cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

24 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Modificări la Legea plății pensiilor din Pilonul II: Bolnavii de cancer vor primi 100% din activ printr-o plată unică – Discuții și pentru introducerea altor afecțiuni

în ce investesc fondurile de pensii din românia
Rss
De Vladimir Ionescu

24 septembrie, 2025

Bolnavul cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică, a decis Comisia de buget-finanţe a Senatului, marți, prin adoptarea unui amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private obligatorii, iniţiat de Guvern, transmite Agerpres.

În forma Guvernului, proiectul prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar plata pentru restul banilor va fi eşalonată pe 8 ani.

Dezbateri blocate în Parlament

În comisie, dezbaterile s-au blocat la amendamentul care prevede ca de aceeaşi facilitate ca bolnavul oncologic să beneficieze şi bolnavii cu afecţiuni cronice debilitante şi/sau consumptive, din categoria afecţiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, boli rare, infecţii cu virusuri hepatice, infecţia HIV, TBC, precum şi categoria bolnavilor cu comorbidităţi.


“Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară – excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a afirmat vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) Dan Armeanu, la dezbaterea din Comisia senatorială de buget.

Dezbaterile din Comisia de buget a Senatului au fost amânate cu o săptămână pentru ca ASF şi Ministerul Sănătăţii să vină cu puncte de vedere scrise la acest amendament.

Senatul este prima cameră sesizată, iar Comisiile de muncă şi de buget-finanţe din Senat vor acorda raport proiectului legii privind plata pensiilor private.

(Citește și: „Guvernul amână legea privind plata pensiilor private. Alexandru Petrescu, președinte ASF: Ne îndreptăm către un vârf de sarcină, 2030, o perioadă în care sute de mii de oameni vor ieși la pensie / Detalii privind mecanismul de plată”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Fondurile de pensii private obligatorii – active de 170,8 mld. lei: Avantajele legii de plată, explicate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat

Pe masa Guvernului, după 17 ani: Legea privind plata pensiilor private

 

Fondurile de pensii private obligatorii – active de 166,2 mld. lei, în luna mai

Sistemul de pensii private – activele totale au ajuns la 165 mld. lei – adică 9,4% din PIB – în T1

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți