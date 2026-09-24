Piețele financiare, sub presiune: dolarul și randamentele obligațiunilor cresc pe fondul inflației și tensiunilor geopolitice

Piețele financiare mondiale au rămas sub presiune joi, după ce datele economice solide din SUA, persistența inflației și tensiunile geopolitice au alimentat așteptările privind noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală, provocând o creștere puternică a randamentelor obligațiunilor și susținând dolarul.

Randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe 10 ani, un reper pentru costurile de finanțare la nivel mondial, a atins 5,145%, cel mai ridicat nivel de după criza financiară, potrivit Reuters. Creșterea randamentelor a fost amplificată de datele PMI puternice și de o licitație slabă de obligațiuni americane.

Traderii estimează în prezent o probabilitate de aproape 70% pentru o nouă majorare a dobânzii Fed la ședința din octombrie, față de aproximativ 50% în urmă cu o săptămână.

„Inflația este ridicată, bancherii centrali transmit mesaje restrictive, există concurență din partea necesarului de finanțare al sectorului tehnologic și nu există semne liniștitoare în ceea ce privește traiectoria datoriei SUA”, a declarat Gilles Moec, economist-șef al AXA.

Creșterea randamentelor obligațiunilor a susținut dolarul, care a atins un maxim al ultimelor două luni față de un coș de valute majore. Indicele dolarului a urcat la 101,31, cel mai ridicat nivel din 29 iulie, în timp ce euro a coborât la 1,1373 dolari, minimul ultimelor două luni.

Francul elvețian s-a depreciat după ce Banca Națională a Elveției a menținut dobânda la nivelul actual și a reiterat disponibilitatea de a interveni pe piața valutară. Francul a coborât cu 0,26% față de dolar, la 0,8273.

Și yenul japonez a rămas sub presiune, dolarul apreciindu-se cu 0,28%, până la 158,75 yeni, cel mai ridicat nivel din 3 septembrie. Autoritățile japoneze au reiterat că principiile care au stat la baza intervenției valutare coordonate cu SUA din iulie rămân valabile.

Diferența dintre costurile de împrumut ale Franței și Germaniei a atins cel mai ridicat nivel din 2012

Pe piețele de obligațiuni europene, diferența dintre costurile de împrumut ale Franței și Germaniei a atins cel mai ridicat nivel din 2012, în timp ce randamentul obligațiunilor japoneze pe 10 ani a ajuns la un maxim al ultimilor 30 de ani.

Creșterea prețurilor petrolului a amplificat presiunile asupra piețelor. Petrolul Brent a revenit peste 105 dolari pe baril, pe fondul incertitudinilor privind un posibil acord între SUA și Iran și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Prețurile mai ridicate ale energiei sporesc temerile privind inflația și complică perspectiva reducerii dobânzilor.

În acest context, acțiunile globale au scăzut, iar investitorii au urmărit și întâlnirea de la Washington dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. SUA și China ar putea prelungi cu două luni armistițiul comercial aflat în vigoare.

Piețele sunt în așteptarea unor noi date economice din SUA privind piața muncii și vânzările de locuințe, precum și a discursurilor mai multor oficiali ai Rezervei Federale și ai Băncii Centrale Europene, care ar putea oferi indicii suplimentare privind direcția politicii monetare.

„Există cu siguranță anxietate pe piața obligațiunilor. Trecem printr-o perioadă în care echilibrul stabil cu care eram obișnuiți a fost contestat în mai multe moduri”, a declarat Arun Sai, strateg la Pictet Asset Management.

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