Piața rezidențială: Vânzările de apartamente au scăzut cu 9% în S1, Bucureștiul recuperează teren

Piața rezidențială din România a înregistrat o scădere de 9% a tranzacțiilor cu apartamente în primul semestru din 2026 față de perioada similară a anului trecut, pe fondul inflației, costurilor ridicate de finanțare și presiunii asupra veniturilor reale, în timp ce Bucureștiul a recuperat mare parte din declinul de la începutul anului și a încheiat primele șase luni cu un recul de doar 2%, potrivit unei analize Colliers.

În marile centre regionale, evoluțiile au fost neuniforme. Cluj-Napoca a consemnat o scădere de 16% a tranzacțiilor cu apartamente în primul semestru, Iașiul a înregistrat un recul de 11%, în timp ce Timișoara a raportat o creștere de 3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit Colliers, diferențele reflectă impactul accesibilității, nivelului prețurilor, ofertei disponibile și structurii cererii locale asupra ritmului vânzărilor.

Dezvoltatorii accelerează pregătirea unor proiecte noi în Capitală

În paralel, dezvoltatorii accelerează pregătirea unor proiecte noi în Capitală. Suprafața utilă autorizată pentru clădiri rezidențiale în București a crescut de 3,6 ori în primele cinci luni ale anului, cel mai bun ritm din ultimii cinci ani. Deși autorizațiile nu se transformă imediat în locuințe livrate, Colliers consideră că revenirea acestora este importantă pentru piața rezidențială din următorii 2-5 ani, după o perioadă marcată de blocaje administrative, costuri ridicate de construcție și incertitudine urbanistică.

Consultanții arată că piața devine tot mai selectivă. Cumpărătorii analizează mai atent prețul, costul total al locuirii și gradul de îndatorare și amână mai ușor decizia atunci când produsul sau condițiile comerciale nu răspund așteptărilor. În același timp, interesul dezvoltatorilor rămâne ridicat, inclusiv din partea unor investitori care analizează intrarea pe piața locală.

„Nu vorbim despre o revenire exuberantă, ci despre o repoziționare calculată. Oferta nouă rămâne limitată, iar cererea latentă există”, a declarat Gabriel Blăniță, Director Valuation & Advisory Services, Colliers România.

Ponderea achizițiilor realizate prin credit ipotecar s-a menținut la aproximativ 58%

Pe segmentul finanțării, ponderea achizițiilor realizate prin credit ipotecar s-a menținut la aproximativ 58% din total, un nivel similar celui din 2025. Potrivit Colliers, creditarea continuă astfel să susțină o parte importantă a pieței, deși finanțarea rămâne costisitoare, iar cumpărătorii s-au adaptat la nivelul actual al dobânzilor.

Consultanții subliniază că accesibilitatea locuințelor nu s-a îmbunătățit semnificativ. Prețurile au continuat să crească, în general, mai lent decât inflația, însă și salariile au avut o evoluție similară, ceea ce a menținut presiunea asupra bugetelor.

Pentru luna iulie, Colliers estimează un volum mai mare de tranzacții, pe măsură ce se apropie termenul-limită pentru finalizarea achizițiilor cu TVA redus, facilitate disponibilă cumpărătorilor care au semnat antecontracte până la 1 august 2025 și finalizează tranzacțiile în condițiile prevăzute de legislație. Un efect similar a fost observat și anul trecut, când modificarea regimului TVA a accelerat deciziile de cumpărare.

Totuși, compania apreciază că aceste vârfuri punctuale nu schimbă tendința de fond. Cumpărătorii acordă o importanță tot mai mare accesului la transportul public, eficienței energetice, calității construcției și costurilor ulterioare de locuire, iar proiectele fără o poziționare clară vor avea nevoie de mai multă flexibilitate comercială.

„Cumpărătorii iau în calcul nu doar prețul apartamentului, ci costul complet al locuirii. În următorii ani, infrastructura de transport va redesena harta atractivității rezidențiale în București”, a afirmat Gabriel Blăniță.

Pe termen scurt, Colliers estimează că evoluția pieței va rămâne dependentă de contextul macroeconomic și de reducerea inflației și a dobânzilor. Deși deficitul bugetar a dat semne de îmbunătățire în primele luni ale anului, consultanții nu anticipează o revenire economică vizibilă înainte de 2027, însă consideră că piața rezidențială poate pune încă din 2026 bazele unui nou ciclu de dezvoltare, susținut de cererea latentă și de oferta limitată de locuințe noi.

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