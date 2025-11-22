Draftul Planului de pace în Ucraina în 28 de puncte – integral

Noul plan în 28 de puncte pentru pace în Ucraina impune renunțarea la teritorii suplimentare în est, reducerea forțele armate și acceptarea faptului că nu va adera niciodată la NATO, scrie Axios, care publică integral documentul elaborat la Washington.

În pofida faptului că documentul include propuneri pe care Kievul le-a respins în mod repetat până acum, președintele Volodimir Zelenski nu exclude să semneze acordul.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a admis că prevederile planului nu sunt ușor de acceptat pentru ucraineni. El a adăugat însă că Statele Unite consideră că războiul trebuie să se încheie și că, dacă nu se va termina rapid acest conflict, Ucraina va fi constrânsă, probabil, la și mai multe cedări de teritorii.

Draftul integral al Planului de pace

1, Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.

2, Se va încheia un acord cuprinzător de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi considerate rezolvate.

3, Se așteaptă că Rusia nu va invada țările vecine și că NATO nu se va extinde în continuare.

4, Se va organiza un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și a crea condiții pentru dezescaladare, cu scopul de a asigura securitatea globală și de a spori oportunitățile de cooperare și dezvoltare economică viitoare.

5, Ucraina va primi garanții de securitate fiabile.

6, Efectivul forțelor armate ucrainene va fi limitat la 600.000 de persoane. (față de 800.000-850.000, în prezent).

7, Ucraina este de acord să consacre în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO este de acord să includă în statutul său o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.

8, NATO acceptă să nu staționeze trupe în Ucraina.

9, Avioane de vânătoare europene vor fi staționate în Polonia.

10, Garanțiile SUA:

a. SUA vor primi o compensație pentru garanție

b. Dacă Ucraina invadează Rusia, va pierde garanția.

c. Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă o reacție militară coordonată decisivă, toate sancțiunile globale vor fi reinstituite, recunoașterea noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate.

d. Dacă Ucraina lansează o rachetă asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără motiv, garanția de securitate va fi considerată nulă.

11, Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va beneficia de acces preferențial pe termen scurt la piața europeană în timp ce această chestiune este în curs de examinare.

12. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, incluzând, dar fără a se limita la:

a. Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială.

b. Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru a reconstrui, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, inclusiv conductele și instalațiile de stocare.

c. Eforturi comune pentru reabilitarea zonelor afectate de război în vederea restaurării, reconstrucției și modernizării orașelor și zonelor rezidențiale.

d. Dezvoltarea infrastructurii.

e. Extracția mineralelor și a resurselor naturale.

f. Banca Mondială va elabora un pachet special de finanțare pentru a accelera aceste eforturi.

13.Rusia va fi reintegrată în economia globală: Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz. Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare din Arctica și altor oportunități corporative reciproc avantajoase. Rusia va fi invitată să se alăture din nou G8.

14. Fondurile înghețate vor fi utilizate după cum urmează: 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA de reconstrucție și investiții în Ucraina

SUA vor primi 50% din profiturile obținute din această operațiune. Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma investițiilor disponibile pentru reconstrucția Ucrainei. Fondurile europene înghețate vor fi deblocate.

Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul de investiții separat SUA-Rusia, care va implementa proiecte comune în domenii specifice. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic de a nu reveni la conflict.

15.Va fi înființat un grup de lucru comun american-rus pe probleme de securitate pentru a promova și asigura respectarea tuturor prevederilor prezentului acord.

16. Rusia va consfinți în lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. Statele Unite și Rusia vor conveni să prelungească valabilitatea tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I. (Noul START, ultimul tratat important de control al armamentului între SUA și Rusia, urmează să expire în februarie).

18. Ucraina acceptă să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

19. Centrala nucleară de la Zaporojie va fi pusă în funcțiune sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită în mod egal între Rusia și Ucraina — 50:50.

