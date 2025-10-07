FT: Piețele emergente revin în forță, cu cel mai mare raliu bursier din ultimii 15 ani

Investitorii globali cumpără masiv active din piețele în curs de dezvoltare, în condițiile în care deprecierea dolarului și evaluările încă atractive alimentează cel mai mare raliu al acțiunilor din piețele emergente din ultimii peste 15 ani, scrie Financial Times (FT).

Un indice de referință MSCI al acțiunilor din piețele emergente a crescut cu 28% de la începutul anului — cel mai mare avans pentru aceeași perioadă din 2009 încoace — în timp ce un indice JPMorgan al obligațiunilor guvernamentale emise de țările emergente în monede locale a urcat cu 16%, marcând o revenire puternică după un deceniu petrecut în umbra piețelor americane.

Raliul acțiunilor din piețele emergente a depășit cu mult performanțele economiilor dezvoltate — un indice MSCI al acțiunilor din piețele de capital dezvoltate a crescut cu mai puțin de 17% în aceeași perioadă.

„Alinierea astrelor” pentru economiile emergente, după slăbirea dolarului. Investitorii caută randamente mai mari

FT punctează că evoluția marchează o inversare spectaculoasă față de ultimii 15 ani, în care piețele emergente au avut rezultate modeste în comparație cu cea mai lungă și puternică piață bull din istoria SUA (2010–2024) – cu indicele MSCI pe creștere cu mai puțin de 9% per total.

„După 15 ani de performanță mediocră, stelele se aliniază în sfârșit pentru piețele emergente, iar variabila cea mai importantă este dolarul. (…) Că a fost intenționat sau nu, președintele SUA Donald Trump pare să fi orchestrat un dolar mai slab”, comentează pentru FT Ian Simmons, manager senior de portofoliu la Fiera Capital.

Un dolar depreciat, de regulă, relaxează condițiile financiare din țările în curs de dezvoltare, făcând mai ieftină plata datoriilor denominate în dolari. Reluarea de către Rezerva Federală a SUA (Fed), banca centrală americană, a scăderilor de dobânzi în SUA a sprijinit și mai mult pariurile finanțate în dolari pe obligațiuni din piețe emergente, care oferă randamente reale mai ridicate.

Aproximativ jumătate din randamentele obținute anul acesta de indicele JPMorgan pentru obligațiuni din piețe emergente provin din dinamicile valutare, a explicat Damien Buchet, director de investiții la Principal Finisterre.

„Băncile centrale sunt într-un ciclu de relaxare monetară, iar dolarul continuă să se deprecieze”, a adăugat el.

Randamentele reale s-au menținut ridicate deoarece băncile centrale din marile economii emergente, precum Brazilia și Africa de Sud, au fost prudente în privința reducerii dobânzilor, în timp ce țările mai sărace sau cu dezechilibre externe fragile, precum Turcia, au menținut dobânzi de două cifre pentru a atrage capital.

Record la emisiunile de obligațiuni

Anul 2025 se profilează a fi unul record pentru emisiunile de obligațiuni guvernamentale în monedă locală, cu împrumuturi pentru 17 mari piețe emergente (fără China) la un total record de 286 miliarde dolari până acum, potrivit departamentului de cercetare pentru piețe emergente de la S&P Global Ratings.

În același timp, piețele dezvoltate sunt cuprinse de o frenezie globală datorată investițiilor masive în inteligență artificială, care domină inclusiv producția de cipuri.

Pe lângă maximele istorice din piețele americane, indicele bursier Kospi al Coreei de Sud, Taiex din Taiwan sau Nikkei din Japonia au atins maxime istorice în ultimele zile, în contextul creșterii investițiilor în producători de cipuri, echipamente energetice și alte componente esențiale pentru centrele de date AI.

Valoarea bursieră a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cel mai mare producător de cipuri din lume, a crescut atât de mult încât acțiunile sale reprezintă acum aproximativ 11% din indicele MSCI — mai mult decât acțiunile majorității țărilor.

Piețele emergente sunt subdeținute de administratorii de fonduri

Un alt administrator de fonduri a declarat pentru FT că revenirea interesului investitorilor pentru piețele emergente reflectă „apusul excepționalismului american, întrucât SUA încep să se comporte tot mai mult ca o piață emergentă” prin politici imprevizibile și volatile.

Potrivit acestuia, această impredictibilitate face aurul tot mai atractiv și explică parte din raliul din acest an al metalului prețios. „Când vezi multe dintre caracteristicile tradiționale ale piețelor emergente apărând chiar în cea mai mare piață dezvoltată, investitorii încep să caute alternative”, a adăugat el.

Multe dintre câștigurile acțiunilor din piețele emergente provin dintr-un proces de „re-evaluare”, adică o creștere a valorii de piață prin majorarea raportului dintre preț și profiturile estimate ale companiilor. Chiar și așa, acțiunile din piețele emergente rămân ieftine comparativ cu cele americane. Titlurile din indicele MSCI pentru piețele emergente se tranzacționează la aproximativ 14 ori câștigurile prognozate pentru anul următor, față de 23 ori în cazul indicelui S&P 500.

„Ceea ce a alimentat performanța piețelor emergente până acum este re-evaluarea — există o diferență mare de evaluare între SUA și restul lumii, iar această diferență rămâne semnificativă, pentru că acțiunile americane au fost foarte scumpe de mult timp”, a spus Vivian Lin Thurston, manager de portofoliu la William Blair.

Acțiunile indiene au fost o excepție notabilă în raliul piețelor emergente, parțial pentru că prețurile lor crescuseră deja până aproape de nivelurile celor americane, în timp ce profiturile corporative au dezamăgit așteptările.

În ciuda performanței spectaculoase a piețelor emergente în ansamblu, investitorii afirmă că fluxurile de capital către acțiuni și obligațiuni EM rămân reduse, iar acest segment este subponderat în portofoliile administratorilor de active.

