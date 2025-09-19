Vladimir Plahotniuc va fi extrădat din Grecia cu 3 zile înaintea parlamentarelor din Republica Moldova

Oligarhul Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie (cu trei zile înaintea parlamentarelor), deși inițial solicitarea Chișinăului a fost respinsă de o instanță elenă, transmite TVR Moldova.

Ministerul Justiției al Republicii Elene a modificat decizia din 17 septembrie decizia a unei instanțe grecești ce a suspendat procedura de extrădare a oligarhului fugar. Conform legislației grecești, decizia finală în cazul extrădărilor aparține ministrului Justiției.

În Republica Moldova, fostul lider PDM este cercetat în patru dosare penale, inclusiv pentru crearea unui grup infracțional organizat, spălare de bani în proporții deosebit de mari, escrocherie și implicare în fraudă bancară.

Pe 22 iulie 2025, Vladimir Plahotniuc a fost reținut de autoritățile elene pe Aeroportul Internațional din Atena în timp ce încerca să părăsească țara spre Emiratele Arabe Unite.

„În urma verificărilor efectuate la nivelul structurilor MAI, au rezultat suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă faptă de contrafacere a unor documente oficiale – două cărți de identitate, două permise de conducere și un pașaport, constând în suprascrierea mecanică a acestora, în scopul denaturării identității titularului”, se menționează într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne al României.

Această intervenție asupra documentelor, precizează ministerul, reprezintă o modificare neautorizată a elementelor de identificare, susceptibilă de a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, sens în care la nivelul Direcției Investigații Criminale din cadrul Poliției Române a fost deschis un dosar penal.

De asemenea, autoritățile române, în urma verificărilor, au constatat că un singur document dintre cele șase este autentic și emis de statul român – un pașaport eliberat pe numele real al persoanei respective până la emiterea unei interdicții cu privire la aceasta.

Pe 23 iulie 2025, pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost emis un mandat de arest în vederea extrădării de către procurorul de pe lângă Curtea de Apel din Atena, instanța competentă în această procedură.

Pe 24 iulie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis prima cerere oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia, atât direct, cât și prin canale diplomatice.

DW: PAS conduce în sondajele privind parlamentarele – 39%; blocul proKremlin – 22%

Alegerile parlamentare din din 28 septembrie din Moldova.

DW a publicat recent un material despre sondajul realizat de Institutul Republican Internațional, la comanda autorităților de la Washington, în perioada 12 – 27 august, care arată că actualul partid de guvernare PAS (creat de Maia Sandu) ar acumula 39% din voturi și, după redistribuire, ar obține din nou majoritatea mandatelor în Parlament. PAS ar fi urmat de „blocul patriotic” pro-Kremlin cu 22%.

Ar mai putea accede în viitorul legislativ blocul „Alternativa” (blocul falșilor pro-europeni), format din foști comuniști, oponenți ai Acordului de Asociere UE-Moldova și adepți ai planului rusesc de federalizare a Moldovei, eșuat în 2003. Alte forțe politice nu ar trece pragul electoral de 5% pentru partide și 7% pentru blocuri electorale.

O platformă online, gestionată în trecut de oameni loiali oligarhului moldovean fugar, Vladimir Plahotniuc, a publicat ulterior grafice cu cifre eronate ce plasau pe prima poziție în top „blocul patrioților” în care s-au coagulat partidele pro-ruse ale comunistului Vladimir Voronin și socialistului Igor Dodon. Pentru a demonta acest fals, presa independentă a publicat imaginea reală cu poziționarea partidelor la data realizării sondajului.

Vizitele lui Plahotniuc în Rusia și încercările repetate de a-l întâlni pe Vladimir Putin

Miliardarul fugar Vladimir Plahotniuc a vizitat în mod regulat Moscova folosind un pașaport care poartă un nume fals, arată înregistrările zborurilor și copiile documentelor obținute de publicația rusă de investigații The Insider.

Conform datelor din interceptările telefonice, la care a avut acces sursa citată, șeful-adjunct de cabinet lui Vladimir Putin, Dmitri Kozak, a negociat cu Plahotniuc încă din iunie 2024 ca parte a unui efort al Kremlinului de a obține sprijinul celui mai bogat om din Moldova înainte de alegerile prezidențiale din țară. Plahotniuc a zburat ultima dată la Moscova la sfârșitul lunii aprilie 2025.

Amintim că oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc avea la arestare mai multe documente românești false, respectiv două permise de conducere, două cărți de identitate și un pașaport, emise în lipsă, context în care Poliția Română a deschis un dosar penal. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat vineri, după reținerea lui Plahotniuc în Grecia, că în urma schimbului de date și informații efectuat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Poliției Române, autoritățile elene au transmis copii de pe șase documente de identitate aflate în posesia lui Plahotniuc. Cinci dintre acestea ar fi false (doar un document/pașaport era autentic, care a fost eliberat pe numele lui Vladimir Plahotniuc), motiv pentru care Poliția Română a deschis dosar penal.

Întâlniri cu șeful adjunct de cabinet al lui Putin

Potrivit The Insider, în aprilie 2025, proiectul de investigație moldovean Malenkaya Strana („Țara Mică”) a publicat extrase din interceptările telefonice ale lui Vladislav Darvai, care din 2019 până în septembrie 2024 a fost reprezentantul comercial al Rusiei în Moldova (în prezent este șeful departamentului de informații al Administrației Prezidențiale pentru cooperarea la frontieră). Vorbind cu amanta sa Natalia Pelin în 2024, Darvai a recunoscut că a fost implicat în organizarea unei vizite secrete a lui Vladimir Plahotniuc la Moscova, unde oligarhul urma să se întâlnească cu șeful adjunct al Administrației Prezidențiale Dmitri Kozak.

Din discuții a reieșit clar că Plahotniuc a decis să vină la Moscova – în ciuda cazului penal împotriva sa – pentru discuții secrete cu Kozak. El trebuia să sosească la Moscova pe 4 iunie și să stea la Hotelul Național. Pentru a nu fi filmat, Plahotniuc a fost instruit să poarte ochelari negri și o șapcă cu vizieră joasă în timpul călătoriei. El a fost luat de la aeroport cu o mașină nemarcată – una cu numere de înmatriculare care să asigure faptul că nu va fi oprită de poliție – și nu i s-a permis să părăsească camera de hotel pe parcursul întregii vizite de trei zile.

Potrivit sursei citate, miliardarul a plătit pentru ca centrul de fitness de la Hotelul Național din centrul Moscovei să fie închis pentru uzul său exclusiv.

Potrivit interceptărilor, vizita lui Plahotniuc trebuia să dureze „până vineri” — adică până pe 7 iunie. The Insider a verificat baza de date a zborurilor și a descoperit într-adevăr că un bărbat cu un pașaport emis pe numele de Mihail Taushanov a zburat la Moscova din Dubai în după-amiaza zilei de 4 iunie 2024, iar apoi s-a întors la Dubai din Moscova târziu în seara zilei de 7 iunie.

Interceptările lui Darvai se opresc în luna iunie, astfel că nu este clar ce anume ar fi putut conveni Kozak și Plahotniuc, dar din contextul conversației reiese că aceștia discutau despre revenirea miliardarului în politica din Republica Moldova, care „fără el s-a transformat într-un fel de circ.” Conversațiile lui Darvai arată, de asemenea, că întâlnirea lui Plahotniuc cu Kozak era doar o întâlnire preliminară înaintea unei discuții cu Putin.

