Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată pentru avertizarea administratorului unui hotel din Sinaia că urmează un control inopinat al ANPC

Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că ar fi divulgat informaţii privind un control inopinat ce urma să fie făcut la un hotel din Sinaia ai cărui acționari și administratori îi sunt prieteni.

Procurori de la Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului Cristian Victor Piedone Popescu, la data faptei preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), pentru permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, anunță un comunicat al DNA.

În 7 martie 2025, Cristian Popescu Piedone, ca preşedinte al ANPC, ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăţi comerciale ce administrează un hotel în oraşul Sinaia faptul că funcţionari din cadrul instituţiei pe care el o conducea urmau să facă, în aceeaşi zi, un control tematic la hotel.

De asemenea, el a divulgat şi obiectivele controlului, în scopul obţinerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancţionării pentru nereguli în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor, mai spun procurorii DNA.

Acuzațiile concrete aduse de DNA

”În concret, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone i-ar fi dat indicaţii reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spaţiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcţionarilor ANCP pentru verificare, pentru a asigura conformitatea. Ulterior acestei informări, în vederea preîntâmpinării aplicării unor sancţiuni şi dispunerii unor măsuri corective de către funcţionarii publici din cadrul ANPC, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat încălcări ale legislaţiei specifice protecţiei consumatorilor”, arată DNA.

În urma controlului, unitatea de cazare nu a fost sancţionată de reprezentanţii ANPC.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Braşov, cu propunerea de a se menţine măsura preventivă dispusă în cauză.

În 23 iulie, Cristian Popescu Piedone a fost eliberat, de către premierul Ilie Bolojan, din funcţia de preşedinte al ANPC, după analiza actelor primite de la ANPC şi de la DNA, din care rezulta că acesta nu îşi mai poate indeplini atribuţiile de serviciu. Vicepreşedintele Autorităţii, Sebastian Ioan Hotca, a fost numit interimar.

DNA a anunţat oficial, în 22 iulie, că Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar şi nu are dreptul de a-şi exercita funcţia. El este acuzat că a pemis accesul unor persoane neautorizate la informaţii care nu erau destinate publicităţii, pentru că l-ar fi prevenit pe reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia în legătură cu controlul pe care ANPC urma să îl facă la unitatea de cazare.

Conform stenogramelor apărute în spaţiul public, Piedone a sunat de pe telefonul şoferului său la reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia, anunţând cotrolul ANPC şi făcându-i recomandări legate de modul în care trebuie să se pregătească.

