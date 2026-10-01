Piețele intră în agitație, costul crizei politice se amplifică: cursul euro sare la 5,37 lei, ROBOR face un nou salt – Finanțele ratează complet un împrumut – BET o ia în sens invers

Cursul valutar al leului în raport cu euro (EUR/RON) s-a depreciat puternic, joi, pe piețele internaționale/interbancar, cu până la -1,7%, urcând până la 5,365 lei/euro, după fixingul oficial de la ora 13:00 al Băncii Naționale al României (BNR) și, mai relevant, după publicarea raportului lunar privind rezervele valutare ale băncii centrale.

Raportul a arătat o scădere a rezervelor de 4,8 miliarde de euro în septembrie, la 60 mld. euro, după că BNR a fost forțată să intervină în luna septembrie pentru a susține leul.

O asemenea scădere a rezervelor BNR, în contextul în care leul pierduse deja teren în fața euro în a doua parte a lunii septembrie, a motivat cel mai probabil unii investitori de pe piețe să intre ”short” pe leu (să parieze pe scădere), raportul devoalând cât de mare a fost presiunea pe curs în contextul crizei politice și cât de mare a fost efortul financiar al BNR pentru a-l ține sub control. BNR poate să fi calculat de asemenea că costul continuării intervențiilor este prea mare în raport cu presiunea de depreciere.

După cum se poate vedea din graficul de mai jos (grafic 5M – fiecare lumânare reprezintă 5 minute de tranzacționare), leul a început să se deprecieze exact după publicarea valorii cursului la fixing și după publicarea datelor privind rezervele, la ora 13:00, a doua zi după eșecul învestirii cabinetului Mureșan.

Deprecierea cursului înseamnă și că impactul prelungirii crizei politice a pătruns în economia reală, după ce până recent doar economia financiară a României a fost lovită. Investitorii, atât cei locali, cât și cei internaționali, au reacționat în ultimele luni la criza politică și implicit la apariția instabilității politice fiind activi pe piețe prin vânzarea activelor locale și mutarea banilor în alte țări sau, în cazul populației române, în euro și în active denominate în euro.

Luna septembrie a fost marcată de noi presiuni pe cursul leu/euro, pe fondul intensificării crizei politice, presiuni care au forțat intervenții ale băncii centrale pentru apărarea monedei naționale. Joi, în jurul orei 18:15, un euro se tranzacționa pe piețe la 5,343 lei/euro, față de 5,277 lei/euro anterior episodului de depreciere a leului.

Notă: Din scăderea de 4,8 miliarde de euro a rezervelor valutare a BNR, 2,7 miliarde reprezintă totuși plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice în valută. Asta reduce suma probabilă pe care BNR a cheltuit-o pentru apărarea cursului, în septembrie, la aproximativ 2 miliarde de euro. În același timp, merită notat că, pe graficul de mai sus, ora 14:00 reprezintă ora Europei de Vest, respectiv 13:00 ora României.

BET continuă revenirea schițată încă de marți – Dobânzile suverane sunt tot la maxime, ROBOR face un nou salt, Finanțele ratează complet un împrumut

În același timp, ROBOR la 3 luni a făcut un nou salt joi, de 8 puncte de bază, la 6,06%, după ce a crescut cu 14 puncte de bază în săptămâna precedentă, semn al tensionării situației de pe piețele monetare. ROBOR la 3 luni a ajuns astfel la un nivel unde s-a situat ultima dată în luna ianuarie.

De notat că creșterea în salturi a cotațiilor de pe piața monetară arată în general tensionarea condițiilor de lichiditate de pe piață (cât de ”generoase” sunt băncile cu lichiditatea pe piața monetar-bancară), cu toate că, în prezent, sistemul bancar continuă să fie într-o poziție de exces de lichiditate.

În același timp, dobânzile suverane ale României s-au menținut la maximele ultimelor 12 luni atinse luni: dobânda suverană pe 10 ani (RO10Y) se situa la ora 17:33 la 7,56%, față de 7,68% miercuri, cea pe 5 ani se situa la ora menționată la 7,43%, de la 7,51% miercuri, iar dobânda suverană pe 2 ani (RO2) era la 7,32% față de 7,4%, miercuri.

