Elveția

Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală pentru Kiev, după ce Volodimir Zelenski şi aliaţii europeni au explicat că poate fi o bază pentru începerea discuțiilor însă necesită „eforturi suplimentare”.

„Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul”, le-a declarat Trump jurnaliştilor sâmbătă, citat de Reuters, agenție preluată de Agerpres.

Liderul de la Casa Albă a răspuns însă „nu” atunci când a fost întrebat dacă aceasta este oferta sa finală.

Ucraina şi Statele Unite vor organiza consultări la nivel înalt în Elveţia, începând de duminică, pentru a discuta posibile căi privind încheierea războiului cu Rusia, au anunţat, sâmbătă, oficialii ucraineni.

Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, sunt aşteptaţi să sosească duminică la Geneva pentru a discuta cu oficiali ucraineni planul de pace propus de liderul de la Casa Albă ce vizează să pună capăt războiului din Ucraina, a confirmat un oficial american pentru AFP.

Reamintim că Donald Trump a declarat vineri că există un termen limită rezonabil pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului – joi 27 noiembrie, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoștinței.

Câțiva senatori americani și-au exprimat îngrijorarea față de plan

Trei senatori democrați, unul independent şi unul republican au exprimat sâmbătă „îngrijorări serioase cu privire la detaliile planului preşedintelui Donald Trump” de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Nu vom obţine o pace durabilă oferind concesie după concesie lui Putin şi degradând fatal capacitatea Ucrainei de a se apăra. Istoria ne-a învăţat că Putin înţelege doar forţa şi nu va respecta niciun acord decât dacă este garantat prin constrângere”, au scris aceștia într-un comunicat.

„Trebuie să ne consultăm îndeaproape cu partenerii noştri ucraineni şi cu partenerii noştri NATO cu privire la calea de urmat. Ar trebui să exercităm o presiune reală asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor”, se mai arată în comunicat.

Republicanul Roger Wicker, care prezidează Comitetul Forţelor Armate din Senat, a emis, la rândul său, o declaraţie separată vineri: „Acest aşa-numit ‘plan de pace’ are probleme reale şi sunt foarte sceptic în ceea ce priveşte capacitatea sa de a instaura pacea. Ucraina nu ar trebui să fie forţată să cedeze teritorii unuia dintre cei mai notorii criminali de război din lume, Vladimir Putin”, a declarat senatorul, adăugând: „Dimensiunea şi dispunerea forţelor armate ale Ucrainei reprezintă o alegere suverană a guvernului şi a poporului său”.

Negocieri în Elveția, între oficiali ai SUA și Ucrainei

„În următoarele zile, în Elveţia, vom lansa consultări între înalţi oficiali ai Ucrainei şi Statelor Unite cu privire la parametrii potenţiali ai unui viitor acord de pace”, a anunțat secretarul Consiliului de Securitate, Rustem Umerov, pe reţelele de socializare.

Kievul intră în discuţii „cu o înţelegere clară a intereselor sale naţionale”, a spus oficialul ucrainean, care a adăugat că întâlnirea marchează următoarea fază a unui dialog diplomatic intens desfăşurat în ultimele zile.

Preşedintele Volodimir Zelenski a aprobat întreaga delegaţie ucraineană şi directivele oficiale de negociere.

Echipa va fi condusă de şeful său de cabinet, Andrei Iermak, şi îi include pe:

Rustem Umerov, secretarul SNBO (Consiliului de Securitate)

Kirilo Budanov, şeful Informaţiilor Militare (HUR)

Andrei Hnatov, şeful Statului Major General

Oleh Ivaşcenko, şeful Serviciului de Informaţii Externe

Serghei Kisliţia, prim-viceministru de Externe

Ievhen Ostrianski, prim-vicesecretarul SNBO

Oleksandr Poklad, adjunct al şefului SBU

Liderii europeni discută luni Planul în 28 puncte

Liderii statelor europene vor discuta luni Planul transmis Kievului de către Casa Albă.

Sâmbătă, într-o declarație comună, liderii statelor aliate Ucrainei care participă la summitul G20 din Africa de Sud au semnat o declarație comună în care precizează că planul unilateral al SUA „este o bază care va necesita muncă suplimentară”.

Semnatarii sunt lideri ai celor mai puternice ţări europene, dar şi ai Canadei şi Japoniei, care au precizat într-o declaraţie comună:

„Suntem clari în privinţa principiului că frontierele nu trebuie modificate prin forţă. De asemenea, suntem îngrijoraţi de limitările propuse pentru forţele armate ale Ucrainei, care ar face ca această ţară să fie vulnerabilă la viitoare atacuri”, au precizat aceștia.

Declarația este semnată de președinta Comisiei Europene – Ursula von der Leyen, de președintele Consiliului European – Antonio Costa, de șeful statului francez Emmanuel Macron, de președintele finlandez Alexander Stubb, cancelarul german Friedrich Merz și premierii canadian – Mark Carney, irlandez – Micheal Martin, italian -Giorgia Meloni, japonez – Sanae Takaichi, olandez – Dick Schoof, spaniol -Pedro Sanchez, britanic – Keir Starmer și norvegian Jonas Gahr Store.