20.Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate, menite să promoveze înțelegerea și toleranța față de culturi diferite și să elimine rasismul și prejudecățile: Ucraina va adopta normele UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice. Ambele țări vor conveni să elimine toate măsurile discriminatorii și să garanteze drepturile mass-mediei și educației ucrainene și ruse. Toate ideologiile și activitățile naziste trebuie respinse și interzise.

21. Teritorii:



a. Crimeea, Luhansk și Donețk vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către Statele Unite.

b. Herson și Zaporojie vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna recunoașterea de facto de-a lungul liniei de contact.

c. Rusia va renunța la alte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni.

d. Forțele ucrainene se vor retrage din partea din regiunea Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră și demilitarizată, recunoscută internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.

22. După ce au convenit asupra viitoarelor aranjamente teritoriale, atât Federația Rusă, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Nicio garanție de securitate nu se va aplica în cazul încălcării acestui angajament.

23. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Nipru pentru activități comerciale și se vor încheia acorduri privind transportul liber al cerealelor pe Marea Neagră.

24. Se va înființa un comitet umanitar pentru soluționarea problemelor restante: toți prizonierii și cadavrele rămase vor fi schimbați pe baza principiului „toți pentru toți”. Toți deținuții civili și ostaticii vor fi returnați, inclusiv copiii. Va fi implementat un program de reunificare a familiilor. Vor fi luate măsuri pentru a atenua suferința victimelor conflictului.

25. Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.

26. Toate părțile implicate în acest conflict vor beneficia de amnistie totală pentru acțiunile lor din timpul războiului și vor fi de acord să nu formuleze pretenții și să nu ia în considerare plângeri în viitor.

27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată și garantată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele Donald J. Trump. În cazul încălcării acordului, se vor aplica sancțiuni.

28. Odată ce toate părțile vor fi de acord cu acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se vor retrage la punctele convenite pentru a începe punerea în aplicare a acordului.

***

Planul a fost elaborat de emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, cu contribuții din partea secretarului de stat Marco Rubio și a ginerelui lui Trump, Jared Kushner, precizează Axios.

Witkoff s-a consultat, de asemenea, cu trimisul rus Kirill Dmitriev cu privire la document.

„Spre deosebire de eforturile anterioare, acum simțim că poziția Rusiei este cu adevărat auzită”, a spus Dimitriev pentru Axios.

Președintele rus Vladimir Putin nu a aprobat public planul.

Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, i-a prezentat joi acest documentul în formă scrisă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Ulterior, liderul de la Kiev s-a declarat pregătit să poarte discuții pe acest subiect cu Donald Trump și echipa sa.

Zelenski a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o formă finală.

El a reiterat că Ucraina a fost clară în ceea ce privește „liniile sale roșii”.

Un oficial american a confirmat, la rândul său, pentru Axios că administrația vede planul în 28 de puncte ca pe un draft care poate fi modificat pe baza discuțiilor cu părțile în conflict.

„Depunem eforturi serioase pentru a găsi o soluție care să pună capăt războiului din Ucraina, în același mod în care am încheiat războiul din Gaza. Credem că acest plan nu este ușor, dar este bun pentru Ucraina”, a opinat oficialul al Casei Albe.

Planul include, de asemenea, prevederi în legătură cu unele active rusești înghețate, care ar putea fi folosite pentru reconstrucția Ucrainei, ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, un acord SUA – Rusia pentru un parteneriat pe termen lung în domenii precum inteligența artificială și mineritul și revenirea Rusiei în G8.

Părților li s-ar garanta amnistie pentru acțiunile lor din timpul războiului, ceea ce înseamnă că liderii militari și soldații ruși nu ar putea fi urmăriți penal pentru crime de război.

În plus, Ucraina se va angaja să organizeze alegeri în termen de 100 de zile de la încheierea acordului. Volodimir Zelenski a declarat pentru Axios în septembrie că dorește să organizeze alegeri odată ce va exista un armistițiu.

****