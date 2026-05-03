Planul în 2 etape și 14 puncte al Iranului pentru încheierea războiului cu SUA: 30 de zile pentru încheierea ostilităților și ridicarea blocadei americane. Răspuns SUA: nicio concesie privind dosarul nuclear. Comunicare Iran – UE

Propunerea iraniană pentru încheierea războiului cu SUA vizează convenirea unui termen-limită de o lună de zile pentru negocierile ce privesc redeschiderea Strâmtorii Ormuz, încheierea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și încetarea permanentă a războiului din Iran și Liban, relatează Axios, care citează două surse cu informații despre propunerea iranienilor, livrată deja SUA.

Conform surselor Axios, abia după încheierea unui astfel de acord ar urma să fie lansată o altă lună de negocieri pentru a încerca să se ajungă la un acord privind programul nuclear iranian.

În același timp, presa iraniană a scris duminică că propunerea înaintată este una în 14 puncte, aceasta concentrându-se pe ridicarea blocadei navale, garanții de neagresiune, retragerea forțelor americane și ridicarea sancțiunilor. În același timp, presa de la Teheran nu a făcut nicio mențiune cu privire la programul nuclear al țării și nici nu a prezentat complet cele 14 puncte. Planul a fost primit de Washington, lucru confirmat și de președintele american Donald Trump, care s-a declarat însă sceptic că este acceptabil.

CNN: SUA au transmis deja un răspuns. Nicio concesie privind dosarul nuclear

Conform CNN, purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Statele Unite au răspuns propunerii Iranului, transmisă prin intermediul Pakistanului, și că Teheranul analizează în prezent răspunsul Washingtonului.

Vorbind în direct la televiziunea de stat, duminică, Baghaei a precizat că planul iranian în 14 puncte nu include dosarul nuclear. „Planul nostru în 14 puncte se concentrează exclusiv pe încheierea războiului și nu conține nicio problemă legată de domeniul nuclear”, a declarat Baghaei.

„În această etapă, ne concentrăm pe specificul încheierii războiului din regiune, inclusiv din Liban”, a adăugat el.

Planul iranienilor a fost formulat ca răspuns la o propunere americană în nouă puncte. Teheranul propune rezolvarea în termen de 30 de zile a tuturor problemelor legate de război, care a început pe 28 februarie şi a fost suspendat după armistiţiul stabilit iniţial pentru două săptămâni.

Trebuie menționat că propunerea iranienilor nu diferă cu mult față de cea refuzată deja de SUA în debut de săptămână, iar analiștii spun că poziția Teheranului este una maximalistă, având în vedere anumite puncte care nu pot fi acceptate de SUA.

Un mecanism pentru Strâmtoarea Ormuz în care Iranul primește mai multă putere

Propunerea prezintă, de asemenea, un cadru favorabil iranienilor de gestionare a Strâmtorii Ormuz, rută strategică prin care tranzitează 20% din ţiţeiul mondial. Iranul a blocat strâmtoarea în primele zile ale războiului, restricţionând tranzitul petrolierelor, ceea ce a dus la creşterea preţului la petrol la peste 110 dolari pe baril.

Iranienii vizează preluarea controlului de facto asupra Strâmtorii, existând în prezent o lege aflată în dezbatere în parlamentul iranian, care, potrivit vicepreşedintelui legislativului de la Teheran, Hamidreza Haji Babaei, ar împiedica trecerea navelor din ţările inamice, cu excepţia cazului în care acestea plătesc despăgubiri de război. Autorităţile iraniene au discutat, de asemenea, despre impunerea de taxe pentru traficul maritim prin strâmtoare.

Retragerea forțelor americane și programul nuclear

Iranul cere, de asemenea, retragerea personalului militar american desfăşurat în ţările din regiune. De ani de zile, Teheranul le-a cerut vecinilor săi să expulzeze trupele americane şi a criticat guvernele regionale pentru găzduirea bazelor militare americane. În timpul războiului, Iranul a lansat atacuri împotriva unor instalaţii având legătură cu Washingtonul din Arabia Saudită, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar şi Kuweit, printre alte ţări.

Dincolo de planul nerealist al Teheranului, programul nuclear rămâne principalul element unde există poziții complet opuse: Washingtonul cere oprirea îmbogăţirii uraniului şi predarea a 440 de kilograme de uraniu puternic îmbogăţit, lucru respins de Iran. Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va analiza un plan iranian pentru soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu, afirmând însă că se îndoieşte că acest plan ar fi acceptabil pentru Washington.

Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe

De notat și că ministrul de externe al Iranului a informat ţările europene cu privire la poziţia Teheranului în cadrul negocierilor de pace.

Abbas Araghchi i-a informat atât pe omologul său francez, cât şi pe cel italian ”despre poziţiile şi iniţiativele” Teheranului de ”a pune capăt războiului impus”, conform unui comunicat iranian, preluat de Reuters, scrie News.ro.

Araghchi a folosit conversaţia cu italianul Antonio Tajani pentru a-şi exprima furia faţă de ceea ce a numit abordarea „neconstructivă” a ţărilor europene în ceea ce priveşte programul nuclear al Iranului. El a susţinut că acesta este „absolut paşnic”.

Antonio Tajani a dezvăluit pe reţelele de socializare că i-a spus lui Araghchi că un Iran dotat cu arme nucleare reprezintă „o linie roşie” pentru Italia.

***