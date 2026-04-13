Planul anunțat de Peter Magyar pentru Ungaria: „Nu e o schimbare de guvern, ci de regim” – Constituția va fi modificată – poziția față de Ucraina și Rusia

Péter Magyar, viitorul premier al Ungariei, a declarat luni, în prima sa conferință de presă susținută după victoria în alegeri, că Ungaria „nu a votat doar pentru o schimbare de guvern, ci pentru o schimbare de regim”. Magyar a anunțat modificarea Constituției țării, pentru a limita la două mandatele oricărui prim-ministru, și a promis o „reancorare fermă” a Ungariei în Uniunea Europeană, conform Reuters și The Guardian.

El a pledat pentru menținerea opțiunii de neparticipare la finanțarea pachetului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde și a afirmat că nu susține o procedură accelerată pentru aderarea Ucrainei la UE.

Liderii Uniunii Europene și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au salutat victoria lui Magyar, în contextul în care Viktor Orban a blocat în mai multe rânduri împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Kievului. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat de altfel, luni, că procesul decizional în UE, inclusiv în ceea ce privește Rusia, va deveni mai ușor după victoria lui Magyar.

Poziția față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și față de aderarea Kievului la UE

În ceea ce privește războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Magyar a declarat în conferința sa de presă de luni că „este evident pentru toată lumea că Ucraina este victima” în războiul cu Rusia.

Cu toate acestea, el a spus că guvernul Tisza nu va sprijini o aderare prin procedură rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană, el precizând că această chestiune va trebui să facă obiectul unui referendum.

El a mai afirmat că nu le va telefona președinților SUA și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin. Pe de altă parte, liderul Tisza s-a pronunțat pentru națiuni europene puternice și o Uniune Europeană funcțională, afirmând că Rusia reprezintă un risc pentru securitate.

„Nu avem nevoie de Statele Unite ale Europei. Rusia reprezintă un risc de securitate. Europa trebuie să fie capabilă să se apere singură”, a mai afirmat Magyar.

Magyar le-a cerut președintelui ţării, judecătorilor de rang înalt și procurorului general să își dea demisia

În fața presei ungare și internaționale, Magyar a insistat, în conferința sa de presă susținută luni, că votul are o semnificație mai profundă decât alternanța politică. „Nu este doar o schimbare de guvern, ci o schimbare de regim”, a spus el.

El a adăugat că viitorul guvern „va face inevitabil greșeli”, dar își va asuma responsabilitatea: „Țara noastră nu va mai fi o țară fără consecințe” a spus Magyar.

Amintim că după alegeri cu o prezență la vot record, de aproape 80%, partidul Tisza, al tânărului politician Peter Magyar (45 de ani), a câștigat o majoritate de peste două treimi în parlamentul de la Budapesta, detronând partidul Fidesz al lui Viktor Orban, care și-a recunoscut înfrângerea, după ce s-a aflat 16 ani la putere.

Magyar și partidul Tisza reprezintă o orientare de dreapta, dar proeuropenă, cu susținere pentru Ucraina și ecuația geopolitică anti-Rusia, adică la polul opus dreptei lui Victor Orban, care a dus Fidesz la extremă și a reprezentat un adevărat cap de pod al Rusiei și Chinei în Uniunea Europeană.

Majoritate de două treimi va permite noului guvern să modifice Constituția și să demonteze structurile instituționale construite de Orban, inclusiv prin aderarea la Parchetul European și restabilirea independenței justiției.

Primele vizite vor fi la Varșovia și Viena – banii europeni, principala miză economică

Principala miză economică rămâne însă deblocarea fondurilor europene suspendate, estimate la peste 20 de miliarde de euro, a căror deblocare ar putea reprezenta un stimulent major pentru economia maghiară. El a declarat deja că primele sale vizite în străinătate vor fi la Varșovia și Viena, după care va vizita Bruxelles-ul în încercarea de a convinge UE să deblocheze miliardele de euro din fondurile înghețate.

