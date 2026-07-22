Piața investițiilor imobiliare, scădere de 25% în S1, la 253 mil. € – Retailul domină tranzacțiile

Piața investițiilor imobiliare din România a cumulat 253 milioane de euro în primul semestru din 2026, în scădere cu 35% față de aceeași perioadă a anului trecut, însă activitatea tranzacțională s-a menținut robustă, cu 16 tranzacții realizate, față de 17 în S1 2025, potrivit unei analize realizate de compania de consultanță imobiliară CBRE România.

În al doilea trimestru, volumul total al investițiilor a fost de 102 milioane de euro, în scădere cu 54% față de aceeași perioadă din 2025. Sectorul de retail a dominat piața, atrăgând aproximativ 80% din capitalul investit, respectiv circa 81 milioane de euro.

Printre principalele tranzacții de retail intermediate de CBRE în T2 s-au numărat achiziția portofoliului NEST, format din parcurile de retail din Moinești și Miercurea Ciuc, de către investitorul ceh Star Capital Finance de la RC Europe, precum și tranzacția prin care portofoliul Winmarkt Ploiești a fost vândut de grupul italian IGD și achiziționat de Dolphin Invest.

Alte tranzacții înregistrate pe piață au vizat proiectul GP Plaza, achiziționat de Square 7 / M Core, precum și active cumpărate de utilizatori finali, între care Jumbo Militari și magazine Brico Depot.

Activitatea investițională este așteptată să se intensifice în a doua jumătate a anului

Tranzacțiile aflate în faze avansate, pentru care prețurile au fost deja identificate, depășesc 800 milioane de euro. Pipeline-ul este susținut de două tranzacții de tip „large-ticket” din sectoarele de retail și logistică, la care se adaugă negocieri pentru clădiri de birouri și alte active de retail din București, precum și tranzacții hoteliere în Capitală.

Finalizarea acestor operațiuni ar urma să propulseze volumul total al investițiilor imobiliare din România în 2026 semnificativ peste nivelul înregistrat în 2025, potrivit CBRE.

Pe segmentul de retail, randamentele prime s-au comprimat în iunie, pe fondul interesului crescut pentru activele generatoare de venituri stabile. Randamentul prime pentru centre comerciale a scăzut cu 10 puncte de bază, la 7,65%, în timp ce randamentul pentru parcurile de retail și centrele regionale s-a redus cu 15 puncte de bază, la 8,10%. Pentru parcurile de retail prime, randamentul a fost estimat la 7,75%, iar pentru cele secundare la 8%, în scădere cu 25 de puncte de bază.

Piața de retail din România a continuat să se extindă

Stocul modern a ajuns la 4,859 milioane de metri pătrați la finalul trimestrului al doilea, parcurile de retail reprezentând aproximativ 23% din suprafața totală.

În primul semestru au fost livrați 84.000 de metri pătrați de spații moderne de retail, între proiectele finalizate numărându-se extinderea Arena Mall Bacău, prima fază a Urbano Shopping & Living din Cluj-Napoca și noi parcuri de retail regionale în Oradea, Breaza, Bran și Brașov.

Alți 68.000 de metri pătrați se află în construcție, cu livrare programată în a doua jumătate a anului, inclusiv ARIA Shopping Center, One Gallery și parcuri de retail dezvoltate de Cometex. Astfel, volumul total al livrărilor estimat pentru întregul an 2026 ajunge la 152.000 de metri pătrați.

Pentru perioada 2027-2028, aproape 300.000 de metri pătrați de spații noi se află în faza de planificare sau construcție

Printre proiectele majore se numără dezvoltarea mixtă Rivus din Cluj-Napoca, cu 120.000 de metri pătrați, extinderile Promenada Mall București și Palas Iași, precum și M Park Galați.

România continuă să fie o destinație atractivă pentru retailerii internaționali. În T2 2026, brandul premium de echipament sportiv lululemon a deschis primul magazin din România, în timp ce Dansk a intrat pe piața locală, iar lanțul de restaurante wagamama și-a anunțat planurile de extindere. Retaileri precum Primark, Action, Rituals și Elisabetta Franchi și-au continuat, de asemenea, dezvoltarea rețelelor.

Nivelul chiriilor prime a rămas relativ stabil

În centrele comerciale, chiria prime a fost de 87 de euro pe metru pătrat pe lună, în creștere anuală cu 2,35%, în timp ce în zonele stradale prime a ajuns la 65 de euro pe metru pătrat pe lună, cu 18,18% peste nivelul din urmă cu un an. În locațiile premium din București, precum Calea Victoriei, presiunile de creștere a chiriilor sunt alimentate în special de cererea din sectorul F&B.

Potrivit CBRE, fundamentele pieței de retail din România rămân solide, în pofida contextului macroeconomic și politic complex, susținute de apetitul dezvoltatorilor, extinderea brandurilor internaționale și reziliența consumului intern.

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