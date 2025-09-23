Coaliția a decis prelungirea cu 3 luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază; Concurența nu este de acord cu măsura: Generează scumpirea altor produse, precum detergenții

Liderii coaliției de guvernare au decis după negocierile de marți prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază până la finalul anului 2025. Consiliul Concurenței nu este de acord cu prelungirea, întrucât măsura a condus la scumpirea altor produse.

Măsura a fost stabilită la Cotroceni, unde președinții formațiunilor din majoritatea guvernamentală au discutat cu președintele Nicușor Dan problemele din coaliție, cu subiectele pe care nu există consens, printre care și plafonarea la 17 produse alimentare de bază.

Prelungirea a fost solicitată de social-democrați, care au depus un amendament în Parlament pentru extinderea măsurii cu cel puțin trei luni și consideră că menținerea plafonării este importantă pentru a proteja consumatorii vulnerabili în contextul inflației ridicate.

Președintele Concurenței îl contrazice pe ministrul Agriculturii (PSD) în privința impactului asupra inflației

Renunțarea la această măsură ar putea duce la creșteri ale prețurilor de 5-7% în zilele următoare, ceea ce ar însemna o inflație de aproximativ 15%, în condițiile în care ultima rată prognozată de BNR era de 9,9%, în luna septembrie

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat marți că instituția pe care o conduce nu este de acord cu prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente. Potrivit acestuia, deși măsura a determinat anterior scăderea prețurilor pentru anumite produse, ea a condus totodată la majorări în alte categorii, cum ar fi detergenții.

„Așteptăm decizia Coaliției. Dacă se prelungește, ar fi bine să nu fie pe o perioadă lungă de timp, iar dacă nu se prelungește, să se pună ceva în loc – de exemplu, acorduri voluntare de reducere a prețurilor, așa cum s-a făcut la lapte”, a spus Chirițoiu.

Întrebat despre eventuale consultări cu premierul, șeful Consiliului Concurenței a confirmat că a avut o discuție cu acesta și că i-a prezentat datele privind impactul de până acum al măsurii. De asemenea, Chirițoiu i-a explicat că nu recomandă prelungirea, întrucât, deși a dus la scăderea prețurilor la unele produse, a generat majorări la altele.

Consiliul a supravegheat piața și a informat ANAF de fiecare dată când au apărut schimbări, precizând că unii comercianți care nu au respectat măsura au fost sancționați și că este de așteptat ca ANAF să continue controalele.

Referitor la afirmația ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care a avertizat că eliminarea plafonării ar putea provoca o inflație de 15%, Chirițoiu a spus că, în opinia sa, plafonarea nu influențează nivelul inflației.

