Economia SUA creștere peste așteptări, după contracția din debutul anului: +3% în T2, cu impact major din prăbușirea importurilor

Economia Statelor Unite ale Americii (SUA) a crescut cu +3,0% în cel de-al doilea trimestru din acest an, peste așteptări, conform datelor publicate miercuri de US Bureau of Economic Analysis. În primul trimestru din 2025, dinamica trimestrială anualizată a PIB real a fost de -0,5%, aceasta fiind prima contracție după multe trimestre de creștere.

Revenirea dinamicii PIB-ului SUA a fost influențată masiv, la fel ca în primul trimestru, de exportul net, care după o contribuție negativă istorică de -4,83% în T1 2025, a înregistrat o contribuție pozitivă de peste 5 puncte procentuale.

Totodată, avansul economic a fost acompaniat de o creștere importantă a inflației (de bază) la consumatori, cu un ritm al inflației PCE în primul semestru de 3%, față de 2,8% pe tot anul 2024.

Impact uriaș din politica tarifară a administrației Trump – Componentele pozitive și indicatorul cheie

În primul trimestru din 2025, un tsunami de importuri (+41,3% rată anuală de creștere), în anticiparea tarifelor vamale sugerate și apoi aplicate din aprilie de administrația Trump, a dus la o contribuție netă la formarea PIB a exporturilor nete de -4,83% – aceasta fiind cea mai mare contribuție negativă la nivel de componente în T1 2025.

Acum, în T2 2025, prăbușirea importurilor de bunuri (-35%) au avut o contribuție la fel de masivă, dar pe partea pozitivă. Concomitent și mai relevant – investițiile au avut o contribuție negativă de peste 3 puncte procentuale (vezi primul grafic de sus). În același timp, consumul a avut o contribuție pozitivă de 0,9 puncte procentuale, iar consumul guvernamental a avut o contribuție marginală pozitivă la creșterea PIB, după o contribuție negativă de -0,25 puncte procentuale în T1 2025.

Un alt indicator al cererii domestice (vânzările finale reale, adică ajustate cu inflația, către cumpărători din sectorul privat), care calculează PIB-ul excluzând ajustarea stocurilor, exporturile nete și consumul guvernamental, a crescut în T2 2025 cu o rată anualizată 1,2% – cea mai scăzută din 2022 – după o creștere de 1,9% în T1 2025.

***