Un alt semn al tensionării piețelor este faptul că Ministerul Finanțelor a ratat complet o licitație de titluri de stat de joi, unde urmărea să împrumute 500 milioane de lei. Față de prospectul de 500 milioane de lei, investitorii (în principal bănci și clienți mari ai băncilor, inclusiv fonduri de pensii) au înaintat oferte de doar 250 milioane de lei.

Merită notat faptul că Ministerul Finanțelor a întâmpinat dificultăți la alte 4 licitații de titluri de stat de pe piața primară internă, în septembrie, ofertele investitorilor nereușind să acopere întreaga sumă din prospectele de emisiune (vezi tabel mai jos).

În ceea ce privește bursa locală, aceasta a făcut notă discordantă cu tendința de tensionare de pe piețele locale. BET a continuat în ședința de joi revenirea prefigurată și anunțată de CursDeGuvernare.ro luni și marți – LINK AICI și AICI.

Configurația tehnică a BET și care ar putea fi următoarele mișcări

Astfel, BET a închis penultima zi bursieră a săptămânii la 31.772 de puncte, dar în mod relevant sub nivelul 31.904 puncte care marchează maximul ședinței din 28 septembrie, un prag semnificativ de rezistență pe graficul zilnic (vezi grafic mai jos).

Nedepășirea acestui nivel în ședința de vineri prefigurează posibilitatea ca revenirea actuală, de 3 zile, să fie tot o redresare tehnică (menită să reseteze doar sentimentul investitorilor), context în care BET riscă să continue declinul în următoarele săptămâni. Alte niveluri de rezistență importante pentru BET pe graficul zilnic sunt 32.150 și 33.000 puncte.

În același timp, relevant este și faptul că BET nu a reușit să treacă, pe parcursul zilei de tranzacționare de joi, de maximul intra-day stabilit în primele 10-15 minute de tranzacționare (31.850 puncte – vezi grafic mai jos).

Revenirea din ultimele zile ar putea continua totuși, în ciuda eșecului învestirii cabinetului Mureșan și tensionării piețelor financiare interne, dacă se îmbunătățesc perspectivele de soluționare a crizei politice și guvernamentale prin desemnarea unui nou premier, tehnocrat, în cursul zilei de luni de către președintele Nicușor Dan.

În plus, merită notat că BET a corectat deja o bună parte din avansul masiv din ultimele 18 luni și se poate prefigura continuarea corecției ”prin timp” (nu prin scăderea prețurilor), la fel ca după alegerile anulate din final de 2024 – piața locală a intrat probabil într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în luna mai 2025, după alegerea unui nou președinte.

Pe de altă parte, în scenariul negativ, de continuare a corecției actuale, o străpungere decisivă a minimelor de la închidere din 17 septembrie pe BET (30.800), în următoarele săptămâni, ar împinge cel mai probabil referința bursei spre următorul nivel de ”suport” important, situat în preajma nivelului 28.500-29.500 puncte, de unde BET a început în 5 mai un raliu puternic (nivel care reprezintă o bază de acumulare puternică). Totuși, o continuare de această natură a declinului actual ar marca intrarea în ”bear-market”.

Referința bursei a intrat oficial în teritoriul corecției pe 15 septembrie, când a consemnat un declin de peste -10% față de ultimul maxim istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august.

Notă: Un minus de peste 10 procente pentru un activ financiar, față de un maxim istoric recent, marchează intrarea oficială în teritoriul corecției. În același timp, pragul de -20% marchează intrarea în ”bear-market”.

Președintele Nicușor Dan va desemna luni un nou premier

Contextul politic rămâne în continuare unul tensionat, nefiind clară soluția de ieșire din criza politică ce ține de 5 luni, fiind în același timp urgentă nevoie de instalarea unui nou Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară, să închidă PNRR-ul și să pregătească/adopte bugetul pe 2027.

Declinul recent al bursei, al valorii leului în raport cu euro și creșterea dobânzilor vine și într-o perioadă cu o evoluție slabă a economiei românești (stagflație), caracterizată inclusiv de instabilitate politică și de lipsa unui consens politic pentru formarea unui guvern, care va avea în continuare misiunea dificilă de a reduce deficitul bugetar de la nivelul de 6% din PIB din acest an la sub 3% în următorii ani.

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