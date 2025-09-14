cursdeguvernare

Stiri

România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană: Prioritizarea investițiilor

De Vladimir Ionescu

14 septembrie, 2025

România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană vineri seara, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

”Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Pentru efortul excepțional al acestor zile, mulțumesc colegilor mei din DGMRFSC care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgență a planurilor sectoriale!. Le mulțumesc colegilor miniștri pentru implicarea lor și prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susținere!”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Autoritățile române așteaptă aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN din octombrie.

Urmează prioritizarea investițiilor


Joi, Pîslaru a anunțat că Guvernul urmează să se reunească săptămâna viitoare într-o ședință extraordinară pentru a aproba memorandumurile privind prioritizarea proiectelor finanțate din PNRR.

El a precizat și ce memorandumuri ar urma să fie aprobate în ședința extraordinară de guvern la care s-a referit, întrebat în acest sens.

”Demersurile legate de PNRR au avut următoarele faze, prima fază să redeschidem negocierile cu Comisia, să restabilim încrederea și să stabilim care sunt valorile investițiilor și componentelor, deci, din ce se compune PNRR. Apoi, a doua fază a fost ordonanța 41, în care am spus cum putem să trecem la pasul următor și anume, în spatele unei sume, să zicem 100 de euro, eu am proiecte de 300 de euro și atunci ar trebui să știm cum ajungem de la 100 de euro alocare, agreată cu Comisia Europeană, la 100 de euro de proiecte ca să ști exact ce implementezi. Și ordonanța 41 a plecat de la ideea ca fiecare minister de linie trebuie să-și prioritizeze proiectele din PNRR, bineînțeles, să le închidă pe cele pe care nici măcar nu le-a deschis și să le prioritizeze, astfel încât să știm exact ce putem implementa, cu ce bani. Memorandumurile sunt la fiecare minister responsabil, cuprinzând listele de proiecte din spatele PNRR”, a declarat Pîslaru. 

(Citește și: ”Guvernul blochează proiectele fără perspective reale de finalizare până la 31 august 2026. PSD se opune”)

***


Ședință extraordinară la Guvern / OUG care blochează proiectele PNRR fără șanse de a fi realizate în timp util – aprobat după ce s-a ajuns la un consens cu primarii și PSD

Ministrul Dragoș Pîslaru: „Undă verde” pentru transferul proiectelor neterminate din PNRR pe programele de coeziune

Președintele Nicușor Dan: PNRR este un insucces parțial pentru că vom pierde o parte importantă din împrumuturile la dobânzi foarte mici

