Plafonul de scutire de TVA pentru IMM-uri crește de la 300.000 lei la 395.000 lei

Plafonul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici creşte de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, 1 septembrie 2025, conform unei Ordonanţe de Urgenţă de modificare a Codului Fiscal, adoptată joi de Guvern.

Plafonul de scutire de la plata TVA pentru întreprinderi mici crește de la 300.000 lei la 395.000 lei, de la 1 septembrie, conform unei modificări a Codului Fiscal, adoptată joi de guvern. De asemenea, se simplifică procesul de înregistrare în scopuri de TVA. şi se creează posibilitatea ieşirii din sistemul de TVA.

Măsura face parte din transpunerea în legislaţia naţională a Directivei UE 2020/285, care are ca scop armonizarea fiscalităţii la nivel european şi simplificarea obligaţiilor pentru IMM-uri, oferindu-le un cadru legal mai flexibil.

Astfel, întreprinderile mici, respectiv persoanele juridice impozabile stabilite în România care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei, vor avea posibilitatea să beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depăşeşte la nivelul UE plafonul de 100.000 de euro şi operaţiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depăşeşte plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv. Acest fapt înseamnă că aceste întreprinderi nu colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestări de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achiziţiilor.

Mai puțină birocrație

Persoanele impozabile care au depăşit în luna august 2025 plafonul de scutire pentru întreprinderile mici de 300.000 de lei (plafonul anterior intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului) nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depăşirea plafonului anual de scutire de 395.000 lei.

Dacă în luna august 2025 a fost depăşit şi plafonul de 395.000 lei, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu în data de 10 septembrie 2025 şi să aplice regimul normal de taxare începând cu această dată. Înregistrarea în scopuri de TVA a respectivei persoane se va considera valabilă începând cu data de 10 septembrie 2025.

Persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.

Ieșirea din sistemul de TVA

Persoanele impozabile înfiinţate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.

Solicitarea de scoatere din evidenţa a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

***