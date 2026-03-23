Piețele globale se prăbușesc din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu

Piețele din Europa și Asia au înregistrat scăderi puternice la reluarea tranzacțiilor luni, în timp ce prețurile petrolului au continuat să crească pe fondul războiului din Iran. Indicele DAX din Germania a scăzut cu 2% în primele ore de tranzacționare, în timp ce mai multe piețe asiatice importante au consemnat pierderi de peste 3%, potrivit DW.

Piețele bursiere au scăzut pe linie luni dimineață, investitorii fiind neliniștiți după un weekend în care nu au apărut semne reale de detensionare în Iran sau în regiunea Golfului, și nici o reducere a prețurilor în creștere la energie cauzate de conflict.

Mai multe piețe asiatice majore au scăzut cu 3% sau mai mult, în timp ce principalii indici europeni au pierdut în jur de 2% în tranzacțiile de dimineață. Randamentele obligațiunilor guvernamentale au crescut, iar chiar și activele considerate tradițional sigure, precum aurul și argintul, au pierdut peste 6% și, respectiv, 7% din valoare.

Indicii majori erau pe roșu aproape peste tot după weekend:

Nikkei 225 din Japonia a închis în scădere cu 3,5%, la 51.515,49, după ce coborâse și mai mult în timpul zilei

Kospi din Coreea de Sud s-a prăbușit cu aproximativ 6,5%, până la 5.405,75

Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 3,5%, iar Shanghai Composite a pierdut 3,6% într-o singură zi

Taiex din Taiwan a scăzut cu 2,5%, în timp ce A&P/ASX 200 din Australia a avut o evoluție ceva mai bună, coborând cu doar 0,7%

Aurul și argintul, mari câștigători în ultimii ani, au intrat în cădere liberă, scăzând cu aproape 7% și, respectiv, 8%

Petrolul brut a fost printre puținele prețuri în creștere, dar doar marginal

Randamentele obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani din Occident au crescut modest pe linie

Indicele DAX din Germania, la fel ca majoritatea piețelor occidentale, a scăzut rapid în această lună după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, care au dus la moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și a multor alți oficiali de rang înalt, începând cu 28 februarie.

Principalul indice german a coborât sub 22.000 de puncte luni, după ce anterior se tranzacționa peste 25.000 înainte de primele atacuri asupra Teheranului — o scădere de peste 12%. Acesta a atins acum cel mai scăzut nivel din începutul lunii aprilie a anului trecut, după panica provocată de tarifele „Ziua Eliberării” impuse de președintele american Donald Trump asupra majorității lumii, inclusiv Europa.

CAC 40 din Franța a pierdut, de asemenea, 11% din valoare într-o lună.

FTSE 100 din Marea Britanie a avut o evoluție ceva mai bună, scăzând cu 6,67% într-o lună, posibil și datorită resurselor proprii de petrol ale țării. Piețele americane au scăzut în mare parte în linie cu cele britanice, indicele Dow Jones pierzând aproximativ 6,6%, iar S&P 500 aproape 5% în aceeași perioadă.

Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, fără semne reale de detensionare regională

Scăderile de luni vin după amenințarea din weekend a lui Trump că SUA vor „distruge” centralele electrice ale Iranului dacă nu redeschide complet Strâmtoarea Hormuz în 48 de ore, ceea ce a determinat Teheranul să declare că va răspunde oricăror astfel de atacuri prin țintirea infrastructurii energetice și a altor obiective americane și israeliene din regiune.

Mai devreme, luni, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat că instabilitatea economică actuală cauzată de războiul cu Iranul ar putea fi mai gravă decât șocurile petroliere din anii 1970 și consecințele invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, la un loc.

„Această criză, în forma actuală, este practic două crize petroliere și o criză a gazelor combinate”, a declarat Birol, descriind situația drept o „amenințare majoră, majoră” pentru economia globală.

Creșterea prețurilor la energie complică, de asemenea, speranțele investitorilor privind eventuale reduceri ale dobânzilor în acest an, deoarece costurile mai mari ale combustibilului pun presiune inflaționistă, făcând mai riscant pentru băncile centrale să reducă costul creditării.

***