Magyar a subliniat orientarea pro-europeană a noului executiv și a spus că rezultatul votului arată dorința alegătorilor de a ancora ferm Ungaria în Uniunea Europeană: „Electoratul a decis clar că Ungaria trebuie să rămână ferm ancorată în Uniunea Europeană, indiferent de direcția în care fostul guvern încerca să o ducă”.

El a mai spus că maghiarii sunt mândri să facă parte din Uniunea Europeană și NATO, chiar dacă recunoaște că există și probleme în cadrul UE, legate de rețele de lobby și interese.

„Este o organizație birocratică, complicată, orientată spre compromisuri…”, spune el. Totuși, insistă că „se pot găsi compromisuri” care să funcționeze pentru Ungaria.

„Sunt sigur că vom avea dezbateri… dar nu mergem acolo să ne certăm de dragul conflictului, ca apoi să scriem pe panouri că Bruxelles-ul este rău și trebuie oprit”, a afirmat Magyar.

Magyar a declarat că se așteaptă la o tranziție „rapidă și scurtă” a puterii și i-a cerut președintelui Ungariei, Tamás Sulyok, să convoace Parlamentul „cât mai curând posibil”.

„Președintele trebuie să convoace noul Parlament în maximum 30 de zile de la alegeri. Nu ar trebui să aștepte până pe 12 mai, poate chiar 5 mai”, a spus el.

Totodată, Magyar a cerut să fie invitat să formeze guvernul, în calitate de lider al celui mai puternic partid: „Țara noastră nu are timp de pierdut”.

Magyar a anunțat că noua majoritate va modifica Constituția pentru a limita mandatul oricărui prim-ministru la două mandate. Asta înseamnă că liderii Ungariei vor putea rămâne la putere cel mult opt ani. Viktor Orban a rămas la putere timp de patru mandate consecutive.

Magyar a precizat că această regulă ar urma să se aplice și retroactiv, ceea ce i-ar interzice, în mod efectiv, lui Viktor Orbán, care a ocupat funcția timp de 16 ani, să mai revină vreodată în poziția de premier.

„Vom face tot ce ține de noi pentru a restabili democrația și pentru a readuce mecanismele de control și echilibru”, a adăugat el.

Totodată, Magyar și-a reiterat apelul către președintele Tamás Sulyok să demisioneze, numindu-l „o marionetă” a lui Viktor Orbán.

„A fost numit ca să semneze orice; fiecare document care îi este pus în față – fie că e vorba de meniu, de Constituție sau de legi – așa că nu avem nevoie de astfel de oameni. Pentru mine, el nu este președintele”, spune acesta.

În ceea ce privește viitorul său guvern și funcțiile-cheie a spus că nu va anunța deocamdată numele importante.

În același timp, Magyar l-a acuzat pe Orbán că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania, spunând că sprijinul acordat liderului AUR, George Simion, a fost o decizie împotriva intereselor comunității maghiare din România.

Mesaj pentru Rusia și China. Magyar vorbește despre pragmatism în relația cu Moscova, în contextul dependenței energetice de Rusia

Totodată, Magyar le-a mulțumit luni Rusiei și Chinei pentru că au „acceptat” rezultatul votului.

Acesta a mulțumit Moscovei și Beijingului pentru că „sunt deschise unei cooperări pragmatice, la fel cum este și Ungaria”, a declarat el în fața jurnaliștilor.

Kremlinul a declarat luni că respectă votul maghiarilor. „Așteptăm cu interes continuarea angajamentului nostru extrem de pragmatic cu noua conducere a Ungariei. Am luat notă de declarația lui Magyar privind disponibilitatea sa de a se angaja într-un dialog. Desigur, acest lucru va fi benefic atât pentru Moscova, cât și pentru Budapesta”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Magyar a spus că și el își dorește relații „pragmatice” cu Moscova, în condițiile în care Ungaria rămâne dependentă de importurile de energie din Rusia.

El a afirmat că i-ar transmite lui Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina, dar nu se așteaptă ca acesta să țină cont de sfatul său.

Cu toate acestea, Magyar și-a exprimat speranța că liderul de la Kremlin va fi forțat să pună capăt conflictului în viitorul apropiat.

***