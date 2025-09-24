Modificări la Legea plății pensiilor din Pilonul II: Bolnavii de cancer vor primi 100% din activ printr-o plată unică – Discuții și pentru introducerea altor afecțiuni

Bolnavul cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică, a decis Comisia de buget-finanţe a Senatului, marți, prin adoptarea unui amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private obligatorii, iniţiat de Guvern, transmite Agerpres.

În forma Guvernului, proiectul prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar plata pentru restul banilor va fi eşalonată pe 8 ani.

Dezbateri blocate în Parlament

În comisie, dezbaterile s-au blocat la amendamentul care prevede ca de aceeaşi facilitate ca bolnavul oncologic să beneficieze şi bolnavii cu afecţiuni cronice debilitante şi/sau consumptive, din categoria afecţiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, boli rare, infecţii cu virusuri hepatice, infecţia HIV, TBC, precum şi categoria bolnavilor cu comorbidităţi.

“Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară – excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a afirmat vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) Dan Armeanu, la dezbaterea din Comisia senatorială de buget.

Dezbaterile din Comisia de buget a Senatului au fost amânate cu o săptămână pentru ca ASF şi Ministerul Sănătăţii să vină cu puncte de vedere scrise la acest amendament.

Senatul este prima cameră sesizată, iar Comisiile de muncă şi de buget-finanţe din Senat vor acorda raport proiectului legii privind plata pensiilor private.

