Piața muncii se răcește: 80% din numărul locurilor de muncă vacante dispărute într-un an sunt din industria prelucrătoare. Câți salariați au pierdut sectoarele eonomiei

Semne de slăbiciune continuă să se acumuleze pe piața muncii, datele INS indicând o scădere a numărului de locuri de muncă vacante în trimestrul al doilea din 2025, de circa 4% față de trimestrul anterior, respectiv de 9% față de T2 2024 (ca număr; rata a scăzut marginal, cu 0,06 pp, la 0,61%).

Industria prelucrătoare este cea mai afectată ramură.

În trimestrul II 2025, numărul locurilor de muncă vacante a fost 31,3 mii, în scădere cu 1,3 mii față de trimestrul anterior, respectiv cu 3,2 mii mai puține decât în T2 2024, potrivit datelor INS.

O scădere a numărului de locuri de muncă vacante, indică, în general, o încetinire sau o slăbire a cererii de pe piața muncii. Aceasta sugerează precauție din partea investitorilor sau chiar restructurări. De asemenea, mai puține locuri vacante indică un dezechilibru între oferta și cererea de forță de muncă, ceea ce poate duce la dificultăți mai mari pentru șomeri în a găsi un job și, implicit, la deteriorarea nivelului general de ocupare.

De altfel, datele oficiale sugerează o scădere de 4,4% a ocupării forței de muncă din România în primul trimestru, precum și o creștere a ratei șomajului.

80% din posturile vacante dispărute în ultimul an sunt din industria prelucrătoare

Din industria prelucrătoare au dispărut cele mai multe posturi vacante în ultimul an, circa 2.400, deci aproape 80% din totalul posturilor vacante dispărute.

Corelate și cu datele privind ocuparea, scăderea numărului de posturi vacante din industria prelucrătoare reprezintă noi indicii ale crizei cu care se confruntă în special industria componentelor auto, de la pierderi de angajați până la restructurări în multiple fabrici.

Ocuparea din industria prelucrătoare a scăzut cu 13,6 pp în intervalul T1 2024 – T1 2025. Peste 200.000 de locuri de muncă s-au pierdut în acest interval, potrivit datelor Eurostat.

Scăderi ale numărului de locuri vacant s-au înregistrat, în termeni anuali, și în sănătate și asistență socială. La polul opus, numărul de locuri de muncă vacante a crescut în domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice.

Diferențe notabile între meserii

Analizând ocupațiile, cele mai multe locuri vacante sunt pentru specialiști în diverse domenii și funcționari administrativi, în timp ce cele mai puține sunt pentru lucrătorii calificați în agricultură și personalul din conducerea superioară a administrației.

În ceea ce privește evoluția locurilor de muncă vacante în ultimul an, companiile au redus în T2 cel mai mult căutările de muncitori calificați (-947 față de T2 2024), ocupații elementare (-668), operatori (-611) și specialiști (-552). S-au căutat ceva mai mulți specialiști administrativi (+114) și lucrători calificați în agricultură (+15).

