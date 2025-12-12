Piața globală a vehiculelor electrice încetinește pe măsură ce vânzările scad în SUA și se stabilizează în China

Piața globală de vehicule electrice a încetinit în noiembrie, o lună în care vânzările de vehicule cu motorizare electrificată au stagnat în China și au scăzut în SUA, după ce administrația Trump a eliminat treptat subvențiile.

În schimb, în Europa, vânzările de vehicule electrice au continuat să crească impulsionate de Green Deal-ul european – care vizează inclusiv electrificarea transporturilor – și grație subvențiilor acordate cu generozitate de guvernele europene, relatează Reuters, care citează cele mai recente date de piață de la Benchmark Mineral Intelligence, o firmă de consultanță și advocacy pentru tranziție.

Avans mare în Europa la electrice și hibride

Vânzările europene de vehicule electrice cu baterii – și hibride – au crescut în 2025 cu o treime față de anul precedent, în timp ce vânzările de vehicule electrice din SUA s-au prăbușit imediat ce stimulentele fiscale federale au fost anulate, după o creștere puternică în al treilea trimestru, înainte de anulare. Producătorii auto s-au plâns de scăderi abrupte ale vânzărilor de vehicule electrice în octombrie, prima lună fără subvenții federale, față de anul precedent.

În același timp, în China, vânzările de vehicule electrice par să se fi stabilizat, creșterea din noiembrie fiind de doar 3% față de aceeași lună din anul precedent, cea mai slabă din februarie 2024, a menționat Reuters. Scăderea s-a accelerat însă de atunci. Un nou raport privind vânzările de vehicule electrice pentru prima săptămână a lunii decembrie a arătat o scădere anuală de 17% a vânzărilor de vehicule electrice și hibride în China, pe fondul unei scăderi mai ample – și mai profunde – a vânzărilor totale de autoturisme. Acestea au scăzut cu 32% față de anul precedent, ajungând la 297.000 de unități. Vânzările de vehicule electrice au totalizat 185.000 în prima săptămână a lunii decembrie, inclusiv hibridele, ceea ce a reprezentat, de asemenea, o scădere de 10% față de sfârșitul lunii noiembrie, au mai arătat datele.

Totuși, vehiculele electrice cu baterie și hibridele au reprezentat peste jumătate din totalul vânzărilor de autoturisme, iar pe o bază cumulată din 2025, vânzările au fost încă semnificativ mai mari pe parcursul anului. Vânzările totale de autoturisme din China au înregistrat o creștere anuală de 5%, iar vânzările de vehicule electrice și hibride au crescut cu 19% față de anul precedent.

