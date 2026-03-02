BET, a cincea ședință de scădere la rând. Petrom și Romgaz au sfidat trendul, în prima ședință după atacul asupra Iranului

Indicii Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ziua de luni în scădere, aceasta fiind prima ședință de tranzacționare după atacul americano-israelian asupra Iranului. Indicele BET, referința pieței locale, a încheiat ședința cu o depreciere de -1,7%, accentuată pe final de zi.

BET a închis practic la minimele zilei, dar scăderea zilnică a fost mai mică ca cea din piețele europene, unde DAX, indicele bursei de la Frankfurt, scădea cu peste -2,5% la ora la care ședința de la bursa locală s-a încheiat (18:00 ora României).

Evoluția vine în contextul în care indicii internaționali au început o corecție puternică, piața locală neavând cum să facă notă discordantă. Elementul relevant este faptul că scăderea BET a fost mai mică ca cea a piețelor europene, unde economiile și companiile sunt mult mai internaționalizate și astfel mai expuse tensiunilor internaționale.

Indicele CAC al bursei de la Paris marca și el o scădere de -2,3% la ora la care BET a închis (18:00 ora României), în timp ce indicele pan-european Stoxx 600 suferea o pierdere de -1,8%.

Acțiunile OMV Petrom și Romgaz au crescut – BET a coborât sub media mobilă simplă de 20 de zile

Peste Ocean, în SUA, indicii bursieri se tranzacționau în revenire puternică, cu scăderi cuprinse între -0,2% pentru Nasdaq Composite și 0,4% pentru Dow Jones Industrial Average, după ce la debutul ședinței scăderea era de peste 1 procent.

Revenind la piața locală, BET a bifat luni a cincea ședință pe scădere din tot atâtea zile de tranzacționare. Mare parte din scădere a venit la debutul ședinței, valoarea tranzacționată fiind de 50 de milioane de lei după prima oră. La finalul zilei, rulajul zilei a fost de 156,3 milioane de lei, din care 110,9 milioane de lei au fost tranzacțiile cu acțiuni, iar 15,46 milioane de lei au cumulat tranzacțiile cu obligațiuni.

De notat că din cele 20 de acțiuni incluse în indicele BET, 17 au marcat scăderi, în timp ce 3 au încheiat ziua pe creștere. Acestea din urmă sunt Antibiotice Iași (ATB), OMV Petrom (SNP) și Romgaz (SNG), ultimele 2 beneficiind de pe urma creșterii cotațiilor internaționale pentru barilul de țiței (+7% pentru Brent) și pentru MW-ul de gaz.

Importantă pentru dimensiunea corecției actuale de la bursa locală va fi dinamica pieței bursiere americane și europene. Acestea sunt mult mai expuse tensiunilor geopolitice și conflictelor armate, iar, în plus, sezonalitatea istorică în perioada februarie-jumătatea lunii martie este puternic negativă pentru piața SUA – aceasta este cea mai slabă perioadă dintr-un an calendaristic, perioadă în care apar adesea corecții de 10% sau mai mult.

