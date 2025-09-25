Prelungirea cu 6 luni a plafonării adaosului comercial aplicat alimentelor de bază, adoptată. Premierul: Intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung

Guvernul a prelungit joi, cu încă șase luni, până la sfârșitul lunii martie, OUG de plafonare a adaosului comercial la alimente de bază, o măsură impusă în coaliție de către PSD.

Guvernul precizează că decizia are în vedere garantarea accesului populaţiei, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază şi protejarea consumatorul final.

”În şedinţa de guvern de astăzi am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Această măsură îi ajută pe oameni să aibă acces la produse precum pâine, lapte, carne, ouă, ulei, legume sau fructe şi protejează în special familiile cu venituri mai mici”, anunţă, joi, premierul Ilie Bolojan, după ședință.

Decizia a fost luată în urma discuțiilor din coaliție, dar și a consultării cu reprezentanţii marilor reţele comerciale şi cu producătorii.

”Însă, ştim cu toţii că intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung. Soluţia reală este să producem mai mult şi mai bine în România: să susţinem producătorii noştri, să procesăm mai mult aici, acasă, să avem exporturi româneşti mai puternice şi să atragem investiţii noi, care aduc locuri de muncă şi venituri mai mari pentru oameni”, a mai transmis premierul.

Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat cuprinde:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

Brânză telemea de vacă vrac;

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg;

Mălai până la 1 kg;

Ouă de găină calibrul M;

Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);

Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);

Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);

Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

Cartofi proaspeţi albi vrac;

Zahăr alb tos până la 1 kg;

Smântână – 12% grăsime;

Unt până la 250 grame;

Magiun până la 350 grame

Renunțarea la plafonare ar putea duce la creșteri ale prețurilor de 5-7% în zilele următoare, ceea ce ar însemna o inflație de aproximativ 15%, în condițiile în care ultima rată prognozată de BNR era de 9,9%, în luna septembrie

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat marți că instituția pe care o conduce nu este de acord cu prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente. Potrivit acestuia, deși măsura a determinat anterior scăderea prețurilor pentru anumite produse, ea a condus totodată la majorări în alte categorii, cum ar fi detergenții.

Întrebat despre eventuale consultări cu premierul, șeful Consiliului Concurenței a confirmat că a avut o discuție cu acesta și că i-a prezentat datele privind impactul de până acum al măsurii. De asemenea, Chirițoiu i-a explicat că nu recomandă prelungirea, întrucât, deși a dus la scăderea prețurilor la unele produse, a generat majorări la altele.

Consiliul a supravegheat piața și a informat ANAF de fiecare dată când au apărut schimbări, precizând că unii comercianți care nu au respectat măsura au fost sancționați și că este de așteptat ca ANAF să continue controalele.

Referitor la afirmația ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care a avertizat că eliminarea plafonării ar putea provoca o inflație de 15%, Chirițoiu a spus că, în opinia sa, plafonarea nu influențează nivelul inflației.

