Piața petrolului a deschis în creștere luni, în urma unei creșteri modeste a producției din partea OPEC+ pentru noiembrie

Petrolul Brent se tranzacționa luni dimineață la peste 65 USD/baril, în timp ce WTI se apropia de 62 USD/baril, pe fondul unei creșteri modeste a producției OPEC+ stabilită pentru noiembrie și al unor riscuri geopolitice mai mari. Rapoarte recente arată că Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, rafinăria de petrol Kinef, cu o capacitate anuală de procesare de peste 20 de tone de țiței. Atacul a avut loc în weekend (a doua oară într-o lună), Ucraina continuând să pună presiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei, conform Reuters.

OPEC+ a convenit să crească producția de țiței cu 137.000 barili pe zi în noiembrie (similar cu luna trecută), spre deosebire de piețele care se așteptau la o creștere mai agresivă a ofertei. Cartelul rămâne precaut în ceea ce privește creșterea cotei sale de producție pe piața globală a petrolului, pe baza previziunilor unui surplus pe partea de ofertă în trimestrul al patrulea, precum și anul viitor. Luna trecută, IEA a prezis, de asemenea, un surplus record de petrol pentru anul viitor, în principal din cauza creșterii ofertei OPEC+.

Datele companiei Baker Hughes arată că numărul sondelor petroliere din SUA a înregistrat prima scădere săptămânală din ultimele 6 săptămâni, în urma unei scăderi a prețurilor țițeiului. Datele recente arată că numărul sondelor de foraj a scăzut cu două instalații active, ajungând la 422 de platforme active săptămâna trecută. Deși aceasta este o scădere marginală, aceasta sugerează că activitatea de foraj s-ar putea stabiliza pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de un exces de ofertă și al temerilor că o închidere prelungită a activității guvernului în SUA ar afecta și mai mult prețurile petrolului. Numărul total de platforme (petrol și gaze împreună) a rămas neschimbat față de săptămâna trecută și s-a situat la 549 în săptămâna care s-a încheiat pe 3 octombrie 2025. Cu toate acestea, este încă în scădere cu 36 față de aceeași perioadă a anului trecut.

